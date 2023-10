Slovenska vplivnica: "Ne omejujem se, imam samo eno pravo razvado"

Čokolade ni nikoli preveč, to je ena od najbolj priljubljenih sladic vseh časov in vsak od nas do čokolade goji poseben odnos. Ko smo eno najbolj znanih slovenskih vplivnic povabili na srečanje ob dobri čokoladi, sploh ni bilo dvoma, da si bo hitro utrgala čas za nas.

Beseda čokolada se tako lepo odkotali z jezika, da jo je že izgovoriti lepo, kaj šele ko imamo priložnost okusiti žlahten košček te sladice v dobri družbi. Zato ni bilo dvoma: zmenek z Aljo Perne se mora začeti s slastno čokolado.

"Obožujem čokolado, niti en dan ne morem brez nje. Po vsakem kosilu, pa če sem še tako sita, si vedno privoščim vsaj kakšen košček," je hitela razlagat Perne, ki ima na svojem profilu na Instagramu več kot 36 tisoč sledilcev in sledilk. Tako smo jo na lep jesenski dan zvabili iz pisarne v Kranju, kjer vsak dan ustvarja za svojo blagovno znamko in snuje nove kolekcije. Ob dobri čokoladi Dorina smo preživeli prijetno jesensko popoldne, se za trenutek preselili v romantični Pariz in preverili, kako se je komunikologinja in piarovka znašla v modni industriji.

V iskanju pravega navdiha Alja Perne kot večna modna navdušenka je svoj prvi modni blog začela pisati pred približno sedmimi leti, pozneje je začela svoje modne kombinacije objavljati tudi na Instagramu, kjer je postala prava modna ikona, ki – odkar je postala tudi mamica – navdušuje tudi z bolj družinsko in starševsko tematiko. Njene sledilke občudujejo njen prefinjen smisel za urejen videz. Njen profil na Instagramu prežemajo vrednote, kot so iskrenost, avtentičnost, tradicija, družinsko življenje in urejenost. "Ljudje vidijo, da stojim za določenimi produkti in da sem rada z družino. Vse obveznosti z družino in poslovne zadeve usklajujem enkrat bolje, drugič malce težje. Veliko mi pomagata mama in mož s svojo fleksibilnostjo, kar mi omogoča, da se lahko dogovarjam za različna sodelovanja." Najbolj jo sproščajo potovanja. Navdih zanje velikokrat poišče prav na Instagramu, kjer tudi sama druge navdušuje s svojim videzom, oblačili, življenjskim slogom, občutkom za lepe stvari in urejanjem prostora.

Ko iščeš popolno nagrado, je čokolada vedno prava izbira

Delo modne oblikovalke in ustvarjalke vsebin za svoje profile na Instagramu je zamudno, včasih tudi naporno, čeprav, kot priznava Alja, ji motivacije ne primanjkuje, saj uživa v tem, kar počne. Za dobro opravljeno delo se rada nagradi. Najraje to naredi z nakupom torbice, ki so njena šibka točka, njena druga, malce bolj skrita razvada pa je čokolada, ki si jo privošči, kadar potrebuje navdih, motivacijo, nagrado ali razvajanje.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

"Sem resnično zelo sladek človek in sem zelo vesela, da se mi pri postavi ne pozna, da se pri čokoladi res ne omejujem. Čisto vsak dan, po kosilu in kar tako, si postrežem s čokolado, s tem, da si vedno točno zamislim, kateri okus mi prija. Obožujem piškote Domaćica in zdaj bo moja najljubša čokolada prav Dorinina čokolada Domaćica. Zelo rada imam tudi Dorinino čokolado Ledena," je priznala sogovornica.

Čokolade prav nikoli ne kombinira s slabo vestjo: "Čeprav bi kdaj pa kdaj lahko malo manj pretiravala s količino. Pridejo dnevi, ko namesto kosila pojem kar nekaj čokoladnega."

Namesto otroške odejice nastala elegantna blagovna znamka

Že v času študija so jo zanimali modni trendi, veliko je pisala o tem in si nabirala vedno nove sledilce. Že nekaj časa je v njej rasla želja, da bi imela tudi lastno blagovno znamko, vendar sprva ni vedela, kaj točno bi ustvarjala.

Med prvim porodniškim dopustom so jo iz pletilstva, s katerim še vedno sodeluje, povabili k stvaritvi otroške odejice. Odejica se ni "uresničila", nastala pa je blagovna znamka, ki jo zdaj poznamo kot The Base Label. "Najprej smo izdelali jopo, ki še ni bila iz trajnostnih materialov, ampak je šlo za mešanico poliestra, tako da smo se kar nekaj časa iskali, da smo prišli na idejo, da poiščemo res vrhunske organske materiale," je povedala znana ljubiteljica vsega lepega.

