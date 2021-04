DRUGI NAPOVEDNIK: akcijski kriminalni triler HITRI IN DRZNI 9 (Fast & Furious 9)

Oglasno sporočilo

"Svet se spreminja. Tudi mi smo se." E na najuspešnejših franšiz, Hitri in drzni, se z novim nadaljevanjem na velike zaslone vrača letos poleti , saj je pandemija svetovnih razsežnosti dobro premešala razmere tudi v sedmi umetnosti. Letošnje poletje bo tako v znamenju devetega dela sage, ki traja skoraj dve desetletji in je po vsem svetu zaslužila več kot pet milijard dolarjev.

Pred skorajšnjim ogledom akcijskega kriminalnega trilerja v kinematografih pa je na voljo že DRUGI NAPOVEDNIK najnovejšega dela sage. Novi del akcijske kriminalne drame je znova režiral Justin Lin, ki je tokrat že petič sedel na režiserski stolček slavne dirkaške sage, scenarij pa je napisal Dan Casey. Vračajo se igralci Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang ter oskarjevki Helen Mirren in Charlize Theron, družini pa se prvič pridružita nova lika – igralec John Cena in pevka Cardi B.

Na ogled je DRUGI NAPOVEDNIK, akcijski kriminalni triler HITRI IN DRZNI 9 pa ob ugodnih epidemioloških razmerah na redni spored v kinematografe prihaja 17. JUNIJA 2020.

O ZGODBI:

"Ni važno, kako hiter si, preteklosti ne moreš ubežati." Dom Toretto (Vin Diesel) živi mirno življenje s svojo ženo Letty (Michelle Rodriguez) in njunim sinom, malim Brianom, a vesta, da se nevarnost skriva tik za njihovim mirnim obzorjem. Tokrat bo ta grožnja Doma prisilila, da se sooči z grehi svoje preteklosti, če bo želel rešiti tiste, ki jih ima najbolj rad. Njegova dirkaška ekipa se znova združi, da bi zaustavila svetovno pretresljiv zaplet, ki ga vodi eden najbolj izkušenih morilcev in izjemen dirkač – ki pa je obenem Domov brat Jakob (John Cena).

Napeta akcijska pustolovščina se bo odvijala po vsem svetu – od Londona do Tokia, od Srednje Amerike do Edinburgha ter od skrivnega bunkerja v Azerbajdžanu do razpadajočih ulic Tblisija. Na tej poti se bodo vračali stari prijatelji, vrnili se bodo tudi stari sovražniki, zgodovina bo na novo napisana in resnični pomen družine bo na preizkušnji kot še nikoli doslej.

Na režiserski stolček devetega dela se vrača režiser Justin Lin, ki je režiral tretji, četrti, peti in šesti del sage, med producenti sta tako režiser Lin kot igralec Diesel ter Jerry Neal H. Moritz, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Clayton Townsend in Samantha Vincent.

IGRALSKA ZASEDBA: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren in Charlize Theron REŽIJA: Justin Lin SCENARIJ: Dan Casey USTVARJALEC LIKOV: Gary Scott Thompson PRODUCENTI: Jerry Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend, Samantha Vincent ŽANR: akcijski kriminalni triler

