Domača vroča čokolada s smetano

Sestavine za en lonček:

1 dcl alpske smetane za stepanje Mu Cuisine

0,5 dl sladke smetane Mu Cuisine

pol lončka svežega mleka Mu

50 g najljubše čokolade

1 žlička koruznega škroba

1 žlička sladkorja (če imamo temno čokolado ali želimo slajšo vročo čokolado)

začimbe po želji (cimet, kardamom, vanilja, pomarančna lupinica ...)

Za okrasitev: čokoladne mrvice, penice, praženi lešniki ipd.

V manjšem lončku zmešamo dve žlici mleka s koruznim škrobom. Mešamo, dokler ni masa brez grudic. V kozico nalijemo preostalo mleko, dodamo sladko smetano Mu Cuisine, začimbe in segrevamo do vrenja. Zmanjšamo ogenj, z metlico vmešamo koruzni škrob z mlekom, sladkor in nalomljeno čokolado. Kuhamo do dve minuti, dokler se vroča čokolada ne zgosti do želene gostote.

Alpsko smetano za stepanje Mu Cuisine čvrsto stepemo in jo nabrizgamo po vroči čokoladi. Okrasimo z mrvicami in napitek takoj postrežemo.

