Zakaj se ta način ogrevanja širi po vsej Evropi (tudi v Sloveniji)?

Toplotne črpalke postajajo vse bolj priljubljena izbira za potrebe ogrevanja in hlajenja doma. Razlogi so jasni – gre za dolgoročno naložbo, ki morda na začetku zahteva nekoliko več truda in finančnih sredstev, toda na dolgi rok prinaša kopico zadovoljstva in prihrankov. Dejstvo, da prav toplotne črpalke predstavljajo rešitev prihodnosti, krepijo tudi prilagodljivost, učinkovitost, dolgoročna donosnost naložbe in manjši vpliv na okolje. To so le nekateri izmed razlogov, zaradi katerih si želijo lastniki stanovanj nadomestiti svoje obstoječe sisteme na osnovi fosilnih goriv s toplotnimi črpalkami, prav okoljski dejavnik pa bo moral imeti (in ima že danes) pri izbiri ogrevalnega vira v naslednjih letih čedalje večjo vlogo in težo. EU si je do leta 2030 namreč zadala velikopotezni cilj razogljičenja stanovanjskega ogrevanja v Evropi.

Foto: Daikin

Kako bo EU zmanjšala emisije toplogrednih plinov za vsaj 55 odstotkov do leta 2030, kaj še prinaša ambiciozen načrt Evropske komisije Fit for 55 (Pripravljeni na 55, op. p.) in kakšno vlogo imajo pri tem prav toplotne črpalke? Je industrija pripravljena na ambiciozen načrt razogljičenja stanovanjskega ogrevanja, in sicer v smislu proizvodne zmogljivosti, logističnih struktur, namestitvene zmogljivosti in spremljanja? Preverite v sledečem prispevku.

Ena najbolj ekonomičnih in okolju prijaznih rešitev ogrevanja

Dandanes so toplotne črpalke ena najbolj ekonomičnih in okolju prijaznih rešitev ogrevanja, saj jih poganjajo predvsem obnovljivi viri energije. V trenutku, ko bo vaša toplotna črpalka nameščena, bo zagotovila 100 odstotkov vašega ogrevanja in 100 odstotkov vaše potrebe po topli vodi, veliko učinkoviteje kot kotel na fosilna goriva.

Dejstvo je, da smo v preteklih dveh letih priča rasti javne ozaveščenosti o negativnih učinkih podnebnih sprememb skupaj s pripravljenostjo, da najdemo rešitev za to. Rastoča ozaveščenost o globalnem segrevanju in čedalje globlje zavedanje, da vsak evropski državljan mora in/ali je voljan prispevati k boljšemu okolju, igrata ključno vlogo pri uveljavljanju sistemov na obnovljive vire, kot so toplotne črpalke..

Toplotna črpalka Daikin Altherma. Foto: Daikin Europe

Kje iskati glavne razloge za rast trga toplotnih črpalk?

Glavni razlog za rast je nedvomno uveljavitev strožje zakonodaje, ki ureja novogradnje v številnih evropskih državah. Na tem mestu velja omeniti splošne predpise v Franciji, kot je npr. RT20212, ki postavlja nov minimalni standard za toplotno izolacijo stanovanjskih hiš, in prepovedi vgradnje izgorevalnih grelnikov na Nizozemskem. Omeniti velja tudi posamezne vladne subvencije v posameznih evropskih državah. Skladno s tem se je razvijala tudi tehnologija, ki je pripomogla k temu, da toplotne črpalke postajajo čedalje bolj privlačna izbira. Velik preskok se je naredil predvsem s prihodom optimiziranih visokotemperaturnih toplotnih črpalk, ki je omogočil zamenjavo obstoječih izgorevalnih grelnikov brez potrebe po posodobitvi ali modifikaciji obstoječih radiatorjev.

Gledano v celoti leto 2020 velja za odločilno leto v industriji toplotnih črpalk. S sprejetjem dokumenta Green Deal v EU se je sklenila trdna zaveza, da do leta 2050 zmanjšamo emisije CO2 in spremenimo Evropo v prvi podnebno nevtralni blok. Splošno sprejeto je, da bo razogljičenje sektorja ogrevanja in hlajenja, ki prispeva 40 odstotkov emisij CO2, ključni dejavnik pri doseganju tega cilja.

V podjetju Daikin veljajo na tem področju celo za pionirje, saj so svojo prvo (tovrstno) rešitev predstavili že leta 2008 ter nato leta 2019 poslali na trg popolnoma prenovljeno toplotno črpalko, ki je zagotovila neprimerljivo učinkovitost ter postavila nov standard toplotnih črpalk.

Foto: Daikin

Napredna rešitev za sodobne potrebe ogrevanja in hlajenja

Tudi vi razmišljate o zamenjavi ogrevalnega sistema? Če načrtujete prenovo doma ali želite nadgraditi oziroma zamenjati obstoječi kotel, ne da bi vam bilo treba zamenjati obstoječe radiatorje v svojem domu, je zdaj pravi čas, da spoznate najnovejšo toplotno črpalko Daikin.

Z novo serijo toplotnih črpalk Daikin Altherma 3 R MT bo prenova ogrevalnega sistema več kot preprosta. Serija toplotnih črpalk Daikin Altherma 3 R MT predstavlja napredno rešitev za sodobne potrebe ogrevanja in hlajenja. Z visoko energetsko učinkovitostjo, vsestranskostjo in pametnim upravljanjem postavlja nove standarde na področju toplotnih črpalk.

Daikin Altherma 3 R MT temelji na kompresorju in hladilnem sredstvu za prenos energije iz zraka v vodo, enota z deljenim hladilnim sredstvom pa poleg ogrevanja in priprave sanitarne tople vode zagotavlja tudi hlajenje.

Preprosta in do okolja prijazna možnost za prenovo ter zamenjavo plinskih ali oljnih kotlov

Prenova hiša je praviloma idealen čas za zamenjavo zastarelega sistema za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Da bi olajšali ta postopek, je tukaj najnovejši izdelek v ponudbi Daikinovih toplotnih črpalk za stanovanjske objekte, in sicer srednjetemperaturna toplotna črpalka z deljenim hladilnim sredstvom, ki se lahko uporablja skupaj z obstoječimi visokotemperaturnimi radiatorji, nizkotemperaturnimi radiatorji, talnim ogrevanjem, združljivim rezervoarjem tople vode ali celo sončnimi celicami.

Pri podjetju Daikin so na podlagi bogatih izkušenj pri razvoju toplotnih črpalk razvili optimalen sistem za ogrevanje, hlajenje in toplo vodo, ki temelji na maksimalni energetski učinkovitosti. Foto: Daikin

Z uporabo hladilnega sredstva namesto vode, ki se običajno uporablja pri toplotnih črpalkah z vodnim razdelilnikom, povezujejo zunanje in notranje enote toplotne črpalke z deljenim hladilnim sredstvom manjši in prožnejši cevovodi, zaradi česar je namestitev preprostejša ter hitrejša. To pomeni, da lahko vaša nova toplotna črpalka začne delovati hitreje in z minimalnimi motnjami, stroški vgradnje pa so lahko nižji kot pri drugih sistemih.

Toplotne črpalke prav tako uporabljajo obnovljive vire, zato prispevajo k zmanjšanju porabe fosilnih goriv in emisij CO2. Tudi toplotna črpalka Daikin Altherma 3 R MT je narejena s to miselnostjo, zato uporablja hladilno sredstvo R-32, ki ima manjši vpliv na okolje z nizkim GWP (potencial globalnega segrevanja) 675, poleg tega pa je energetsko in stroškovno učinkovitejše.

Foto: Daikin