Bo Chris Rock po incidentu s klofuto vodil naslednje Oskarje?

Povsem možno je, da je Will Smith s klofuto Chrisu Rocku prinesel voditeljsko mesto na podelitvi oskarjev prihodnje leto.

Klofuta, ki mu jo je primazal igralec Will Smith, bi lahko komiku Chrisu Rocku prihodnje leto prinesla mesto voditelja podelitve oskarjev. Govorice o tem so v filmski industriji vse glasnejše, pred kratkim pa je tudi Craig Erich, predsednik zabavnega programa na televiziji ABC, ki Oskarje prenaša, izjavil, da mu je ta predlog všeč.

Ni dvoma, da bi letošnja podelitev hitro odšla v pozabo, če ne bi bilo škandala s klofuto, in to je posredno priznal tudi Erich. "Kontroverzni dogodki so sicer zasenčili pozitivno plat podelitve, a sem bil s prenosom zelo zadovoljen," je dejal, "nobena druga podelitev letos ni zabeležila tako visokega skoka gledanosti."

Po lanskih Oskarjih, ki so pritegnili najmanj gledalcev do zdaj, jih je letošnjo podelitev namreč spremljalo občutno več, zabeležili so 16,6 milijona gledalcev, kar je občutno več od lanskih 9,85 milijona. Še vedno pa je bila gledanost letošnjih Oskarjev druga najnižja v zgodovini te prireditve.

"Vedno se lahko naučimo nekaj novega," je za Deadline še dejal Erich, "prihodnje leto nameravamo biti še boljši."

