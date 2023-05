V Ljubljani nov hotel za posebne gostje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čebele samotarke, o katerih premalo vemo, a so za naše življenje zelo pomembne, so v Ljubljani dobile nadstandardno domovanje.

Ob prihajajočem svetovnem dnevu čebel so pred poslovno stavbo telekomunikacijskega operaterja A1 Slovenija v Ljubljani postavili na videz nenavadno, a vendarle za trajnost pomembno pridobitev: v svojem logotipu so uredili domovanje, ki lahko sprejme do tisoč čebel samotark.

Po nekaterih ocenah čebele s svojim opraševanjem zagotovijo že vsako tretjo žlico hrane, ki jo zaužijemo. Foto: Ana Kovač

Vsaka čebela samotarka opraši stokrat več kot medonosna čebela

Čebele samotarke so izjemno pomembne opraševalke, saj lahko opravijo tovrstno delo stotih medonosnih čebel. Tudi čebele samotarke se spopadajo s krčenjem svojega življenjskega prostora, zato jim tovrstna pomoč pri zagotavljanju primernih pogojih za gnezdenje veliko pomeni.

Predsednik uprave A1 Slovenija in A1 Srbija Dejan Turk. Foto: Ana Kovač

Četudi se na prvi pogled sliši čudno, imajo v mestnih okoljih, kjer je veliko vrtov in parkov, čebele samotarke (in tudi medonosne čebele) celo boljše pogoje za življenje.

Video: Kaj je treba vedeti o čebelah samotarkah – pojasnjuje doktor bioloških znanosti in predsednik Slovenskega društva za varstvo opraševalcev Čmrljica Danilo Bevk

Večplastne koristi urbanega čebelarjenja

Na strehi poslovne stavbe A1 Slovenija imajo že od leta 2017 panje za medonosne čebele. Danes tam živi šest čebeljih družin, ki pridelajo okrog sto kilogramov medu letno. Tokrat so se odločili narediti nekaj za čebele samotarke, ki prepogosto ostajajo v senci medonosnih čebel.

Urbano čebelarjenje ni samo zagotavljanje pomoči čebelam, temveč tudi izboljševanje kakovosti naših življenj, saj mnogo živil, ki jih vsakodnevno zaužijemo, brez čebel sploh ne bi bilo. Pravzaprav čebele poskrbijo kar za vsako tretjo žlico naše hrane.

Na strehi poslovne stavbe A1 Slovenija imajo že od leta 2017 čebelje panje, kjer zdaj prebiva šest čebeljih družin. Foto: Ana Kovač

Čebele pomagajo nam, pomagajmo tudi mi njim

"S hotelom, ki smo ga postavili znotraj našega logotipa, izrekamo dobrodošlico čebelam samotarkam in upamo, da smo s tem spodbudili tudi druge, da v podjetjih ali na vrtovih najdejo primerno mesto za njihovo gnezdenje," je povedal predsednik uprave A1 Slovenija in A1 Srbija Dejan Turk.

Del zajtrka, ki ga je predvsem iz medu in jabolk, za oboje so zaslužne čebele, pripravil zmagovalec MasterChefa 2022 Bruno Šulman. Foto: Ana Kovač

Pri primernem oblikovanju hotela za čebele samotarke je strokovno svetovalo in sodelovalo slovensko društvo za varstvo opraševalcev Čmrljica, ki ga vodi predsednik Danilo Bevk, doktor bioloških znanosti. V društvu so veseli vsake pobude za pomoč čebelam, ki nam vračajo veliko več, kot si včasih znamo predstavljati.

Letno iz panjev na strehi svoje poslovne stavbe pridobijo okrog sto kilogramov urbanega medu, so povedali pri A1 Slovenija. Foto: Ana Kovač

"Zaradi sprememb v okolju, zlasti intenzivnega kmetijstva in spremenjenega načina gradnje, čebele samotarke vedno težje najdejo dovolj hrane in primerno mesto za gnezdenje," je povedal Bevk. "Pomagamo jim lahko s sajenjem medovitih rastlin, vzdrževanjem cvetoče trate in postavljanjem gnezdilnic."