Čas je za nove filmske uspešnice

Prepustite se akcijsko-pustolovskemu duhu v filmih Možje X na začetku: Wolverine, Spider-Man: Novi svet, Patriotske igre, Državni sovražnik št. 1, Tolpe New Yorka in Twister.

Nikakor pa ne zamudite premiere tedna Plačanci 3 z zvezdniško zasedbo: Sylvester Stallone, Jason Statham, Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Kelsey Grammer, Mel Gibson, Harrison Ford in Arnold Schwarzenegger.

Neustavljivi akcijski veterani pod vodstvom izkušenega Barneyja se v tretjem delu spektakularne razbijaške avanture znajdejo v sporu z brezkompromisnim preprodajalcem orožja Conradom. Kot nekdanji član te neobrzdane vojaške ekipe Conrad pozna vse njihove trike, zato Barney za pomoč zaprosi stare prekaljene prijatelje in rekrutira nove sile. Vsi skupaj poprimejo za orožje in začnejo sejati kaos in uničenje v številnih vratolomnih in epskih spopadih na življenje in smrt. Ne najdete pravega filma zase? Televizija NEO vam ponuja več videotek, v katerih lahko najdete bogato ponudbo vsebin za vse okuse: DKino, HBO on Demand, HBO GO, Pickbox, Minimax+ … Preverite, kaj vse ponuja NEO.

Tistim, ki bi med gledanjem filma raje ohranili mirne živce in se prepustili sproščeni romantiki ali lahkotni komediji, pa ta teden priporočamo ogled romantične komedije Bodi hladnokrven s Chrisom Evansom in Michelle Monaghan v glavnih vlogah. Film pripoveduje zgodbo o scenaristu, ki piše scenarij za romantični film, a ima težave, saj ga je mama zapustila še kot otroka, zato uniči vsak odnos. A ker mora nujno napisati scenarij, se za pomoč obrne na prijatelje, pa tudi njihove izkušnje niso dovolj. Nato spozna dekle, ki osvoji njegovo srce. Težava je, da je že zaročeno, a privoli, da bosta prijatelja.

Priporočamo tudi: Charlie, Gigli, Jaz, ti in nadloga Duplee, Plavaj po moško, Ljubezen do 10. zmenka in legendarni Dr. Dolittle.

Večerno kratkočasje z zabavnimi oddajami

Ne samo s kakšno vrhunsko filmsko poslastico, vaše večere lahko popestrijo tudi zabavne televizijske oddaje. Ne zamudite novih avantur v šovu Zapleši v ljubezen ali zapojte skupaj z gosti v oddaji Pri Črnem Petru.

In če ste zamudili jutranjo pogovorno oddajo Klepet ob kavi, nič za to. Televizija NEO vam namreč omogoča ogled nazaj, kar pomeni, da si lahko tudi zvečer ogledate zanimive pogovore in goste Jasmine Kandorfer.

"Klepet ob kavi je nekakšna povezovalna točka zdravja, osebnostne rasti in duhovnosti. Oddaja je z leti postala tudi zanesljiv vir znanja s področja zdravja, ki združuje sodobni in starodavni pristop," pravi voditeljica Jasmina Kandorfer. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do petka ob 8.45, televizija NEO pa vam omogoča, da jo spremljate kadarkoli.

Konec tedna pa …

Najprej jutranja najljubša Minimaxova risanka, popoldne pa še nogometna poslastica v okviru Prve Lige Telekom Slovenije, ko se bosta na zelenici pomerila Maribor in Domžale.

Nedelja naj bo v znamenju novega znanja, na sporedu je namreč Galileo. Če se navdušujete nad pametnimi tehnologijami, pa predlagamo, da teden začnete z ogledom dokumentarne serije Izumi, ki so spremenili svet.