Disney predstavil prvo risano junakinjo močnejše postave

Od sredine septembra si je mogoče na platformi Disney+ ogledati risanko Reflect, kratek animirani film, v katerem je Disney prvič predstavil protagonistko močnejše postave.

Gre za deklico Bianco, ki veselo in samozavestno pride na uro baleta, nato pa ji postaja vse bolj neprijetno, ko jo obkrožijo same zelo vitke soplesalke, učiteljica pa jim daje navodila o "napetih trebušnih mišicah in dolgem vratu".

Foto: zajem zaslona/YouTube

Režiserka animiranega filma Hillary Bradfield, ki je sodelovala tudi pri uspešnicah, kot sta Ledeno kraljestvo 2 in Encanto, je pojasnila, da si je to zgodbo želela povedati, ker je po njenem mnenju pozitiven odnos do telesa na splošno sicer sprejet, "na osebni ravni pa ga je veliko težje doseči".

Družbena omrežja so medtem preplavili navdušeni odzivi na risanko, spletni uporabniki so Disney pohvalili, da je med svoje risane junake začel končno vnašati več raznolikosti. "Skrajni čas," je zapisala neka uporabnica Twitterja, "všeč mi je, da se ukvarja z baletom. Otroci močnejše postave so pogosto premalo samozavestni za to."

Oglejte si še: