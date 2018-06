Pitje kave sta sestri Nina in Urška spremenili v podjetniško idejo #video

Kava je pomemben del življenjskih navad, saj nas spremlja že vse od jutranjih ur. Slovenci si jo najraje privoščimo po turško, kar sta sestri Nina in Urška združili v podjetniško idejo ter za pitje turške kave izdelali idilične emajlirane lončke in džezve s posvetili.

Ljubiteljici kave sestri Nina in Urška sta obred pitja kave združili s podjetništvom in ustvarili posebno linijo emajliranih lončkov in džezev z osebnimi posvetili. Nastali so tako imenovani lončki Cuckoo, katerih oblika nam ob pitju kave prikliče v spomin otroštvo.

Kava pa ne velja samo za odlično poživilo, temveč tudi za odlično sredstvo za hujšanje. V studiu oddaje Dan. je Gašper Grom potrdil dejstva, da pitje kave pomaga odvajati vodo, pospešuje prebavo in presnovo, topi maščobe.

Ali ste vedeli, da ...



- najdražjo kavo na svetu pridobivajo iz mačjih iztrebkov,

- je Kopi Luwak najredkejša in najdražja kava na svetu, ki jo proizvajajo v Indoneziji na otoku Sumatra,

- boste za skodelico najdražje kave na svetu odšteli tudi do 70 evrov?