Trajnostni materiali in brezčasni kroji

Ideji o organskih materialih in trajnostni modi je seveda sledilo tudi oblikovanje krojev. Tudi ti so trajnostni, minimalistično izčiščeni in večni. "To nas tudi malce loči od drugih, čeprav je trajnost zelo razširjen koncept tudi pri ponudnikih t. i. hitre mode. Naša zgodba je povsem lokalna. Naši materiali so res dobri, popolnoma sledljivi, pri tem smo res zelo izbirčni in se striktno držimo svojih standardov. Moja želja je, da bi ponudbo razširila na vse segmente, vendar ne vem, ali bomo ves čas lahko vse delali v Sloveniji, saj sta oblačilna industrija in izdelovanje dodatkov v Sloveniji skoraj čisto zamrla," je dodala.

Kupci so tudi pri nas vedno zahtevnejši, kar pravi, da je dobro. "Včasih mi postrežejo tudi s kakšnim dizajnerskim namigom in vsakega odziva sem vesela. Tako smo naredili že kar nekaj kosov v zelo iskani rožnati in modri barvi. Tokrat smo dodali tudi nekaj črne barve, do zdaj smo imeli raje temnomodro. Ne moremo pa vedno slediti vsem željam. Poskušamo se držati tradicionalnih krojev," nam je ob odprti čokoladi Dorina povedala Alja, ki navdih za svoje ustvarjanje velikokrat poišče med nekajdnevnimi izleti v evropske prestolnice. Posebej ljub ji je Pariz, kamor se je tudi letos pred kratkim odpravila s sestro.

Pariz ima posebno mesto v Aljinem ustvarjalskem procesu. "Poznam že vse turistične znamenitosti mesta, sem jih že večkrat obiskala in zdaj imam priložnost uživati v vzdušju mesta, ki ima zame res velik pomen. Ko sedim ob nabrežju Sene ali sredi pariških ulic, se mimo mene sprehodi veliko potencialno uspešnih 'modnih zgodb', ki jih lahko vpletem v svoje kreacije. Pariz je vedno dober navdih. Ko začutiš utrip mesta, ideje kar same pridejo na plano," doda Alja, ki je v teh dneh zaključila letošnjo jesensko kreacijo.

Obisk svetovne modne prestolnice, kjer nastajajo tudi Aljine objave za profil njene blagovne znamke, je izkoristila za fotografiranje nove kolekcije jesenskih pletenin. Zanimivo je tudi to, da je poudarila, da imamo Slovenci po eni strani precej sreče, da lahko sezonske kolekcije ustvarjamo skoraj tik pred zdajci in ne leto dni vnaprej, saj nam ni treba naročevati ogromnih količin izdelkov in tekstila, pa tudi šivilje in pletilstvo so veliko bolj prilagodljivi in odzivni.

Zdaj, ko je je zaživela jesenska kolekcija, je že v izdelavi tudi poletna, intenzivno pa že razmišlja o jesenski za prihodnjo sezono. Kot pravi, bodo oblačila še naprej v glavnem pletena. Največ delajo z organskim bombažem in volno merino, dodali pa bi radi tudi kašmir, poleti pa lan ali kupro (ekološka različica viskoze).

Velika ljubiteljica čokolade je tipični bež človek

Kdor obožuje lepe stvari in ima do potankosti razdelan modni okus, se rad poigra tudi z urejanjem notranjih prostorov. In kadar Alja objavi kakšno fotografijo njenih domačih prostorov, nas lahko njene objave navdihnejo, da tudi sami poskusimo preurediti kakšen svoj najljubši kotiček.

Alja v urejanju doma in pri oblačilih prisega na naravne tone, njena oblačila so vedno udobna in brezčasna. "Jaz sem tipični bež človek, saj je oblačila v bež barvi najlažje kombinirati z drugimi barvami in dodatki."

"Nikoli mi ni odveč iti v pisarno in delati"

Čas, ko je v pisarni ali na fotografiranjih, je omejen do zgodnje popoldanske ure. "Imam čas do pol štirih, potem se moram posvetiti otrokoma in nočem ves čas z njima preživeti za računalnikom ali s telefonom v roki. Moje delo mi ne predstavlja velike obremenitve, ker res rada delam to, kar počnem. Tudi na igrišču včasih razmišljam, kaj vse moramo še narediti, ali pa me prešine neka ideja. Tako da z utrujenostjo ali prenizko motivacijo resnično nimam težav. Tudi ljudje, ki si želijo vedno nekaj novega, me ženejo naprej. Zelo uživam pri ustvarjanju lepi stvari, lepih prostorov in lepih outfitov. Moje delo se z mojim življenjem zelo prepleta, zato mi nikoli ni odveč iti v pisarno in delati," je povedala Alja, ki rada počne skoraj vse, le računovodske zadeve so ji malce odveč.

Poleg ukvarjanja s svojo blagovno znamko veliko časa nameni tudi ustvarjanju svojega osebnega profila na Instagramu.

"Najtežje je usklajevati to dvoje, saj imam veliko projektov tako na osebnem kot na službenem profilu. Za osebni profil porabim dva delovna dneva in upravljanje časa za oboje je včasih precej velik izziv, ki ga še zmorem obvladovati. Občasno se moram omejevati pri različnih poslovnih projektih, ne zmorem vsega. Se pa ne omejujem pri uživanju v čokoladi, tukaj res uživam in si vzamem vse. Tako da zase lahko rečem, da moto Ne omejuj se, vzemi vse zame še kako velja."