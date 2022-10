Usodna nesreča: znana vplivnica umrla, sestra dvojčica utrpela hude poškodbe

Brazliski vplivnici in zvezdi TikToka, dvojčici Lara in Dara Cleaver Afonso, sta imeli hudo prometno nesrečo. Lara nesreče ni preživela, Dara je utrpela hude poškodbe. Po do zdaj znanih informacijah policija meni, da je Lara zaspala za volanom in izgubila oblast nad vozilom, avto se je tako prevrnil na streho.