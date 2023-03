Nenavadne prepovedi, za katere verjetno ne veste

Najverjetneje v vsaki od držav sveta obstaja zakon, ki se zdi ljudem, ki tam ne živijo, absurden. Na potovanjih in ob spoznavanju različnih kultur je priporočljivo vedeti, kaj je kje dovoljeno in kaj ni.

V Barceloni prepovedano sprehajanje brez majice

Tako je na primer sprehajanje po ulicah Barcelone brez majice prepovedano. To sicer ni nekaj novega, v zadnjih letih so marsikatera turistična mesta, tudi na sosednjem Hrvaškem, uvedla podobno pravilo.

Foto: Profimedia

Moški s takšno pričesko v Iranu niso zaželeni

V Iranu so moški s tako imenovano moško figo na črnem seznamu. Takšna pričeska je pri njih namreč prepovedana, enako pa velja za preostale zahodnjaške pričeske. Tamkajšnje moške spodbujajo k oblikovanju pričeske na načine, ki jih navdihuje iranska kultura.

Glasen klik pri fotografiranju je nujen

Na Japonskem in v Južni Koreji je prepovedano fotografiranje brez zvoka. Razlog za to so številne zlorabe ob začetkih uporabe mobilnih telefonov, ko so ljudi fotografirali brez njihove vednosti. Ravno zato je ob fotografiranju v teh državah glasen klik obvezen.

Foto: Thinkstock

Na Švedskem je Elvis prepovedan

Na Švedskem je zaradi zakona o imenih, ki je začel veljati leta 1982, prepovedanih kar nekaj imen. Na seznamu prepovedanih imen so poleg Elvisa še Superman, Metallica, Ikea in druga.

Visoke pete pustite doma

Ponekod v Grčiji je prepovedano nošenje visokih pet. To pravilo sicer ne velja za vse kraje, a visoke pete bodo morale ostati doma ob obisku starodavnih spomenikov in zgodovinskih krajev. Pete namreč lahko poškodujejo arheološka najdišča