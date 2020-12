Oglasil se je Božiček in povedal, kako kaže z letošnjimi prazniki #video

Božičkova vas na Laponskem je v tem času leta običajno polna obiskovalcev z vsega sveta, letošnje leto pa je precej drugačno. Tudi tisti, ki Božička pridejo pozdravit v živo, se z njim srečajo za pregrado iz pleksistekla. Za vse, ki ga ne morejo obiskati, pa je dobri mož v svet poslal sporočilo:

"Nekateri otroci so zaradi situacije v svetu nekoliko zaskrbljeni glede letošnjih božičnih praznikov," je dejal, "toda lahko vam povem, da vse priprave tukaj, v polarnem krogu, potekajo po načrtih."

"Vendar pa moramo biti vsi zelo pridni in prijazni ter upoštevati zdravstvene smernice in zaščitne ukrepe," je poudaril, "najti moramo nove načine, kako biti v stiku s svojimi prijatelji, družino in vsemi, ki jih imamo radi. Zato bodite dobri drug do drugega. Božič prihaja kmalu."

