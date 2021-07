"Črna vdova" toži Disney, zaradi njih naj bi izgubila milijone

Scarlett Johansson je vložila tožbo proti medijskemu gigantu, ker so njenega novega filma ne predvajajo le v kinih, ampak tudi na svoji pretočni platformi. Trdi, da so jo s tem oškodovali, ker je njen zaslužek vezan predvsem na obisk kinematografov.

Scarlett Johansson se je z vsemi topovi spravila nad veliki Disney, ki v večini sveta distribuira njen novi film Črna vdova (Black Widow). Šestintridesetletna igralka jih toži, ker so ob premieri filma v kinematografih začeli tega predvajati tudi na svoji pretočni platformi Disney+ kljub dogovoru, da naj bi bilo predvajanje filma omejeno le na kinematografe.

Da so ta dogovor pri Disneyju prekršili, igralko moti predvsem, ker se je strinjala, da bo njen zaslužek v večini vezan na izkupiček filma v kinodvoranah, tega pa je Disney s svojo potezo močno zmanjšal. Po poročanju Wall Street Journala naj bi jo s tem oškodovali za več kot 40 milijonov evrov.

Pri Disneyju obtožbe zavračajo in trdijo, da bo Scarlett Johansson zaradi predvajanja Črne vdove na njihovi pretočni platformi pravzaprav zaslužila še več.

Ob premieri v začetku julija se je zdelo, da bo Črna vdova hipna uspešnica. V severnoameriških kinih je prvi konec tedna zaslužila skoraj 70 milijonov evrov, na platformi Disney+ pa 50 milijonov evrov. Nato pa se je navdušenje hitro poleglo in do zdaj je film po vsem svetu zaslužil skupno 267 milijonov evrov, navaja CNN in dodaja, da to za superjunaške filme iz Marvelovih studiov ni ravno veliko.

