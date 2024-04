Imate sončno elektrarno? To ogrevanje se vam najbolj izplača.

Z naraščajočo zavestjo o zdravju in trajnosti ter željo po prihrankih vse več ljudi išče možnosti učinkovitega in varčnega ogrevanja. IR-ogrevanje, ki poleg IR-panelov vključuje tudi električno talno gretje, se je v več kot 30 letih razvoja in prisotnosti na trgu uveljavilo kot najugodnejša, najučinkovitejša ter okolju in zdravju prijazna rešitev. Čeprav so sistemi IR-ogrevanja odlična rešitev za vse novogradnje in prenove, so v kombinaciji z lastno sončno elektrarno edina investicijsko smiselna rešitev.

Električno talno gretje MySun Foto: MySun

Zakaj električno IR-ogrevanje in ne toplotna črpalka?

Ogrevanje z IR-paneli in električnim talnim gretjem zagotavlja izjemno učinkovitost, saj se pri tovrstnem ogrevanju vsa elektrika spremeni v toploto, zato se izognemo izgubam prek medijev, kot so cevi. Glavna razlika med električnim IR-ogrevanjem in centralnimi sistemi ogrevanja, kamor spada tudi toplotna črpalka, je način delovanja. Sistemi električnega IR-ogrevanja namreč ne ogrevajo zraka neposredno, ampak tla, stene, predmete in ljudi v prostoru. Občutek je podoben gretju sonca, zato enako raven udobja dosežete že pri nekoliko nižji temperaturi zraka kot pri centralnem ogrevanju. Hkrati se toplota v prostoru zadržuje dalj časa kot pri radiatorskem ogrevanju in je enakomernejše razporejena po prostoru.

IR paneli MySun Classic Foto: MySun

Sistemi IR-ogrevanja so popolnoma neodvisni, zato vam omogočajo stoodstotno svobodo pri vklopu in upravljanju ogrevanja po posameznih prostorih. To pomeni, da v vsakem prostoru porabite točno toliko energije, kolikor je potrebujete, s čimer si zagotovite več udobja in prihrankov. Ta prednost je dobrodošla tudi v prehodnih obdobjih, ko ni potrebe po ogrevanju celotnega doma, v posameznih prostorih pa vam je že hladno.

Začetna investicija tudi do petkrat manjša

V primeru lastne sončne elektrarne je poleg učinkovitosti ogrevalnega sistema ključnega pomena pri odločanju tudi začetna investicija v ogrevalni sistem.

MySun odšteli med 2.500 in 3.500 evri, bi za toplotno črpalko z vsemi grelnimi telesi in inštalacijami plačali tudi petkrat več. Cena električnega talnega gretja ali IR-panelov je ugodna, skupna začetna investicija pa neprimerljivo nižja od začetne investicije v centralne ogrevalne sisteme. Medtem ko bi za povprečno hišo, veliko sto kvadratnih metrov, za električno talno ogrevanje ali IR-paneleodšteli, bi za toplotno črpalko z vsemi grelnimi telesi in inštalacijami plačali

Potiskan IR-panel MySun Art Foto: MySun

Vložek v sončno elektrarno je velik, a energijo proizvajate sami, zato ni potrebe po vgrajevanju dragih centralnih sistemov, kot je npr. toplotna črpalka.

Ker IR-ogrevanje ni centralno ogrevanje, lahko IR-panele ali električno talno gretje nameščate neodvisno po posameznih prostorih. Tako lahko začetno investicijo razdelite v več faz (danes kopalnica, naslednji mesec spalnica ipd.) in se finančno še dodatno razbremenite.

Ste v fazi gradnje ali prenove? Zagotovite si vrhunsko udobje za majhen denar

Električno talno gretje zagotavlja raven udobja in učinkovitosti, ki ju klasični ogrevalni sistemi preprosto ne morejo doseči. Ima skoraj idealen profil toplote in je cenovno ugodna, energetsko varčna in zdrava rešitev za vaš dom.

Grelna preproga in grelna folija MySun Foto: MySun

Z izbiro električnega talnega gretja si zagotovite številne prednosti:

Dolga življenjska doba brez vzdrževanja : Električno talno gretje ne vsebuje nobenih cevi, tekočin in gibljivih delov, zato ne potrebuje nobenega vzdrževanja, hkrati pa ima življenjsko dobo 50+ let.

: Električno talno gretje ne vsebuje nobenih cevi, tekočin in gibljivih delov, zato ne potrebuje nobenega vzdrževanja, hkrati pa ima življenjsko dobo 50+ let. Lahka vgradnja brez velikih gradbenih del : Montaža električnega talnega gretja je preprosta in relativno hitra, saj ne potrebujete kotla, kotlovnice in cevi. Sistem je izjemno tanek in primeren za vgradnjo pod skoraj vse vrste talnih oblog.

: Montaža električnega talnega gretja je preprosta in relativno hitra, saj ne potrebujete kotla, kotlovnice in cevi. Sistem je izjemno tanek in primeren za vgradnjo pod skoraj vse vrste talnih oblog. Najvišji standard udobja : Električno talno gretje vam zagotavlja enakomerno porazdelitev toplote v prostoru, hkrati pa ne izsušuje zraka, ne dviga prahu in je popolnoma neslišno.

: Električno talno gretje vam zagotavlja enakomerno porazdelitev toplote v prostoru, hkrati pa ne izsušuje zraka, ne dviga prahu in je popolnoma neslišno. Stoodstotna svoboda pri vklopu in upravljanju ogrevanja : Električno talno gretje je popolnoma neodvisno od drugi sistemov, zato vam omogoča popolno svobodo pri vklopu in regulaciji ogrevanja po posameznih prostorih, s čimer si zagotovite znatne prihranke pri ogrevanju.

: Električno talno gretje je popolnoma neodvisno od drugi sistemov, zato vam omogoča popolno svobodo pri vklopu in regulaciji ogrevanja po posameznih prostorih, s čimer si zagotovite znatne prihranke pri ogrevanju. Brezplačno svetovanje, izris projekta in 20 let garancije: Ekipa MySun lahko za vas izpelje celoten projekt, od svetovanja do projektiranja na podlagi vašega tlorisa in vgradnje.

Foto: MySun

