Dodatni brezplačni TV-programi za čas, ko smo doma

Dnevi in tedni pred nami bodo polni takšnih in drugačnih izzivov. To bo obdobje, ko bomo za štirimi stenami v želji po zajezitvi virusa preživeli več časa kot kadarkoli do zdaj. Tudi doma pa nas čakajo številni izzivi. Otroci v vrišču glasno poplesavajo po dnevni sobi, nas pa čaka še obilo službenih obveznosti in delo od doma. Kako zajeziti malodane kaotično stanje, ki vlada ob tem, je vprašanje, ki se v teh dneh poraja marsikomu.

Pri iskanju dejavnosti za otroke moramo biti precej kreativni, delček mozaika pa zagotovo pomenijo tudi kakovostne TV-vsebine, s katerimi se lahko najmlajši zamotijo in popestrijo vsakdan. Zvečer pa si s svojo najljubšo serijo ali filmom navsezadnje "postrezite" tudi sami. Izbire imate namreč na pretek.

Pri Telekomu Slovenije želijo prispevati k preventivi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Največji slovenski telekomunikacijski operater je v luči aktualnih dogajanj za prijetnejše preživljanje časa doma vsem svojim uporabnikom brezplačno nadgradil TV-programske sheme. Preverite, katere.

1. Kakovostne vsebine za otroke

Najmlajši gledalci bodo lahko brezplačno spremljali otroške programe Boomerang, Cartoon Network, Nickelodeon, Jim Jam, Da Vinci Learning, Minimax, kjer jih že pričakujejo serije, kot so Radovedni George, Maša in medved, izredno gledan Mali šef ter številni drugi risani junaki. Poleg rednega programa Minimax pa lahko najmlajši pobrskajo po videoteki Minimax+, kjer se ponudba sinhroniziranih risank mesečno dopolnjuje ter prinaša nabor vedno novih pustolovščin s priljubljenimi junaki, kot so Chuck in prijatelji, Mia in jaz, Čarovnica Lili in Divja brata Kratt.

Preživite prosti čas z družino, skupaj si oglejte kakšen film, risanko, igrajte družabne igre, otroci naj osvojijo novo znanje na zabaven način. S tem, ko smo doma, prispevamo k zajezitvi širjenja koronavirusa.

Prav tako boste lahko do konca meseca brezplačno dostopali do mobilne aplikacije Da Vinci Kids, ki prek videovsebin in interaktivnih vsebin, namenjenim otrokom med 6. in 12. letom starosti, na zabaven in prilagojen način približa znanost, matematiko, tehnologijo, zgodovino, kulturo, naravo in šport. Ob prvem vklopu programsko opcijo Da Vinci Kids v tekočem mesecu spremljate brezplačno, torej do vključno 31. 3. 2020. Če si opcijo vključite v začetku aprila, bo ta za vas brezplačna do konca aprila. Mesečna naročnina se začne nato zaračunavati šele z naslednjim mesecem.

Otroški park NEO vam omogoča, da izbrani sklop risank zaklenete s kodo in tako poskrbite, da otroci gledajo le tiste risanke, ki so primerne za njihovo starost. Preverite, kako deluje.

Ne najdete najljubše risanke svojih otrok? Brez skrbi. Televizija NEO je popolnoma spremenila koncept gledanja televizije. To pomeni, da ni treba, da natanko veste, kdaj je na sporedu določena vsebina in na katerem programu jo bodo predvajali. Z glasovnim ukazom v slovenščini preprosto izgovorite ime risanke, oddaje, filma ali nanizanke in NEO se bo preusmeril na pravi program. Vi samo rečete na primer "Divja brata Kratt" in NEO vas takoj preusmeri do prave risanke. Televizija NEO vam omogoča, da si svojo najljubšo vsebino ogledate, kadarkoli imate čas, in to za sedem dni nazaj.

2. Dokumentarni programi

Ljubiteljem dokumentarnih in poljudnoznanstvenih vsebin, ki teh programov še niso imeli v svojih programskih shemah, je Telekom Slovenije do preklica brezplačno dodal programe AMC, Animal Planet, Discovery Channel, HGTV, ID xtra, TLC, Travel Channel, 24kitchen, National Geographic, Viasat History, Viasat Nature in Viasat Explore.

Televizija NEO vam omogoča glasovne ukaze v slovenščini in vam tako olajša izbiranje vsebin. Brez iskanja kanalov in pomnjenja številk.

3. Vsebine za ljubitelje filmov in serij

Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji filmov, ki bodo, če teh programov še niso imeli v svoji izbrani programski shemi, do preklica lahko brezplačno spremljali filmske programe Fox, Fox Life, Fox Crime in Fox Movies. Kaj pravite na serije, kot so Kako sem spoznal vajino mamo, Ameriška gospodinja, Castle ali Živi mrtveci? Na programu FOX Movies pa si lahko v tem tednu med drugim ogledate odmevne filme Socialno omrežje, Bournova premoč in Prijatelja samo za seks.

Iščete filme z vašim najljubših igralcem? S televizijo NEO lahko v menijih filme in vsebine izbirate po žanru. Lahko pa iščete tudi po imenih igralcev. Sanjate o Matthewu McConaugheyju, Idrisu Elbi, Julii Roberts, Bradu Pittu, mogoče o Tomu Cruisu ali Leonardu DiCapriu? NEO vam bo takoj pokazal seznam vsebin, ki so povezane z vašimi najljubšimi igralci.

4. Programi za športne navdušence

Skladno z utripom časa je večina športnih dogodkov v tem obdobju odpovedana in prestavljena na kasnejše obdobje. Športni navdušenci v tem času vseeno lahko uživamo v arhivskih ogledih tekem in najboljših poteza raznovrstnih športnih dogodkov. V vseh shemah na NEO Smartboxu so do preklica brez doplačil na voljo športni programi Eurosport 1, Eurosport 2 in Eurosport 4k, do konca meseca pa tudi vsi programi Šport TV.

S snemalnikom NEO si lahko najljubše vsebine shranite v svojo knjižico do 30 dni Če si niste mogli ogledati svoje najljubše vsebine, ker so televizijo zasedli otroci, si lahko poleg možnosti ogleda za nazaj (velja za 7 dni) pomagate tudi s snemalnikom NEO, ki vam omogoča, da svoje najljubše vsebine shranite v svojo knjižico za do 30 dni in si jih ogledate, ko imate čas. Z naprednimi funkcijami vam NEO zagotavlja še boljšo televizijsko izkušnjo.

Zleknite se na kavč, privoščite si veliko skledo pokovke in z glasovnim iskalnikom poiščite najljubšo vsebino. Z aplikacijo YouTube si zavrtite najljubšo skladbo ali se nasmejte ob videosmešnici.

V sklopu dodatne ponudbe brezplačnih vsebin si lahko vključite tudi spodaj zapisane programske opcije.

5. Programska opcija HBO

Brezplačno je za en mesec na voljo tudi programska opcija HBO, a le za tiste naročnike, ki v zadnje pol leta opcije HBO niso naročili. Bodite pozorni: po prvem mesecu HBO vsebine niso več brezplačne. Izklop v tem primeru ni samodejen, pač pa morate opcijo izključiti sami.

Programska opcija HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Naš predlog vsebin za vsak dan v tednu, ki si jih velja ogledati v sklopu programske sheme HBO: Maščevalci: Zaključek, Svet igrač 3, Zvezda je rojena, Oceanovih 8, Chicago, Aquaman in Levji kralj. Izredno pa so priljubljene tudi serije, kot so Westworld, Mladi Sheldon, Novi papež, Avtsajder in številne druge

Programske opcije lahko vključite na dva načina: Prek Mojega Telekoma: na spletu (moj.telekom.si) ali prek mobilne aplikacije. Prek NEO Smartboxa (v nastavitvah, sklop Računi).

6. VOYO

Do 31. marca je za uporabnike brezplačno na voljo tudi programska opcija VOYO. VOYO prinaša več kot pet tisoč TV-vsebin (najbolj priljubljene oddaje domače produkcije, širok nabor filmov, informativne oddaje, domače in tuje serije, sinhronizirane risanke, telenovele ...). Potem ko si v Mojem Telekomu vključite Voyo, se registrirajte na voyo.si, med operaterji izberite Telekom Slovenije, nato pa vpišite e-naslov in geslo za Moj Telekom. V naslednjem koraku na NEO Smartboxu poiščite aplikacijo Voyo in se še tam prijavite s podatki za Moj Telekom.

7. Pickbox NOW

V času epidemije pri Telekomu Slovenije uporabnikom televizije omogočajo brezplačno uporabo programske opcije Pickbox NOW. Opcija bo 30 dni brezplačno na voljo vsem naročnikom, ki je do zdaj še niso imeli naročene. Programsko opcijo Pickbox NOW najdete na NEO Smartboxu v sklopu Knjižnica, na komunikatorju BOX oziroma BOX S pa na programskem mestu 242.

8. Programska opcija Balkan

Programska opcija Balkan vključuje 46 TV- programov iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Albanije in je brezplačna do 31. 3. 2020. Izklop bo samodejen.

9. Programska opcija RUS 5+

Programska opcija RUS 5+ vključuje šest ruskih programov, ki prinašajo najboljše ruske filme, glasbo in izobraževalne vsebine za otroke. Opcijo je brezplačna do 31. 3. 2020, izklop pa bo samodejen.

10. DKino

Videoteka DKino vam prinaša več kot 800 uspešnic hollywoodskih studiev, najnovejše filme, sinhronizirane celovečerne risanke, dokumentarce, domačo produkcijo in še in še. Vsebine si lahko izposodite za 48 ur. Naš predlog? V videoteki DKino si oglejte filmske mojstrovine, kot so: Zelena knjiga, Parazit in Bilo je nekoč ... v Hollywoodu.