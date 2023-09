Bi si film Barbie ogledali kar doma? Zdaj je to mogoče.

V TV-platformi NEO je bilo zabeleženih že več kot 13 tisoč iskanj filma Barbie z glasovnimi ukazi, tako da je umestitev filma v videoteko tudi odziv na želje uporabnikov, so sporočili iz Telekoma Slovenije.

Film Barbie je na voljo tukaj.

Nov program za ljubitelje turških serij

Nova sta tudi TV-program Dizi, ki je premierno na voljo pri Telekomu Slovenije in ki se ga bodo razveselili ljubitelji turških serij, ter programska opcija Filmbox. Filmbox vsebuje 13 TV-programov: Filmbox Premium, Filmbox Extra HD, Filmbox Stars HD, Filmbox Arthouse, Docubox HD, Fashionbox, Fast and fun box HD, Fightbox HD, Gametoon, 360 Tunebox, Erox, Eroxxx in Funbox 4K. Vsebine so naročnikom brezplačno na voljo en mesec od vklopa. TV-program Dizi bo sicer na voljo v shemi Mega HD, opcija Filmbox pa ob 24-mesečni vezavi s 50-odstotnim popustom.

RTV 365 na TV-platformi NEO

Telekom Slovenije je v TV-platformo NEO umestil tudi aplikacijo RTV 365 RTV Slovenija. RTV 365 omogoča spremljanje vseh 16 radijskih in televizijskih programov v živo in v časovnem zamiku. Naročnikom so na voljo filmi, serije, dokumentarci, otroške vsebine, televizijske oddaje in podkasti, ki jih predvaja RTV Slovenija. RTV 365 si lahko vsak prilagodi po svoje, Moj 365 omogoča ogled shranjenih vsebin, uporabniki pa si lahko ogledajo tudi filme, serije in animirane filme, ki so jih najeli v Filmoteki prek Založbe ZKP.