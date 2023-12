Tako je videti popoln smučarski dan

Foto: Shutterstock

Vsakdo, ki si je že kdaj zapenjal smučarske čevlje in zataknil vezi, ima najverjetneje neskončno knjigo spominov na aktivno uživanje na snegu v objemu mogočnih gora, na stotine prevoženih majhnih in velikih razdalj ter na sklepanje novih prijateljstev in krepitev družinskih vezi.

Za večino se najboljši dan smučanja začenja z zgodnjim zbujanjem v upanju, da se prva spusti po še neprevoženi progi. Za druge je to potovanje na smučarske počitnice v tujino, kjer lahko odkrivajo nove razsežnosti svoje vzdržljivosti in smučarskih spretnosti.

Toda ne glede na vse za popoln dan potrebujete ustrezno opremo, ki poleg smuči, smučarskih čevljev in oblačil ter čelade vključuje tudi nahrbtnik.

Foto: Shutterstock

Smučanje prinaša svoje izzive, med katerimi je tudi vprašanje, ali med smučanjem nositi nahrbtnik ali ne. A odgovor na vprašanje, zakaj se toliko smučarjev odloči smučati z nahrbtnikom, je preprostejši, kot si lahko mislimo. Zaradi udobja! Vse, kar potrebujete, imate pri roki in na enem mestu.

Nekateri smučarji se raje odpravijo v kočo po vsakih štirih ali petih spustih po progi. Medtem drugi raje kar najbolje izkoristijo svojo vozovnico in prevozijo čim več kilometrov. V teh primerih je torej nahrbtnik priročna oprema. Na srečo večina smučišč ponuja obešalnike za nahrbtnike, kjer ga lahko brez skrbi pustite in se vrnete ponj, ko ga potrebujete.

Ne dovolite, da vas lakota ustavi. Čeprav se morda ne zdi nič bolj okusno od toplega obroka, ki si ga privoščite v koči, vas ta lahko preveč nasiti in posledično upočasni na smučišču. Namesto tega v nahrbtnik pospravite visokokalorične prigrizke, ki vam bodo povrnili izgubljeno energijo, pri tem pa ne boste izgubljali časa za čakanje v vrsti za hrano ali prazno mizo. Prigrizek si namreč lahko privoščite kar med vožnjo s sedežnico.

Kakšne hranljive prigrizke imeti s seboj?

Foto: Shutterstock

