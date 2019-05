Glasbeni filmi, ki si zaslužijo 12 evrovizijskih točk

Pred finalnim izborom Pesem Evrovizije smo na malih zaslonih poiskali 18 igranih, animiranih in dokumentarnih filmov, v katerih ne manjka dobre glasbe najrazličnejših zvrsti – od hip-hopa in rocka do soula, countryja in popa.

Največji šovmen (The Greatest Showman, 2017)

Hugh Jackman na čelu zvezdniške igralske zasedbe prinaša zgodbo o rojstvu zabavne industrije. Navdihnil jo je P. T. Barnum, lastnik in vodja cirkuške predstave, ki je v preteklosti veljala za največji spektakel na svetu. Zlati globus in nominacija za oskarja za najboljšo izvirno filmsko pesem. • V soboto, 18. 5., ob 18.10 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Bohemian Rhapsody (2018)

Zgodba o Freddieju Mercuryju in skupini Queen – od njihovega meteorskega vzpona prek Freddiejeve solo kariere pa vse do legendarnega nastopa na Live Aidu leta 1985. Absolutni zmagovalec letošnjih Oskarjev je prejel štiri zlate kipce, tudi tistega za najboljšega glavnega igralca (Rami Malek). • Film je na voljo v videoteki DKino.

Chicago (2002)

Celovečerna različica priljubljenega muzikala o dveh morilkah (Renée Zellweger in Catherine Zeta-Jones), ki se poteguje za slavo, da bi se izognila vislicam. Uspešnica Roba Marshalla je prejela kar šest oskarjev, med njimi tudi tistega za najboljši film leta. • V ponedeljek, 20. 5., ob 10.15 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zvezda je rojena (A Star Is Born, 2018)

Bradley Cooper in Lady Gaga v najnovejši priredbi filmske klasike in brezčasne ljubezenske zgodbe o dveh umetniških dušah, ki se združita tako na odru kot v zasebnem življenju. Oskar za najboljšo skladbo (Shallow) in sedem drugih nominacij za to nagrado, tudi za obe glavni vlogi in najboljši film leta. • V videoteki DKino.

Zgodbe iz hoste (Into the Woods, 2014)

Zvezdniška igralska zasedba na čelu z Johnnyjem Deppom in Meryl Streep v Disneyjevi priredbi broadwayskega muzikala. V filmu se različne pravljice bratov Grimm prepletejo v nenavadno zgodbo o peku in njegovi ženi ter uroku, ki ga je nanju vrgla prebrisana čarovnica. • V torek, 21. 5., ob 13.10 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zapoj (Sing, 2016)

Ustvarjalci uspešnic Minioni in Jaz, baraba predstavljajo animirano glasbeno komedijo o pevskih talentih in iskanju zvezde, ki živi v vseh nas. Zgodba o koali, ki organizira največje pevsko tekmovanje vseh časov, je bila nominirana za zlati globus za najboljši animirani film in najboljšo izvirno filmsko pesem. • V videoteki DKino sta na voljo obe različici filma – sinhronizirana in podnaslovljena.

Princesa in žabec (The Princess and the Frog, 2009)

Avtorji Male morske deklice in Aladina so ustvarili sodobno različico klasične pravljice, v kateri nastopajo prelepa deklica Tiana, žabji princ, ki si srčno želi spet postati človek, in poljub, ki ju oba popelje na nepozabno dogodivščino skozi skrivnostne louisianske zatoke. • V sredo, 15. 5., ob 9. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Mamma Mia! (2008)

V tem romantičnem muzikalu, ki slavi mame, hčere in očete ter izgubljene in nove ljubezni, se boste od srca nasmejali Meryl Streep, Amandi Seyfried, Pierceu Brosnanu, Julie Walters in Colinu Firthu, ob uspešnicah švedske zasedbe Abba, ki je leta 1974 na Evroviziji slavila s pesmijo Waterloo, pa vas bodo zasrbele pete in grla. • V nedeljo, 19. 5., ob 17.50 na Diva.*

Mamma Mia! Spet začenja se (Mamma Mia! Here We Go Again, 2018)

V težko pričakovanem nadaljevanju velike uspešnice ob glasbi skupine Abba spoznamo, kako so se med glavnimi liki spletle prijateljske in ljubezenske vezi. Te so znova odigrali člani igralske zasedbe izvirnika, v nadaljevanju pa so se jim pridružili še nekateri novi zvezdniški obrazi. • V videoteki DKino.

