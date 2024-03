To so rastline, primerne za urbano vrtnarjenje #video

Želja po sveži, doma pridelani hrani, večji samooskrbi in zeleni prihodnosti prispeva k porastu zanimanja za urbano vrtnarjenje. Da, tudi mestna džungla je primeren kraj za vzrejo sadja, zelenjave in zelišč, ki jih redno uporabljamo v kuhinji. Od vrtičkarstva na urbanih zelenih površinah pa do vzgoje zelenjave na balkonih, terasah in celo strehah – ljudje radi z lastnimi rokami sežejo v zrahljano zemljo in si sami pridelajo pridelke, ki jih potem uporabljajo pri pripravi jedi. A ker ima urbano vrtnarjenje tudi svoje omejitve, smo preverili, katere rastline so primerna za vzrejo v loncih.

Urbano okolje je vsekakor primerno za vrtnarjenje, če le upoštevate specifične značilnosti posameznih rastlin. Katere so torej tiste rastline, ki dobro uspevajo v urbanem okolju? Odgovor na to vprašanje smo poiskali pri MERKURjevemu strokovnjaku za vrt, Davorju Špeharju.

Za vzgojo v loncih so primerna tako zelišča kot tudi zelenjava in celo sadje. Ne pozabite pa niti na cvetlice, ki bodo privabljale čebele in naredile mestno zeleno oazo še prijetnejšo, navaja Špehar. Pri izbiri rastlin za urbano okolje je ključno upoštevati njihovo prilagodljivost, odpornost in sposobnost uspevanja v pogojih, ki so značilni za mesto. Na srečo obstaja veliko različnih rastlinskih vrst, ki se dobro prilagajajo urbanemu okolju in odlično uspevajo v loncih ali visokih gredah.

Zelišča ne potrebujejo veliko prostora

Zeliščno korito je lahko doma na vsakem balkonu, pravi MERKURjev strokovnjak. Z njimi bo balkon vedno cvetoč in dišeč, sveža zelišča pa bodo vedno pri roki. Med najbolj priljubljena zelišča za urbano vrtnarjenje zagotovo spadajo bazilika, origano, peteršilj, meta, rožmarin in timijan.

A pozor, zelišča v koritih lahko režete šele dva meseca po sajenju, saj se morajo prej dodobra ukoreniniti in razrasti. Zato pohitite v MERKURjeve centre in posadite malo zeleno vrtno oazo že danes.

Mediteranska zelišča, med katere spadajo tudi zgoraj naštete vrste, potrebujejo le primerno zemljo in veliko sonca. Pri vzgoji v loncu za zelišča velja, da jih v začetku zalivamo zmerno, ob čemer mora biti zemlja vedno vlažna. V času intenzivne rasti in sončnem vremenu pa potrebujejo dnevno zalivanje. Več napotkov za vzgojo zelišč v loncih najdete v MERKURjevem prispevku in spodnjem videu.

Zelenjava, primerna za vzrejo v loncih

Nekatera zelišča zelo dobro uspevajo tudi skupaj z zelenjavo. Tako se na primer v večji posodi brez večjih težav družijo jajčevec, špinača, timijan in meta, svetujejo v MERKURjevem nasvetu. Meta bujno raste in dobro je, da jo posadite skupaj z lončkom, ki mu odrežete dno. Tako njene korenine ne bodo preveč izpodrivale ostalih rastlin.

Jajčevec lahko sadite na balkonu celo prej kot na vrtu. Lonec lahko namreč z vrta prestavite v notranjost vsak večer, zunaj pa ga pustite, ko se temperatura ponoči ne spusti več pod deset stopinj Celzija. V posode in korita lahko sadite tudi paradižnik in kumare na opori, ki ozelenijo stene balkona. Med priljubljeno zelenjavo za vzrejo v loncih spadajo še paprika, bučke in različne vrste solate.

Na balkonu lahko vzgojite celo seme za kalčke in mikrozelenje. Za to je še posebej primerno seme bele gorčice, brokolija, graha, kapucinke, rdeče kolerabe, koriandra, pora, celo pšenice in še nekaterih drugih vrst. Več nasvetov o vzgoji mikrozelenjave in kalčkov si preberite v tem MERKURjevem prispevku.

V urbanem okolju pa lahko brez težav posadite tudi bolj eksotične vrste, na primer čili. Čilije lahko zasadite tudi v večje posode, ki jih sprva hranite v notranjosti, ko pa se temperature ogrejejo nad mejo 20 stopinj Celzija, pa čili brez slabe vesti preselite na domači balkon.

Sadna drevesa uspevajo tudi v mestu

Čeprav se morda zdi, da je pridelava sadja v mestnem okolju lahko izziv, obstaja veliko sadnih dreves in grmovnic, ki uspevajo v loncih ali na majhnih vrtovih. V urbanem okolju na primer dobro uspeva jagodičevje, kot so maline in robide, ter nekatere sorte jablan, hrušk in citrusov.

Da, prav ste prebrali. Tudi drevesa brez težav uspevajo v večjih posodah in atriju, pravijo pri MERKURju. Za sajenje na vrtu so primerna vsa drevesa. Pomembno je, da izberete primerno posodo, ta naj bo od dva- do trikrat večja kot posoda, v kateri ste drevo kupili. Tako bo drevo lažje prenašalo vroče poletne dneve in tudi zimo.

Ne pozabite tudi na ustrezno zemljo in osnovno gnojenje v času sajenja. Po sajenju skrbimo predvsem za to, da je drevo dobro oskrbovano z vodo.

Naj zadiši po okrasnem cvetju

Da pa bo urbani vrt dobil še več barv, umestite vanj še nekaj okrasnih rastlin. Od sredine aprila do sredine maja je v Merkurjevih prodajalnah velik izbor balkonskega cvetja. Predlagamo, da v aprilu in maju vrtne centre obiščete vsakih 14 dni in se oskrbite z zelenim razkošjem, ki že čaka na nov dom.

Idejo za privlačno zasaditev cvetja v posodi pa si lahko ogledate v spodnjem videu ali pa na MERKURjevi spletni strani:

