Benetke pripravljene na začetek 76. filmskega festivala

V Benetkah se bo danes začel 76. mednarodni filmski festival. V tekmovalnem programu bodo prikazali 21 celovečercev, med njimi tudi nove filme režiserjev Romana Polanskega, Stevena Soderbergha, Roya Anderssona in Todda Phillipsa. Zlatega leva za življenjsko delo bosta dobila Julie Andrews in Pedro Almodovar. Festival se bo končal 7. septembra.

Za uvodni film so organizatorji izbrali The Truth Hirokazuja Kore-Ede. Gre za prvi film, ki ga je japonski režiser režiral v tujini in pri tem sodeloval z dvema velikima francoskima igralkama Catherine Deneuve in Juliette Binoche. Po njegovih besedah prinaša malo družinsko zgodbo, ki se odvija pretežno med štirimi stenami.

Zlata leva za življenjsko delo za Andrewsovo in Almodovarja

Mednarodni žiriji, ki bo podelila osem nagrad, tudi zlatega leva za najboljši film, predseduje argentinska režiserka Lucrecia Martel. Zlatega leva za življenjsko delo pa bosta dobila britanska igralka Julie Andrews in španski režiser Pedro Almodovar.

Prva se je v spomin številnih gledalcev zapisala z vlogama v filmskih muzikalih Mary Poppins ter Moje pesmi, moje sanje, drugi je v svoji karieri režiral 21 igranih filmov, med katerimi so Ženske na robu živčnega zloma, Zveži me!, Visoke pete ter Vse o moji materi, ki mu je leta 2000 prinesel oskarja za najboljši tujejezični film.

Na rdeči preprogi tudi Brad Pitt, Johnny Depp in Scarlett Johansson

Na festivalu pričakujejo številne zvezdnike. Po rdeči preprogi se bodo med drugim sprehodili Meryl Streep, Brad Pitt, Johnny Depp, Scarlett Johansson in Robert Pattinson. Na mednarodnem tednu filmskih kritikov kot neodvisni sekciji festivala pa bo 3. septembra svetovna premiera kratkega igranega filma Fosca scenaristke in režiserke Marie Chiare Venturini, ki je nastal v italijansko-slovenski koprodukciji.