Cadillac Records (2008)

Biografska glasbena drama prikaže vzpon in padec založbe Chess Records. Ta je med zvezde izstrelila Muddyja Watersa, Etto James in Chucka Berryja, njen ustanovitelj Leonard Chess pa je sprva prečesal ameriški Jug, pri čemer je izkusil različna bluzovska prizorišča in prodajal albume iz prtljažnika svojega kadilaka. • V sredo, 22. 5., ob 7.35 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Straight Outta Compton – Zgodba o N. W. A. (Straight Outta Compton, 2015)

Za oskarja za najboljši izvirni scenarij nominirana glasbena biografska drama F. Garyja Graya sledi meteorskemu vzponu in padcu glasbene skupine N.W.A., ki so jo ožigosali za najnevarnejšo na svetu. Pet mladeničev je svoje zgodbe o odraščanju v getu prelilo v brutalno iskrena besedila, ki so bila kričeč upor proti zlorabi oblasti. • V videoteki DKino.

Dublinski rokerji (The Commitments, 1991)

Po istoimenskem romanu posneta glasbena komična drama Alana Parkerja o mladem vizionarju, ki v revnem predelu Dublina ustanovi priljubljeno soul skupino. Prejemnik baft za najboljši film, režijo, montažo in prirejen scenarij ter nominacija za oskarja v kategoriji najboljše montaže. • V torek, 21. 5., ob 1.40 na CineStar TV.

Arija (AIR: The Musical, 2010)

V neodvisnem muzikalu tri glasbene zgodbe spremljajo usode treh ljudi, ki so izgubili občutek pripadnosti ter hrepenijo po sprejetju in ljubezni. Moški srednjih let s pesmijo osvaja novo dekle v country baru, mladenka s strtim srcem tava po mestu in prepeva balade iz petdesetih, okoreli punker pa na koncertu nastopa s sodobno pesmijo. • V videoteki DKino.

Eric Clapton: Življenje v 12 taktih (Eric Clapton: Life in 12 Bars, 2017)

Intimna, razkrivajoča glasbena odisejada o življenju in karieri kitarskega virtuoza Erica Claptona, povedana z njegovimi besedami in besedami tistih, ki slovitega glasbenika najbolje poznajo. Njegova kariera se razteza skozi šest desetletij, prav v glasbi pa je Clapton vedno znova odkril svojo notranjo moč in zdravilo za zdravljenje duševnih ran. • V nedeljo, 19. 5., ob 8. uri na CineStar TV Premiere 1.

Rokerica (Ricki and the Flash, 2015)

Prejemnica treh oskarjev Meryl Streep je združila moči z zdaj že pokojnim režiserjem mojstrovine Ko jagenjčki obmolknejo Jonathanom Demmom pri komični glasbeni drami o rokerici, ki se vrne k svoji družini po tem, ko jo je zapustila zaradi sledenja svojim sanjam. • V videoteki DKino.

Glasen utrip src (Hearts Beat Loud, 2018)

Na festivalu Sundance prikazana komična glasbena drama prinaša zgodbo o glasbeniku (Nick Offerman), lastniku propadajoče prodajalne plošč iz Red Hooka v Brooklynu, ki s svojo hčerjo (Kiersey Clemons) ustanovi glasbeno skupino tisto poletje, preden se dekle odpravi na kolidž. • V sredo, 15. 5., ob 11.15 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

The Beatles: Osem dni na teden (The Beatles: Eight Days a Week, 2016)

Oskarjevec Ron Howard (Čudoviti um) predstavlja najbolj nora leta legendarne britanske skupine The Beatles, ko je ta s svojimi koncertnimi turnejami sredi 60. let prejšnjega stoletja obnorela ves svet. Prejemnik grammyja za najboljši glasbeni film. • V videoteki DKino.

John in Yoko: Nad nama je samo nebo (John & Yoko: Above Us Only Sky, 2018)

Najnovejši dokumentarec Michaela Epsteina spremlja nastanek legendarnega albuma Johna Lennona Imagine iz leta 1971. Film prikazuje ustvarjalno sodelovanje med slavnim glasbenikom in Yoko Ono, prinaša ekskluzivne intervjuje ter vsebuje še nikoli videne in slišane posnetke slovitega para. • V sredo, 22. 5., ob 7.35 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

