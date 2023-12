Zimsko pravljico in neokrnjeno naravo lahko doživite čisto blizu nas

Mogočne srbske gore skrivajo številne skrivnosti, ki jih lahko obiskovalci odkrijejo po poteh in v tempu, ki jim najbolj ustreza. Razporejene po različnih koncih države spominjajo na moč narave, ki jo je treba občudovati, a hkrati ohranjati in se ji približati z velikim spoštovanjem. Ker se bliža konec leta, smo vstopili v čas, ko gore ponujajo neskončno možnosti – od smučanja in ostalih zimskih aktivnosti ob sneženju do pohodništva po gozdnih poteh, kolesarjenja, vodnih aktivnosti ... Vse to s čudovitimi panoramami, ki so najlažji način za sprostitev in dihanje čistega zraka.

V nadaljevanju si preberite zgodbo o štirih velikih srbskih gorah, ki vas čakajo vse leto, pozimi pa se spremenijo v prave lepote in ponujajo najboljše vsem, ki se želijo odmakniti od mestnega vrveža in uživati ​​v aktivnih počitnicah.

Foto: Ivan Strahimić

Ko pridete na Zlatibor, vas čaka nepozabno doživetje: eno najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Srbiji boste videli z najdaljše panoramske gondole na svetu. Čeprav je doživetje Zlatibora vedno posebno ne glede na to, ali planino obiščete po pešpoteh, na smučeh ali obiščete vasi, boste z vožnjo z gondolo Gold imeli priložnost videti goro z drugega zornega kota. Lahka vožnja čez čudovite hribe in Ribničko jezero traja skupno 25 minut. Na jezeru je vmesna postaja, kjer si lahko oddahnete za sprehod. Zlatibor je bogat s pohodniškimi potmi, vsaka aktivnost na prostem pa je izjemno dobra za zdravje, ne le zaradi gorskega zraka, temveč tudi zaradi rože vetrov, po kateri je ta gora znana. Priporočljivo je tudi kolesarjenje, jahanje ali vožnja z najdaljšim zip lineom v Srbiji. Adrenalinski park in Dino park sta odlična možnost za zabavo najmlajših. Prihod na Zlatibor izkoristite za obisk posebnega muzeja na prostem v Sirogojnu, kjer boste otrokom lahko prikazali, kako se je nekoč živelo na zahodu Srbije. V bližini je Stopića jama, kjer boste pod svetlobo različnih barv videli velike zelene kadi, polne vode, v ozadju pa buči deset metrov visok jamski slap. Končna postaja Gold gondole je najvišji vrh Zlatibora – Tornik. Z razgledne točke se odpira čudovit razgled na okoliške gore. Na Torniku si lahko privoščite počitek in malico. Če se sprašujete, zakaj pravijo, da gorski zrak vzbuja apetit, je to pravi kraj, da dobite svoj odgovor!

Zakaj na Tari čakate na priložnost za fotografiranje?

Foto: Shutterstock

Ste vedeli, da je na Tari več kot deset urejenih razglednih točk? Pomislite, morda je čas, da naredite še en selfi z Banjske stijene ali pa obiščete Sjenič, Oslušo, Sokolarico ... Pogled na kanjon Drine z Banjske stijene in 1.065 metrov nadmorske višine je tako priljubljen, da obiskovalci čakajo v vrsti za fotografiranje. Preverite, zakaj za to razgledno točko pravijo, da je čudovita tako pozimi, ko je prekrita s snegom, kot poleti, ko naokrog dišijo stoletni borovci. Njihove veje vedno padejo v okvir. Ena novejših razgledišč ob jezeru Perućac je Zelenika. Ime je dobila po starem imenu za smaragdno zeleno reko Drino. Pridite in se prepričajte, zakaj to razgledišče slovi kot najlažje dostopno. V nacionalnem parku Tara dobite zemljevid pohodniških in kolesarskih poti. Izposodite kolo ali se sprehodite in ne obiščite le razglednih točk, ampak tudi samostan iz 13. stoletja. Spustite se v naselje Bajina Bašta in preverite, zakaj priljubljena Hiša na Drini pritegne toliko pozornosti.

Planina, po kateri je Balkan dobil ime

Foto: Milan Simonović

Ali veste, da je Stara planina tako velika, da je le njen manjši, zahodni, del v Srbiji? Nadalje se razteza proti vzhodu skoraj do Črnega morja. Njeno drugo ime je Balkan. Beseda je perzijskega izvora in pomeni hribovita pokrajina, po njej pa naj bi dobila ime celotna regija. Ne glede na to, ali imate radi aktivnosti na prostem ali čudovito pokrajino, morate doživeti goro, ki je največja v vzhodni Srbiji. Obiskovalci običajno pričakujejo, da bodo celotno območje obkrožili v nekaj dneh, a ne pozabite, da se srbski del glavne verige razteza na 150 kilometrov. Nekatere turistične znamenitosti so precej oddaljene, zato izberite tiste, ki bi jih najraje obiskali, in rezervirajte namestitev v bližini. Povzpnite se na Midžor, najvišji vrh Srbije, in preverite, kako daleč seže vaš pogled! Stara planina je rekorderka še po nečem. Tam so odkrili več kot 40 slapov, za razliko od vseh drugih gor v Srbiji. Če imate raje visoke in dostopne slapove, ki jih je enostavno obiskati, se odpravite v Bigar. Če radi opazujete nežne slapove, po katerih teče bistra, hladna voda, se sprehodite po gozdni poti do slapa Tupavica. To je tudi najbolj fotografiran slap na tem območju. Nasmejte se njegovim bistrim potokom in se pohvalite na Instagramu, da ste ga obiskali!

Ko se pri Kopaoniku pospeši srčni utrip

Foto: Matej Čepl

Kopaonik je destinacija, ki je ne smete zamuditi. Je največja gora v Srbiji, kjer se nahaja največji smučarski center. Če ste ljubitelj aktivnega dopusta, obilice snega pozimi in zelenja poleti, se spustite po enem od 36 alpskih smučišč ali preizkusite poletno različico sankanja. Ste vedeli, da se na Kopaonik lahko spustite tudi ponoči? Če je jasno, vas čaka nebo, polno zvezd! Ljubitelji raftinga se z veseljem vračajo na reko Ibar, saj jim srčni utrip poskoči vsakič, ko se približajo brzicam Grmčić in Jagnjilo. Ta gora ponuja tudi možnost jahanja. Na konju boste dosegli vse znane razgledne točke, do katerih lahko pridete tudi po pešpoteh. Druga možnost je vožnja s kolesom. Pridite pogledat pravi kolesarski park! Kolesa vam ni treba nositi do vrha poti, saj ga je mogoče obesiti na žičnico. Na Kopaoniku so na voljo različne zvrsti adrenalinskih športov, zato boste popolno vsebino našli tisti, ki imate radi poligone v pustolovskem parku, fitnes na svežem zraku ali bob na tračnicah. Vse več pozornosti pritegne spust po pobočjih Kopaonika na longboardu, o t. i. spustu z rolko se boste pogovarjali še tedne po doživetju. Kopaonik je prvi v Srbiji, kjer se je zgodilo, da so na odprtju zip linea alpinisti komaj čakali, da pogledajo z Orlove skale. In če si res želite videti goro na drugačen način, se izzovite in pojdite na jadralno padalstvo. Vaše sanje o uživanju v ptičji perspektivi se bodo končno uresničile!