Cankarjeva nagrada Barbari Korun za pesniško zbirko Vnazaj

Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo minulega leta so nocoj podelili Barbari Korun za pesniško zbirko Vnazaj. V zbirki spregovori o bolečini ob smrti svoje mame, osrednji motiv pa prepleta s smrtjo vere v človečnost ob genocidu v Gazi in drugih vojnah po svetu, piše v utemeljitvi. Nagrada je vredna osem tisoč evrov.

Kot piše v utemeljitvi nagrade, njene pesmi v brezupnem času spomnijo, da noben človek ni otok, temveč smo vsi kos celine. Osrednji element, ki povezuje pesmi v zbirki, je voda. "Čeprav je na začetku struga suha in se potem v deročem toku prepoji s krvjo, se nazadnje umiri v jezero, ki prinaša upanje. Voda je plodovnica, ki povezuje mater in otroka, in v krogotoku življenja, ko nazadnje pesnica pomaga umirajoči materi, se vlogi zamenjata."

Po besedah žirije je morda voda tisti element očiščenja, h kateremu se simbolno vračamo in ki nas opomni, da bi morali biti vzajemna skrb in ljubezen temelj našega obstoja ter da sta ti močnejši od vojne in smrti.

Ko se nemoči pridruži občutek krivde

Ob prevzemu nagrade je Korun povedala, da nagrade ni pričakovala, saj je bil izbor nominiranih del odličen. Kot je povedala, ji nagrada posebej veliko pomeni, ker nosi čudovito ime. Ivana Cankarja občuduje zaradi njegove raznovrstnosti, predvsem pa človečnosti in kritičnosti. Po njenih besedah je znal biti duhovit, pronicljiv in melanholičen.

V pogovoru s predsednico slovenskega centra PEN Tanjo Tuma je prejemnica nagrade povedala, da je prevladujoč občutek v pesniški zbirki nemoč. Po njenih besedah smrti ni mogoče ustaviti, je odvrniti, ji zbežati ali od nje ozdraveti, ko pa se je začela vojna, najprej v Ukrajini, kasneje še kruta morija v Gazi, se je nemoči pridružil občutek krivde. Spomnila je na obisk Starnberškega jezera, kjer ji je voda prinesla transformacijo, srečala pa se je s tiho, nežno, ampak silovito in strastno slo po življenju.

Za nagrado so bili nominirani tudi Milan Dekleva za roman Lističi, Feri Lainšček z romanom Kurja fizika, Nataša Kramberger z delom Po vsej sili živ ter Muanis Sinanović z esejističnim delom Vse luči.

Nagrado kot poklon Cankarju in sodobni slovenski književnosti podeljujejo Slovenski center PEN, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani in Znanstvenoraziskovalni center SAZU ob sodelovanju z Občino Vrhnika.