Filmi kot turistični vodiči

Beanove počitnice (Mr. Bean's Holiday, 2007)

V nadaljevanju komične uspešnice iz leta 1997 se štorasti, dobrosrčni in motorično omejeni Bean (Rowan Atkinson) odpravi na počitnice na jug Francije, kjer med drugim sreča mladega sina romunskega filmskega novinarja in prelepo francosko starleto v vzponu. • V nedeljo, 16. 6., ob 21. uri na FOX.*

Pozabi Saro (Forgetting Sarah Marshall, 2008)

Ne preveč uspešnemu glasbeniku Petru (Jason Segel) se življenje postavi na glavo, ko ga dekle (Kristen Bell) zapusti zaradi priljubljenega rock zvezdnika (Russell Brand). Da bi zacelil čustvene rane, se odloči preživeti počitnice na Havajih. Kako daleč bo šel, da bo pozabil nekdanjo ljubezen? • V četrtek, 20. 6., ob 22.50 na Diva.* │ Tudi v videoteki DKino.

Šest dni, sedem noči (Six Days Seven Nights, 1998)

Urednica iz New Yorka (Anne Heche) želi preživeti sproščujoč dopust v tropski idili, zato najame robustnega pilota (Harrison Ford), da jo popelje tja. Toda narava se zaroti proti njima in nenadna nevihta ju prisili, da zasilno pristaneta na neznanem otoku, kjer se počasi romantično zbližata. • V nedeljo, 23. 6., ob 6. uri na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Počitnice za odrasle (Couples Retreat, 2009)

Štirje pari se odpravijo v tropsko letovišče, namenjeno zakonskim terapijam. Čeprav sprva dvomijo o novodobni psihologiji, tam kmalu spoznajo, da njihovi zakoni niso ravno brezhibni. V filmu se boste smejali Jonu Favreauju, Vincu Vaughnu, Jasonu Batemanu, Jeanu Renu, Kristen Bell in drugim. • V četrtek, 20. 6., ob 2.55 na TV 1000.*

Divja pustolovščina (Rough Stuff, 2017)

Skupina pustolovskih aktivistov se odpravi na pot skozi nevarno avstralsko zakotje. A kmalu se med njimi začnejo pojavljati nesoglasja in razkrijejo sumljivi nameni – medtem ko se vrstijo vznemirljivi pregoni, drzne reševalne akcije in neverjetna odkritja. • V torek, 18. 6., ob 18.30 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Pot v raj (2014)

Mladenič (Klemen Janežič), ki žaluje za smrtjo obeh staršev, sreča zgovorno in simpatično dekle (Ajda Smrekar), ki se mu pridruži na jadranju. Med skupno potjo se razkrivajo temačne skrivnosti, pred katerimi oba bežita. Prejemnik nagrade občinstva na 17. Festivalu slovenskega filma. • Na voljo na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Izgubljena med valovi (Adrift, 2018)

Po neverjetni resnični zgodbi posneta romantična pustolovščina o mladem in sveže zaljubljenem paru (Shailene Woodley in Sam Claflin), ki se odpravi na jadranje čez Tihi ocean, kjer ju zajame najmočnejši zabeleženi orkan v zgodovini. • V petek, 28. 6., ob 19.45 na CineStar TV Premiere 1.

Svingerski safari (Swinging Safari, 2018)

Slikovita satira tipične avstralske obalne soseske se odvija na vrhuncu poletja leta 1975. Zgodba beleži nedolžnost nekega obdobja brezskrbnega starševstva, pripekajočega sonca in pomenljivega vedenja odraslih. • V sredo, 26. 6., ob 4.25 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Edino morje ve (The Mercy, 2018)

Colin Firth in Rachel Weisz v resnični zgodbi o Donaldu Crowhurstu, čigar poskus, da bi z jadrnico preplul svet, se konča z eno največjih skrivnosti v zgodovini. Njegova jadrnica, ki je bila zaradi vrste preložitev komajda končana pravočasno in pred plovbo ni bila preizkušena, je skrivnostno izginila. • V ponedeljek, 24. 6., ob 22.50 na CineStar TV Premiere 2.

Lov za zelenim diamantom (Romancing the Stone, 1984)

Uspešna pisateljica in neustrašni pustolovec združita moči, da bi rešila njeno ugrabljeno sestro in našla zaklad, ki se skriva v kolumbijski divjini. V hvaljeni pustolovski romantični komediji so glavne vloge odigrali Michael Douglas, Kathleen Turner in Danny DeVito. • V četrtek, 27. 6., ob 23. uri na Pink Movies.**

Ace Ventura: Klic narave (Ace Ventura: When Nature Calls, 1995)

V nadaljevanju uspešnice iz leta 1994 se Ace Ventura (Jim Carrey) poda v afriško džunglo z nalogo, da najde Šikako, pogrešano sveto žival plemena Vačuti. S svojo pojavo povzroči pravi kaos in kot za šalo pomete z vsem, kar mu pride na pot. • V četrtek, 20. 6., ob 14.05 na TV 1000.*

Brodolomka ljubezni (Love Wrecked, 2006)

Amanda Bynes v prikupni romantični komediji režiserja Briljantine igra navihano najstnico, ki se po nesreči znajde na odročni samotni plaži z največjo svetovno rokersko zvezdo. Ko njene sanje končno postanejo resničnost, mu ''pozabi'' povedati, da je letoviški kraj oddaljen le slab kilometer stran.• V videoteki VOYO.

Peklensko morje (White Squall, 1996)

ZDA leta 1960. Chuck Gieg se odloči, da bo zadnje leto srednje šole obiskoval na jadrnici, ki jo vodi izkušeni kapitan Sheldon (Jeff Bridges). Ta nezrelim mladeničem služi kot ploveča šola tako v življenjskem kot tudi v izobraževalnem smislu. Film Ridleya Scotta so kritiki opisali kot Društvo mrtvih pesnikov na morju. • V videoteki Pickbox.

Deskar, stari (Surfer, Dude / 2008)

Deskar Steve Addington (Matthew McConaughey) se vrne v Malibu, kjer najde svoje priljubljeno mesto v spremenjenem stanju. Sponzor namreč zahteva, da svoj posel razširi s pomočjo virtualne videoigrice, kar pa Stevu nikakor ne diši. Odloči se, da bo raje užival na svoji deski in valovih, ki mu prinašajo največje veselje. A usoda splete drugačno zgodbo. • V videoteki VOYO.

Poletni oddih v videoteki DKino Pogrešate v izboru še več filmov z omenjeno tematiko? V videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije vas čaka začasna kategorija Poletni oddih, v kateri je zbranih kar 30 poletno obarvanih celovečercev. Ti vas bodo kratkočasili v vročih dnevih in večerih, iz nekaterih pa boste lahko črpali tudi ideje za prihodnje počitniške avanture. Več o superkategoriji Poletni oddih si lahko preberete na spodnji povezavi.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA FOX 210│ 211 (HD) DA CineStar TV Premiere 1 225│ 226 (HD) NE CineStar TV Premiere 2 227│ 228 (HD) NE Videoteka VOYO 239 Videoteka Pickbox 242 Diva 233 DA Pink Movies** 236 NE

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.