Tri nepogrešljive sladke ideje za praznično presenečenje

Naj bo letos še bolj čarobno in sladko! Ko se boste prelevili v Božička, pomislite predvsem na dvoje: izbrati darilo, ki bo hkrati preprosto in avtentično.

Da se ne boste lomili z izbiro in da boste lahko v najkrajšem času naredili svoj seznam daril, smo vam pripravili nekaj zmagovalnih idej, s katerimi boste postali ne samo najboljši, ampak tudi najbolj sladek Božiček. In tak, ki bo znal podati najbolj čustvena sporočila.

Je poljub za božič dovolj?

Seveda, vendar ne vsak. Baci® (op. a. poljub, prevod iz italijanščine) so tiste vrte poljubov, ki vam bodo pričarali prav posebno kuliso obdarovanja. Čokoladni bomboni Baci® skrivajo kar dve presenečenji: sladko doživetje in še prav posebno poetično sporočilce.

Legendarni čokoladni bonboni, ki so nastali že leta 1922 pod taktirko podjetnice Luise Spagnoli, so postali sinonim za preprosto darilo in so nedvomno dokaz, da lahko že z majhno sladko pozornostjo zarišemo prav poseben nasmeh na obraz obdarjenca.

Poznate pravo skrivnost teh neverjetno okusnih čokoladnih bonbonov? Skriva se v izbranih sestavinah in neverjetni strukturi. Baci® Perugina® Original Dark® je tako narejen samo iz osmih skrbno izbranih sestavin. Lešnike, glavne sestavine bonbonov Baci®, skrbno izberejo strokovnjaki v Perugini in jih popražijo do popolnosti, v tem postopku lešniki pridobijo svojo značilno aromo in hrustljavost. Nekatere lešnike potem nasekljajo na drobne koščke, ki se združijo z mehko čokolado in tako obogatijo srčiko bonbona, drugi lešniki pa si zaslužijo častno mesto na vrhu bonbona.

Temna čokolada Luisa®, ki obliva notranjo sredico, je narejena na tradicionalni način, ki ji daje še večjo prefinjenost. Gre za rezultat mešanice različnih vrst kakava, vključno z dragocenim kakavom Arriba, ki je zrasel in bil pobran na trajnostni način. Vanilija z Madagaskarja pa daje bonbonom Baci® Perugina® njihovo značilno aromatično noto.

Kakšni naj bodo poljubi pod letošnjo praznično smrekico? Preverite naše tri ideje za popolno sladko darilo.

Ali ste vedeli? Najprej so se imenovali Cazzotto (bunka), šele kasneje so dobili ime Baci®.

Klasika s kančkom glamurja

Za tiste, ki prisegajo na klasično eleganco, ki se ne marajo podajati v ekstremne avanture in ki za svoje sladke razvade izbirajo predvsem preverjene izdelke in recepte.

GLAVNO DARILO: Baci® Perugina® Original Dark je navdihnil originalni recept Luise Spagnoli, ki ga varujejo še danes.

Baci® Perugina® je več kot le čokolada ... je posebno srečanje: najbolj hrustljavi del mehke sredice s koščki lešnika in kakava je cel lešnik, bonbon pa je oblit v dvojni obliv prefinjene temne čokolade Luisa®. Vsako okušanje je enkratna in neponovljiva izkušnja.

Za zraven: poleg bonbonov Baci Perugina lahko podarite še: kravato ali toaletno vodico zanj, parfum in večerno torbico zanjo.

Kako obdarovati: po skupni doma pripravljeni večerji, ob siju sveč in zbirki najboljših pesmi.

Nežna romantika

Za vse tiste, ki najbolj uživajo ob majhnih pozornostih, obožujejo družino, izlete v naravo ali hiter klepet z najboljšo klapo. So skromni in izjemno čustveni. Najboljše uporabljen prosti čas? V pižami, ob najbolj nori romantični komediji in v družbi najljubše polovice.

GLAVNO DARILO: Baci® Perugina® Milk

Mehka sredica in hrustljav celi lešnik sta obdana z žametno mlečno čokolado, ki ponuja kremni in zapeljiv užitek, lahko si ga privoščite sami ali v družbi.

Za zraven: topel šal in rokavice za večerno rajanje po puhastem snegu. Skodelica za najljubšo vročo čokolado s penicami, odejo ali tople copate.

Kako obdarovati: ko se odvrti zaključna špica romantičnega filma, na domačem kavču in pod najtoplejšo odejo.

Drzni avanturisti

Za vse tiste, ki ne marajo stalnice in ki v življenju vedno iščejo nekaj novega – tako v raziskovanju sveta kot v karieri in ne nazadnje v kulinariki.

GLAVNO DARILO: Baci® Perugina® Gold Limited

Naj domišljijo vzdrami mehka notranjost z lešnikovimi zrni in kakavom, prekrita s kakovostnim oblivom iz mleka in karamele, popolnoma uravnoteženim za obogatitev in izboljšanje okusa praženih lešnikov.

Za zraven: kompas, da bodo vedno našli pot domov, gojzerje za najtežje poti, nov kuhinjski pripomoček, beležka, kamor bodo zapisovali vse nove zamisli.

Kako obdarovati: na vrhu vzpetine, sredi noči, ko bo nebo jasno in zvezde najbolj svetleče.

Za posebne trenutke ali kar tako

Legendarni čokoladni Baci® Perugina® so poznani po vsem svetu in so najboljša ljubka pozornost, ki je vedno na dosegu roke. Za ljubezenske izpovedi, prijateljska sporočila ali za poglabljanje družinskih vezi. So najbolj preprost način, da na kratko nekomu sporočimo, koliko nam pomeni.

Majhna mojstrovina, ki v sebi skriva sporočilo: sladko sporočilce, ki je bilo vedno del Baci® Perugina®, s čimer je vsak Baci® neponovljiva in posebna izkušnja.

Pokažite svoja čustva s sladkim poljubom v obliki slastnih bonbonov Baci® Perugina®.