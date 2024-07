Žiga Lin Hočevar znova zlat, Eva Alina Hočevar do brona

Predzadnji dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Liptovskem Mikulašu je znova donela Zdravljica. In znova v čast Žigi Linu Hočevarju. Slalomist, ki je ob koncu junija dopolnil 17 let, je tokrat znova pometel s konkurenco in postal svetovni mladinski prvak v kajaku. Njegova starejša sestra Eva Alina je prav tako osvojila drugo posamično kolajno na tem prvenstvu, tokrat bronasto med kanuistkami.

Zahtevne brzice slalomske proge v Liptovskem Mikulašu slovenski ekipi očitno ležijo. Predzadnji dan prvenstva sta se na zmagovalni oder povzpela Eva Alina in Žiga Lin Hočevar. Mladi slalomist, ki letos navdušuje tako v članski kot mladinski konkurenci, je v petek še drugič zapored osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka v kanuju, v soboto pa je prišel do dvojne krone na letošnjem prvenstvu, saj je znova deklasiral konkurenco in se veselil naslova svetovnega mladinskega prvaka med kajakaši.

17-letnik je v finalu v cilj prišel z več kot petimi sekundami in pol naskoka pred najbližjim zasledovalcem, tokrat je bil to Francoz Martin Cornu, bron pa si je priveslal Čeh Michal Kopecek. To je za Žigo Lina Hočevarja tretja kolajna na svetovnem mladinskem prvenstvu v Liptovskem Mikulašu. Poleg dveh posamičnih zlatih ima še srebrno z ekipne tekme kanuistov do 23 let.

Za 17-letnika je bila to že tretja kolajna na svetovnem mladinskem prvenstvu v Liptovskem Mikulašu. Foto: Damiano Benedetto

V finalu kajakašev mladincev je veslal še en slovenski mladinski reprezentant - Domen Bregar - in se uvrstil na sedmo mesto. Tin Kos, debitant na mladinskih prvenstvih, je tekmovanje sklenil v polfinalu, na končnem 18. mestu.

Do druge posamične kolajne na tem prvenstvu je priveslala tudi Eva Alina Hočevar, starejša sestra Žige Lina, ki je v petek osvojila srebro v kajaku, tokrat pa je bila bronasta v kanuju. Vse tri tekmovalke, ki so se uvrstile na zmagovalni oder kanuistk do 23 let bomo videli tudi na olimpijskih igrah v Parizu. Naslov svetovne prvakinje med mlajšimi članicami si je priveslala Čehinja Gabriela Satkova, druga je bila Italijanka Marta Bertoncelli, tretja pa Eva Alina Hočevar. Čehinja je bila v finalu suvereno najboljša, saj je Italijanka za njo zaostala za skoraj šest sekund, Eva Alina pa za sedem in pol sekund.

Eva Alina Hočevar je bila tokrat bronasta. Foto: Damiano Benedetto

V konkurenci kanuistov do 23 let je Nejc Polenčič, ki je lani na svetovnem prvenstvu za mlajše člane v Krakovu osvojil kolajno, tokrat tekmovanje končal na 13. mestu. S progo je sicer opravil brez dotikov, a se mu je napredovanje kljub temu izmuznilo. Juš Javornik, naš drugi polfinalist, je bil na koncu 22. Nekoliko presenetljivo se je zmage veselil Argentinec Manuel Tripano in poskrbel za prvo zlato kolajno te južnoameriške države na svetovnih prvenstvih v slalomu za mladince in mlajše člane. Drugi je bil Francoz Yohann Senechault, tretji pa Čeh Lukaš Kratochvil.

Foto: Damiano Benedetto

V soboto so tekmovale tudi kajakašice mladinke, kjer so v polfinalu veslale vse tri slovenske reprezentantke. Blizu napredovanju v finale je bila Naja Pinterič, ki je zasedla 13. mesto, Ula Skok je bila 23., Sara Globokar pa 28. Zmagala je Čehinja Klara Mrazkova, druga je bila Poljakinja Hanna Danek, tretja pa Italijanka Caterina Pignat.

V nedeljo se bo prvenstvo na Slovaškem zaključilo s tekmami kajakaškega krosa.

