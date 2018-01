Imel bi kopalnico z veliko prho #ArhitekturniNasvet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bralec nam je poslal skico prostora bodoče kopalnice s predlogom, kako si je zamislil postavitev v njej. Želi si še naš predlog rešitve v prostoru. V kopalnici želi veliko prho, namenil ji je prostor 1/1,80 metra. Poleg te potrebuje tudi straniščno školjko ter prostor za pralni stroj, umivalnik in shranjevanje stvari. Odprtina drsnih vrat se lahko prestavi za 30 centimetrov desno ali levo, saj gre za predelno steno.

Opis prostora:

Foto: Jana Malenšek, arhitektka

Predlog bralca:

Foto: Jana Malenšek, arhitektka

Foto: Jana Malenšek, arhitektka Predlog arhitektke:

Predlagam, da se izkoristi mogoči premik vratne odprtine v predelni steni za približno deset centimetrov proti levi. Namen tega je, da se na desni strani pridobi možnost za postavitev daljše omarice z umivalnikom.

Na nasprotni strani stene z omaro z umivalnikom se s to rešitvijo ponudi možnost, da vdelamo še vedno velik prostor za prho in hkrati pridobimo tudi prostor za pralni stroj (lahko tudi sušilni stroj), nad tem pa prostor za police/shranjevanje. Ker sta dva elementa postavljena ob isti steni (prha in pralni stroj), se lahko tudi oblikovno izvedeta na enak način, torej s pomočjo kaljenih steklenih sten.

Foto: Jana Malenšek, arhitektka

Za lažjo predstavo prilagam spodnji primer:

Zaradi postavitve umivalnika ter enovitega dela s prho in pralnim strojem je treba straniščno školjko prestaviti bolj desno. Glede na to, kar navaja bralec, s tem ne bi smelo biti težav. Namesto izdelave vgradnega kotlička predlagam kotliček monolitnega videza kot sestavni del elementa stranišča. Takšno rešitev si lahko pogledate v spodnjih primerih.

The Park South Hotel in NYC has #artos Ryton Towel Warmers in their bathrooms!

Que tal um banheiro todo Grey? By Pandorgarq

Še nekaj primerov kopalnic z umivalnikom:

When you cease to dream you cease to live. ~Malcolm S. Forbes

Création d'une salle de bain sur mesure #salledebain#meublesurmesure#corian#plandetravailcorian#robinetkuta#miroir#miroirdeco

