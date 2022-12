Film o najbolj izvrstni pevki cele generacije - v kinu od 21. decembra

Oglasno sporočilo

Biografski filmi legendarnih glasbenikov so bili vedno dobro sprejeti tako med ljubitelji njihove glasbe kot širšim filmskim občinstvom. Elton John, Freddie Mercury, Elvis Presley, Eminem, Selena in Ray Charles so le nekatera znana imena, katerih življenja smo lahko občudovali na filmskih platnih.

Slovensko občinstvo bo imelo od 22. decembra priložnost proslaviti izjemno življenje za legendarnim glasom ene izmed najslavnejših glasbenih ikon vseh časov v filmu I Wanna Dance with Somebody: Film o Whitney Houston.

Najnovejši napovednik prikazuje dodatne podrobnosti iz Whitneyjine kariere in življenja. Njen oče John Russell, ki je bil tudi njen menedžer, je težko našel ravnotežje med družinskim in poslovnim življenjem. Takrat pride v ospredje Whitneyjino razmerje z glasbenikom Bobbyjem Brownom, s katerim si pevka nazadnje ustvari družino. Vendar pa je glasba tisto, kar je Whitney najbolj zaznamovala. In kar je najbolj zaznamovalo Whitney. Novi napovednik je v duhu brezčasne uspešnice I Will Always Love You iz filma Telesni stražar, v katerem je Whitney debitirala kot igralka. Iz vsega, kar do zdaj vemo o tem težko pričakovanem filmu, je jasno, da glasba za Whitney Houston ni imela meja ter da je bil oder tisto mesto, kjer je uspešno našla sebe in svoj smoter.

Velikim pričakovanjem, ki jih vzbuja ta film, so povezana s tem, da je za scenarij odgovoren štirikratni kandidat za oskarja Anthony McCarten, scenarist znamenitega filma Bohemian Rhapsody. Z režiserko Kasi Lemmons na čelu ter igralsko zasedbo, ki vključuje Naomi Ackie, Stanleyja Tuccija in Ashtona Sandersa, ni dvoma, da bo ta glasbena biografija navdušila ne le Whitneyjinih oboževalcev, temveč tudi širše občinstvo. Čustva, življenje, pesmi in oder – odkrijte Whitney Houston, kot je niste poznali, od 22. decembra samo v kinu.

I Wanna Dance with Somebody je močna in zmagoslavna proslavitev edinstvene glasbene zvezdnice Whitney Houston. Film, ki je neposreden, iskren portret zapletene in večplastne ženske za ikono s čarobnim glasom, je režirala Kasi Lemmons; scenarij je napisal kandidat za oskarja Anthony McCarten, producent je legendarni glasbeni založnik Clive Davis, glavno vlogo pa igra dobitnica bafte Naomi Ackie.

Zgodba nekdanje zboristke iz New Jerseyja, ki je postala ena najslavnejših, najuspešnejših in najbolj nagrajenih glasbenic vseh časov, popelje gledalce in gledalke na navdihujoče, ganljivo in s čustvi nabito potovanje skozi izjemno življenje in kariero Whitney Houston, mimo dih jemajočih nastopov in ob spremljavi najbolj priljubljenih uspešnic pop legende, kot jih še niste slišali. Don’t you wanna dance?

