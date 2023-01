Sončna elektrarna – kdaj se najbolj izplača?

Cene električne energije so se v zadnjem letu občutno povečale, zato se vse več gospodinjstev odloča za namestitev sončne elektrarne, ki predstavlja varno in dolgoročno investicijo. Znižanje mesečnih računov za elektriko za do 75 odstotkov je dovolj dober razlog, da tudi vi začnete razmišljati o tem, ali imate dobre pogoje, da jo namestite na strehi svojega doma.

Ali se investicija v sončno elektrarno izplača?

Odgovor je kratek – da, sončna elektrarna se izplača. Ne samo da prispeva k čistejšemu okolju, ampak se investicija v večini primerov povrne v obdobju od sedmih do desetih let, medtem ko je življenjska doba sončnih panelov več kot 35 let. Glede na naraščajoče cene energentov gre pričakovati, da se to obdobje lahko tudi zniža. Na to vplivajo še drugi dejavniki, kot so kakovost sončnih panelov, velikost sistema in njihova lega.

S cenovnega vidika je postavitev sončne elektrarne dostopna vsakomur. Morebitni strošek kredita namreč nadomesti strošek mesečnega računa za elektriko. Po odplačanem kreditu pa električno energijo pridobivate praktično zastonj.

Mesečni stroški za elektriko se znižajo do kar 75 odstotkov, saj plačujete le stroške priključne moči. Zmanjšanje stroškov posledično poveča prihranke. Z namestitvijo sončne elektrarne na strehi vaše hiše lahko postanete samooskrbni z električno energijo in tako neodvisni od gibanja njenih cen na trgu.

S sončno energijo znižajte mesečne račune za elektriko. Foto: Shutterstock

Sončni kolektorji so nekaj, o čemer bi moral razmisliti vsak. Pravzaprav lahko z njimi celo zaslužite nekaj dodatnega denarja. Višek proizvedene energije namreč lahko prodate.

Kakšni so pogoji za namestitev sončne elektrarne?

Sončno elektrarno se lahko namesti na vsako streho v Sloveniji, najbolj optimalno pa je, kadar je ta orientirana proti jugu. Ugodna je tudi lega proti jugozahodu in jugovzhodu, medtem ko se lega proti vzhodu ali zahodu izkaže za približno 13 odstotkov manj ugodno. Pomemben dejavnik sta tudi naklon strehe, najbolj optimalen je med 32 in 35 stopinjami, in lokacija hiše, ki določa količino letne obsijanosti. Našteti dejavniki določajo letno proizvodnjo električne energije.

Če so vsi dejavniki optimalni, se strošek investicije lahko povrne že prej kot v sedmih letih. Dobra novica pa je, da so na voljo nepovratna sredstva Eko sklada za tovrstne naložbe, kar zmanjša vaš začetni strošek.

Na trgu je velika izbira ponudnikov sočnih elektrarn, zato izbira ustreznega ni enostavna. Za sončno elektrarno izberite takega, ki omogoča vso potrebno garancijo in zagotavlja svetovanje od začetka do konca ter tehnično pomoč pri delovanju sončne elektrarne.

Podjetje EPEU zagotavlja celovite energetske rešitve: svetovanje in postavitev sončne elektrarne na ključ,

pomoč pri pridobitvi subvencije prek Eko sklada,

30 let garancije na solarne module,

35 let življenjske dobe solarnih modulov. Podjetje EPEU uredi vso potrebno dokumentacijo za postavitev elektrarne in poišče najustreznejše financiranje. Pri postavitvi sončne elektrarne na ključ prisegajo na individualni pristop, zagotavljajo inovativne rešitve, strokovno svetovanje tehnične službe in vso potrebno vzdrževalno podporo skozi celotno življenjsko dobo sončno elektrarne. Pred odločitvijo naredijo brezplačen ogled objekta in strokovno svetujejo. Pošljite povpraševanje za sončno elektrarno na strehi vaše hiše in pridobite nezavezujočo ponudbo.

