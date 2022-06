Vid Valič je postal očka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vid Valič pravi, da je dojenčica zelo mirna in ne joka veliko. Foto: Ana Kovač

Slovenski komik in igralec Vid Valič je za portal Metropolitan včeraj povedal, da je v začetku junija postal očka. Imena dojenčice pa za zdaj še ne namerava razkriti.

Povedal je, da je bil prisoten pri porodu, ki k sreči ni trajal dolgo: "Porod ni bil tako dolg. Ampak ko sem ga gledal, sem si mislil, kako vesel sem, da sem moški. Največja stvar, ki jo moram jaz roditi, je kakšen ledvični kamen."

O hčerkini materi ostaja skrivnosten

Za Metropolitan je povedal še, da se deklica iz dneva v dan spreminja: "Prva stvar, na katero sem pomislil, je bila: 'Kdo je ta vesoljec in kje je moj otrok.'" Dodal je še, da se je že zdaj zelo spremenila.

O materi svoje hčerke še vedno ostaja skrivnosten, povedal pa je, da si pri starševstvu pomagata: "Mislim, da se iz dneva v dan na novo privajava na to novo vlogo." "Ne veš, koliko odgovornosti je, dokler je nimaš sam," je poudaril.

"Še nikoli me ni tako skrbelo za sočloveka. Za nikogar, ki ga imam v življenju, nisem imel občutka, da se mu lahko kaj zgodi. Zmeraj sem razmišljal pozitivno. Zdaj pa se moram res potruditi, da tako razmišljam," dodaja.

Pravi, da je dojenčica za zdaj zelo mirna in da ne joka veliko: "Je nebogljeno bitjece, ki še ne more niti držati pokonci svoje glave. Komaj čakam, da jo bo lahko."

Babice se v svoji vlogi znajdejo odlično

Povedal je tudi, da je o rojstvu svoje prve hčerke najprej obvestil mamo Amando Mlakar, brata Domna Valiča in očeta Iztoka Valiča. Kot je pojasnil, se babice v svoji vlogi že izjemno dobro znajdejo: "Gledal sem babice, kako so ravnale z njo, in vidiš, da ni tako krhko bitje, a kljub temu moraš biti pazljiv. Zaradi tega tudi morda nisi tako sproščen."

Novico, da bo postal očka, je konec maja prva objavila revija Suzy. Vid je novico takrat potrdil, a dodatnih podrobnosti ni želel razkriti.

