Masleni brizgani piškoti

Sestavine: Foto: Ljubljanske mlekarne

150 g masla Mu Cuisine

1 žlica kisle smetane Mu Cuisine Mileram

250 g pšenične moke

50 g sladkorja v prahu

1 veliko jajce

1/2 zavitka pecilnega

100 g temne čokolade

3 žlice sladke smetane Mu Cuisine

jedilni biseri za dekoracijo

Maslo narežemo na rezine in počakamo nekaj minut, da se zmehča. Nato dodamo sladkor in zmešamo v puhasto kremo. Vmešamo jajce in kislo smetano, nato pa počasi dodajamo presejano moko s pecilnim praškom. Masa je precej mehka, idealna za brizganje, vendar ne sme biti premehka. Če je premehka, jo malce ohladimo v hladilniku, če je pretrda, jo segrejemo z rokami. Maso za piškote nadevamo v dresirno vrečko z izbranim nastavkom in jo nabrizgamo na papir za peko v obliki srčkov, krogov, rožic, kroglic ... Piškote pečemo pri 180 stopinj Celzija v že ogreti pečici približno osem minut. Pečeni piškoti so zelo rahli, zato jih ne odstranjujemo s papirja za peko, ampak počakamo, da se ohladijo in stisnejo. Ohlajene okrasimo s sladkorjem v prahu ali jih premažemo s čokolado, ki smo jo stopili s sladko smetano Mu Cuisine. Potresemo z biserčki.

