Sodobni arhitekturni trendi: letne kuhinje

Letne kuhinje so postale nepogrešljiv del sodobne arhitekture in oblikovanja Lumarjevih hiš, saj urejena in dobro načrtovana zunanjost pomembno vpliva na kakovost in ugodje bivanja. Kombinacija funkcionalnosti in estetike, predvsem pa možnost druženja in uživanja ob pripravi hrane na prostem, je privlačna in praktična rešitev za vse, ki želijo v celoti izkoristiti zunanji prostor.

Priljubljenost letnih kuhinj temelji na številnih prednostih, ki jih ponujajo. Z letnimi kuhinjami lahko notranji bivalni prostor funkcionalno podaljšamo v zunanjost in v njih gostimo prijatelje in družino, se veselimo skupnega kuhanja in uživanja ob hrani na prostem ter ob tem ustvarjamo nove spomine.

Letna kuhinja z wellnesom ob hiši Lumar Kubus. Foto: Lumar

Začetki trenda letnih kuhinj segajo v pretekla desetletja, ko je bil najboljši približek današnji letni kuhinji zidan žar na drva nekje na vrtu za hišo, po možnosti s pergolo v bližini. Hitremu tempu življenja so se prilagodili tudi trendi v letnih kuhinjah, ki so v zadnjem času doživele temeljito preobrazbo in so danes veliko več kot le preprosta postavitev žara na vrtu. Postale so del hiše, temu primerno se spreminja tudi njena podoba. So premišljeno opremljeni in oblikovani zunanji prostori, ki lahko vključujejo različne kuhinjske elemente, kot so žar, pomivalno korito, hladilnik, shramba za hrano in prostor za pripravo hrane.

"Danes imajo letne kuhinje velik pomen pri ustvarjanju funkcionalnih in udobnih zunanjih prostorov."

Individualno zasnovana hiša Lumar s funkcionalno letno kuhinjo. Foto: Lumar

Pet razlogov za letno kuhinjo Prijetno druženje na prostem – Funkcionalno in estetsko urejena letna kuhinja ne služi le pripravi hrane, ampak je prostor, namenjen celi družini in prijateljem. Otroci se lahko igrajo, ustvarjajo ali delajo domačo nalogo, odrasli se družijo, sproščajo, nenazadnje lahko na vrt za uro ali dve prestavijo tudi domačo pisarno … Hitrejša priprava hrane – V letni kuhinji priprava hrane poteka hitreje, saj običajno manj kompliciramo. Meso in zelenjavo "vržemo" na plinski ali električni žar, popečemo in kosilo je pripravljeno. Manj dela s pospravljanjem – Kurišča so v večini zamenjali plinski ali električni žari, ki jih je preprosto čistiti in vzdrževati, enako velja za materiale, iz katerih so izdelani elementi letnih kuhinj (beton, kamen ipd.). Brez neprijetnih vonjav v hiši – Letna kuhinja je idealna za vse, ki radi pripravljajo jedi z močnimi vonjavami, kot so ribe in morski sadeži, saj se vonjave ne širijo v bivalnih prostorih. Tudi med tednom in v različnih letnih časih – Letna kuhinja bo z vsako sezono uporabe bolj praktična, saj se bomo nanjo navadili in postopoma dopolnjevali nabor pripomočkov in inventarja. Tako ne bo aktualna samo ob vikendih, ampak tudi med tednom, saj je priprava hrane na prostem hitra, bolj preprosta in manj stresna. Primerno opremljena pa lahko ponuja prijetno bivanje tudi v hladnejših dneh.

Hiša Lumar Kaja-M 128 Foto: Lumar

Letna kuhinja kot del celostne zasnove hiše

Pomembno je, da letno kuhinjo načrtujemo celostno in enako skrbno kot interier, ki ga bo dopolnjevala. Še pred začetkom del je nujen temeljit razmislek, kaj si v letni kuhinji želimo in kaj bomo v resnici uporabljali. Možnosti je več, lahko je to prava kuhinja s kuhališčem in pomivalnim koritom, lahko pa zgolj žar, vrtni kamin ali premični žar, ki ga po koncu sezone pospravimo.

