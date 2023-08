Od nogavic do pralnega stroja po neverjetni ceni!

Odgovorno ravnanje z denarjem zahteva tudi premišljeno nakupovanje. Zakaj ne bi privarčevali ob nakupovanju artiklov, ki jih imate najraje in morajo biti v vašem domu vedno v zadostni količini? Nakup na veliko zmanjša stroške pakiranja izdelkov in prevoza, zmanjša količino odpadkov in je običajno cenejši. Torej je stroškovno učinkovit in dober za okolje.

XXL-nakup za učinkovito varčevanje

Se še spomnite dobro založenih polic v shrambi vaše babice? T. i. špajza je bila nekdaj nepogrešljiv del vsakega doma, z dostopnostjo trgovin in dolgim obratovalnim časom pa je domača shramba izgubila pomemben del svoje namembnosti. Toda nakupovanje izdelkov na veliko ima občutne prednosti pred nakupovanjem sproti in v majhnih količinah.

Pomemben vidik nakupov na veliko je seveda prihranek tako denarja kot tudi časa. Zakaj ne bi časa, ki ga namenimo vsakodnevnemu iskanju parkirnega mesta, sprehajanju med policami in čakanju v vrsti pred blagajno, namenili dejavnostim, ki nas veselijo in razbremenijo? Na Mimovrste=) najdete vse vaše najljubše izdelke v XXL-pakiranjih, ki vam omogočajo odličen prihranek, nakup opravite v udobju svojega doma, hkrati pa vam ga lahko še brezplačno dostavijo na dom!

Foto: Shutterstock

Prednosti kupovanja na veliko

Ko kupujete XXL-pakiranja, še posebej, če to storite prek spleta, se veliko lažje izognete nepotrebnim nakupom, ki vas premamijo, kadar obiščete trgovino. Nakup artikla v veliki količini tudi pomeni, da ga imamo pri roki ob nepredvidenih dogodkih – na primer ko vam v nedeljo popoldne malček pokaže čudovito umetnino, ki jo je s pomočjo zobne paste ustvaril v umivalniku, vam ne bo treba iskati najbližjega bencinskega servisa, samo za to, da boste zaspali z umitimi zobmi. Ob nakupu na veliko se tako prihrani pri času, denarju, embalaži, prevozu, predvsem pa pri živcih, saj lahko zalogo artikla preprosto preverite in pravočasno naročite novega.

Foto: Shutterstock

Odprta embalaža, brezhibno delovanje!

Ste že zasledili ponudbo artiklov z odprto embalažo? Ne, to niso neuporabni artikli, vredni prezira, ampak priložnosti za odličen prihranek! Mimovrste=) vam namreč omogoča nakup artiklov z odprto embalažo z dodatnim popustom. Vsi artikli so 100-odstotno funkcionalni in skrbno pregledani, zanje tudi velja garancijski rok, naveden pri artiklih. Zakaj se ne bi odločili za nakup brez tveganja? Za artikle velja enak zakonski rok za vračilo brez navedbe razloga kot za originalno zaprte artikle – 14 dni. Hkrati pa z nakupom nepakiranega blaga dajete drugo priložnost izdelku in se obnašate bolj do okolja prijazno, ker ne kupujete povsem novega izdelka.

Foto: Shutterstock

Kot novo, za vas še ugodneje