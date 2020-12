Kakijeva nevesta

Oglasno sporočilo

Sestavine:

2–3 kakiji, 500 ml alpske smetane za stepanje Mu Cuisine, 2 žlici kisle smetane Mu Cuisine Mileram, zavitek vaniljevega sladkorja, limona, dve žlici namaza iz bele mlečne čokolade, 1,5 žlice sladkorja v prahu, pistacije, piškoti po želji.

Kaki narežemo na kockice. Dodamo limonino lupinico, limonov sok, vaniljev sladkor, žlico sladkorja v prahu in dobro premešamo. Razdelimo na dva dela. Enega pustimo, da se macerira, drugi del kakija s paličnim mešalnikom dobro pretlačimo.

Dobro ohlajeni alpski smetani za stepanje Mu Cuisine dodamo kislo smetano Mu Cuisine Mileram in pol žlice sladkorja v prahu. Stepemo. Proti koncu stepanja dodamo še bel čokoladni namaz. Ne stepamo predolgo, le toliko, da je smetana lepo kremasta. Razdelimo na dva dela. Tretjino smetane damo v dresirno vrečko, preostalima dvema tretjinama pa na rahlo z lopatko vmešamo pretlačen kaki. Ne zmešamo popolnoma, ampak toliko, da so vidne debele ceste pretlačenega kakija.

Sladico sestavimo. Na dno kozarca damo od dve do tri žlice mletih piškotov, od dve do tri žlice maceriranega kakija, prekrijemo s kakijevo kremo, na vrh pa nabrizgamo stepeno smetano. Potresemo s pistacijami in sladico v hladilniku dobro ohladimo.

Čas priprave: 35 minut

Težavnost: 2/3