Letna kuhinja je običajno zasnovana preprosteje in z manj elementi kot tista v hiši. Če želimo na prostem kuhati na elektriko in imeti tekočo vodo, je seveda treba urediti vodovodno in električno napeljavo, jašek za praznjenje napeljave pred zimo in odtok v kanalizacijo ali vrtno čistilno napravo. Lahko si omislimo pult z vodovodno pipo in nekaj policami za posodo, za pripravo hrane pa pomični žar z nekaj odlagalne površine. Kako bogato bo opremljena letna kuhinja, je odvisno predvsem od naših navad in tega, kako pogosto nameravamo kuhati zunaj – ali bomo v njej obroke pripravljali vsak dan ali bomo zgolj občasno kaj spekli na žaru.

"V letni kuhinji lahko ob prijetnih poletnih večerih gostimo prijatelje in družino ter se veselimo skupnega kuhanja in uživanja ob hrani na prostem."

Seveda ne smemo pozabiti na zaščito pred soncem in dežjem. Dobro je nadkriti vsaj del, ki obsega kuhališče, pomivalno korito, delovno površino in shranjevalne omarice. Izbira nadkritja (nadstrešek, pergola ipd.) je odvisna od siceršnje ureditve vrta. Predvsem naj bo usklajena z arhitekturo hiše oziroma paviljona, če je vključena v kontekst vrta.

"Pri razvoju najnovejših tipskih hiš, kot so Vivus, Atractivo in Varius smo razmišljali o enoviti nadgradnji hiše z zunanjo teraso. Z odprto in sodobno zasnovo dnevno bivalnih prostorov ter možnostjo nadgradnje z zunanjimi terasami brišejo mejo med notranjostjo in zunanjostjo, s tem pa hišam dajejo novo funkcionalnost v več letnih časih. Na zunanjih terasah je načrtovan tudi prostor za letno kuhinjo, ki si jih kupci zasnujejo po svojih željah, so pa uporabljene pri oblikovanju objekta kot celote, tako da vedno delujejo skladno s podobo hiše," pove Nataša Teraž Krois, vodja razvoja in trajnosti Lumar.

Hiša Lumar Atractivo. Foto: Lumar

Letna kuhinja ni namenjena samo poletnim mesecem, ampak jo lahko uporabljamo tudi v drugih letnih časih. V tem primeru je treba načrtovanje prilagoditi glede na podnebje. Morda bo treba dodati grelnike ali zaščito pred vetrom in dežjem, da bo kuhinja uporabna tudi v hladnejših mesecih. Prav tako je pomembno zagotoviti ustrezno osvetlitev za večerno kuhanje in druženje.

Kaj vse bo obsegala letna kuhinja, je odvisno od želja in navad vsakega posameznika oziroma družine, vsekakor pa to ni luksuz, ki smo ga včasih videvali zgolj ob hišah najvišjega cenovnega razreda. Z malce iznajdljivosti in predvsem s pametnim načrtovanjem si jo lahko privošči prav vsako gospodinjstvo. Zato se je smiselno posvetovati z arhitektom ali strokovnjakom za oblikovanje prostora, ki nam pomaga, da dosežemo največje udobje v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. Pri Lumarju so kupcem hiš vedno na voljo za nasvet in pomoč, če želite v prostor ob hiši umestiti letne kuhinje. Najbolje je, da jih z željo po ureditvi letne kuhinje seznanite že pri sami zasnovi novega doma, saj lahko tako skupaj načrtujemo optimalne vodovodne in električne napeljave zunaj hiše. Tako bo poznejše urejanje letne kuhinje veliko bolj preprosto. Poleg tega je pri zasnovi letne kuhinje pomembno razmišljati o povezanosti z notranjostjo hiše in o usklajenosti dizajna.