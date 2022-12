Srhljive prerokbe Babe Vange za 2023

Med drugim naj bi Baba Vanga pravilno napovedala teroristični napad na ZDA 11. septembra 2001, smrt princese Diane, razpad Sovjetske zveze in jedrsko nesrečo v Černobilu. Kot trdijo njeni privrženci, so njene prerokbe v povprečju 85-odstotno pravilne. Med napovedmi, ki so se uresničile v letu 2022, so katastrofalne poplave, ki so marca letos prizadele območje Azije in Avstralije, pa tudi suša, s katero so se letos spopadali v številnih evropskih državah, in posledično pomanjkanje vode, kar je povzročalo težave v hrvaški Istri in tudi pri nas.

Napovedi Babe Vange za leto 2023 so vse prej kot optimistične. Slepa jasnovidka, vid je izgubila pri 12 letih, je za leto 2023 v glavnem podala pet grozljivih prerokb, in sicer pojav sončne nevihte, morebitno jedrsko eksplozijo, razvoj biološkega orožja, premik Zemljine orbite in prepoved naravnih rojstev, poroča Mirror.

Od sončne nevihte do otrok iz laboratorijev

Baba Vanga je prerokovala, da bo Zemlja doživela premik v svoji orbiti, čeprav podrobnosti o tem niso znane. Posledice bi lahko bile grozljive, takšna sprememba bi povečala globalno segrevanje, zelo visoke temperature pa bi lahko bile usodne za življenje na Zemlji.

Ena od bolj alarmantnih prerokb Babe Vange je sončna nevihta, kakršni na Zemlji še nismo bili priča, opozorila pa je tudi pred morebitno eksplozijo jedrske elektrarne. Za prihajajoče leto je napovedala razvoj močnega in smrtonosnega biološkega orožja v eni od velikih držav, zaradi česar bi lahko umrlo na tisoče ljudi. Po njenih predvidevanjih naj bi naravna rojstva prepovedali, človeška življenja pa bi nastajala v laboratorijih, kjer bi bodoči starši lahko izbrali videz in značilnosti svojih otrok.