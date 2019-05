Hollywood pripravlja film o Kosteliću, v glavni vlogi Russell Crowe? #video

Hrvaška revija Gloria poroča, da nameravajo v Hollywoodu posneti film o Anteju Kosteliću, trenerju in očetu hrvaških smučarskih šampionov Janice in Ivice Kostelića.

Življenjska zgodba 80-letnega Gipsa je pritegnila pozornost znane produkcijske hiše Millennium Films, ki se je med drugim podpisala pod filmsko franšizo Plačanci ter filme, kot so Hellboy, Padec Olimpa in Krij mi hrbet. So tudi producenti nadaljevanja zadnjega, The Hitman's Wife's Bodyguard, ki ga zadnji mesec dni snemajo pri naših sosedih.

Zdaj želijo na filmsko platno spraviti Kostelićevo življenje in kariero, je za Glorio potrdil Jeffrey Greenstein, prvi mož omenjene produkcijske hiše. Povedal je, da je projekt še v zgodnji fazi, ob tem pa potrdil, da sodelujejo s slovitim hrvaškim producentom Brankom Lustigom, ki je s filmoma Schindlerjev seznam in Gladiator osvojil oskarja.

Ob tem revija Gloria še poroča, da Lustig v glavni vlogi, torej v vlogi Anteja Kostelića, vidi zvezdnika Russlla Crowa, s katerim je sodeloval pri Gladiatorju, pa tudi pri Ameriškem gangsterju in Čudovitem letu.

Bo Gipsa igral Russell Crowe? Foto: Sportida/Getty Images

Še najmanj je nad idejo o filmu navdušen glavni protagonist Ante Kostelić. "Današnji filmi so polni čudežev in velikih eksplozij, glavni junaki so v drugem planu," je dejal za revijo Gloria, "zato se mi zdi, da moje življenje ni filmska podlaga, ki bi ljudi dandanes zanimala."

