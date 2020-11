Za letošnje praznike pa res nekaj povsem drugačnega!

Se sliši kot nekaj skrivnostnega, kajne? Res je, pod prezenčno embalažo privlačnega dizajna se skriva prav posebna steklenička, kateri družbo dela tradicionalni paneton. Saj poznate paneton – prednovoletno pecivo, lahko mu rečemo tudi šarkelj, ki izvira iz Italije, zelo domač pa je tudi na Primorskem. Okrog njegovega izvora kroži cel kup legend, od letos pa bo še ena nova. Namreč, paneton v Esenci Istre je ta tradicionalni paneton dvignil na povsem nov nivo.

V Vinakoper, ki je zasnoval Esenco Istre, so mu namesto klasičnega kandiranega sadja namreč dodali le rozine, ki so se 12 ur namakale v žlahtni esenci rumenega muškata. V pravih, sončnih barvah Istre, torej. Za Vinakoper je paneton izdelal priznani tržaški slaščičar.

Esenco Istre je strokovna komisija Gospodarske zbornice Slovenije uvrstila kot enega izmed dveh najbolj inovativnih izdelkov na področju mediteranske prehrane v letu 2020/21.

In kaj se skriva v steklenički?

"V Istrskih vinogradih nam narava le v najboljših letnikih podari intenzivno zlate, skoraj jantarne jagode rumenega muškata, katere še dodatno posušimo in iz njih iztisnemo kapljice nektarja," pojasnjuje glavni enolog Vinakoper Boštjan Zidar. "Tega, skozi leta skrbnega kletarjenja, predelamo v vino, ki smo ga poimenovali Esenca Istre. Ker je tako posebno, da ga je vredno uživati po kapljicah, smo ga napolnili v povsem drugačno embalažo." Esenca Istre tako vino ponuja v elegantni parfumski steklenički z razpršilcem, ki nakazuje visoko vrednost in ekskluzivnost izdelka.

Esenco iz sladkega muškata iz posebne stekleničke razpršimo na kose slastnega panetona. Esenca lepo nadgradi okus panetona in dejansko poveže sladki muškat s to praznično specialiteto.

Esenca Istre je idealno darilo – veste, zakaj?

Morda vas k izboru tega darila prepriča že napis "limited edition". Esenca Istre je namreč zasnovana v omejenih količinah in bo naprodaj le v prednovoletnem času. Vsekakor pa boste z njo letos našli nekaj resnično drugačnega. To je potrdila tudi strokovna komisija Gospodarske zbornice Slovenije, ki je Esenco Istre uvrstila kot enega izmed dveh najbolj inovativnih izdelkov na področju mediteranske prehrane v letu 2020/21.

Kot parfum, a kar obilno razpršite na razrezane kose panetona. In ne pozabite na največje bistvo: edinstvene trenutke najbolje uživamo v edinstveni družbi!

Esenca Istre je tako resda "zvezda" letošnje ponudbe daril Vinakoper, a niti najmanj ni edina, ki bo pritegnila pozornost. V Vinakoper so za poslovno in splošno javnost pripravili poseben katalog daril, razporejenih v 3 vrednostne razrede zanimivih poimenovanj: KÉ BON, MAGÁRI in ALTROKÉ. Odkrijte, kaj se skriva za temi tradicionalnimi istrskimi imeni na spletni strani Vinakoper. Vsa darila so za ogled in nakup na voljo v ljubljanskih in koprski prodajalni Vinakoper.

V Vinakoper nudijo tudi celotno storitev priprave daril, od personaliziranja z logotipom oz sporočilom do pakiranja in distribucije. Na voljo so tudi za posvet in usmeritve, tako po telefonu kot tudi osebno v obogatenem in prenovljenem vinskem butiku Hiša Refoška v Kopru. Vse prodajalne Vinakoper delajo po ustaljenem urniku.

