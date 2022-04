Filmski zvezdnik presenetil in naznanil umik iz šovbiznisa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na vrhuncu kariere je 38-letni igralec Andrew Garfield sporočil, da se namerava vsaj za nekaj časa odpovedati igralstvu. Za njim je naporno leto, igral je v spektaklu Spider-Man: Ni poti domov, za vlogo v filmu Tick, Tick... Boom! je bil nominiran za oskarja, ravnokar pa je premiero doživela še serija Under the Banner of Heaven, v kateri ima glavno vlogo.

Zdaj ima za nekaj časa dovolj, je povedal v intervjuju za Variety. "Nekaj časa bom počival, moram se uravnovesiti, razmisliti, kaj želim početi v prihodnje in kdo hočem biti. Predvsem pa moram vsaj nekaj časa biti povsem običajen človek," je dejal.

Povedal je še, da ga je ob vrsti projektov, v katerih je igral, še posebej utrudila sezona podelitev nagrad, ki jo je opisal kot "pralni stroj", ob tem pa dodal, da za zdaj nima načrtov, da bi znova skočil v Spider-Manov kostum.