Sončna elektrarna naj optimalno pokrije elektroenergetske potrebe gospodinjstva

Za izračun velikosti sončne elektrarne je najpomembnejši podatek letna poraba električne energije. Predvideti je treba tudi priključitev večjih porabnikov električne energije v srednjeročnem obdobju, kot so na primer električni avto ali toplotna črpalka. Ko veste oceno porabljenih kilovatnih ur na letni ravni, je treba prevetriti lokacijo ter glede na to predvideti letni izkupiček. Na podlagi dobljenih podatkov vam svetujejo velikost sončne elektrarne, ki bi zadostila elektroenergetskim potrebam gospodinjstva.

Dom, ki je v celoti odvisen od sončne energije, ima zmožnost delovanja v celoti zunaj omrežja, še posebej če je dopolnjen s sistemom baterije oz. hranilnika električne energije. Foto: Shutterstock

Zaradi vpliva vremenskih pojavov na proizvodnjo sončne elektrarne so se pri EPEU odločili za delno kompenzacijo viškov v primeru njihovih nastankov. Še vedno pa je najbolj smotrno, da se sončna elektrarna dimenzionira tako, da vam pokrije elektroenergetske potrebe.

Z lastno proizvodnjo električne energije s sončno energijo lahko pokrijete porabo električne energije v gospodinjstvih, bodisi za vse leto bodisi za večji del leta. To pomeni, da ne boste tako odvisni od elektropodjetij ali prizadeti, če bi se cena električne energije dvignila.

Imate visoke račune za elektriko? Ali vaša streha prejme veliko sončne svetlobe? Je vaša streha obrnjena proti jugu, jugovzhodu ali jugozahodu? Če ste na več kot eno vprašanje odgovorili pritrdilno, potem se vam investicija v sončno elektrarno nedvomno izplača.

Za zeleno energijo se odloči tudi vse več podjetij

Pridobivanje elektrike na do narave prijaznejši način je danes ključno za boljšo in bolj ekološko prihodnost. K temu lahko pripomoremo kot posameznik, seveda pa v veliko večji meri kot podjetje. Sončne elektrarne za podjetja so tako rešitev za vse, ki se zanimate za varno in dolgoročno naložbo. Poslovni rezultati niso odvisni le od gospodarskih razmer, ampak tudi od podjetnosti in inovativnosti vodstva. Če se kot podjetje odločate za postavitev sončne elektrarne, lahko sodelujete tudi na razpisih za subvencioniranje, s čimer se bo začetna investicija še znižala. Pri prijavi vam bodo pomagali usposobljeni strokovnjaki podjetja EPEU.

Zaslužite s prodajo električne energije

Podjetje EPEU išče poslovne priložnost, kjer bi lahko investiralo svoj denar, saj potrebuje lastne proizvodne vire. Ponujajo 30-letno najemnino za oddajo strehe v najem, kar vam dodatno oplemeniti vrednost nepremičnine, poleg tega imate dodaten mesečni dohodek. Strehe morajo biti velike vsaj 500 kvadratnih metrov. Ponujajo deset odstotkov od prodane električne energije v vsakem letu.

Imate že obstoječa parkirna mesta, ki niso pokrita?

Vsak nadstrešek za avtomobile je lahko primeren prostor za postavitev sončne elektrarne. Če bi radi prihranili, zavarovali vozila ter postali del zelene prihodnosti, je to optimalna rešitev. Izvedba sončne elektrarne na nadstrešku je lahko takšna, da se elektrarna montira na obstoječo kritino, lahko pa se solarni paneli uporabijo kot kritina. Pri EPEU vam omogočajo postavitev tipskega nadstreška ali po meri in individualnih potrebah posameznika.

Nadstreške s sončno elektrarno lahko povežete z električno polnilnico in po potrebi tudi z baterijo. S to si zagotovite hitrejše polnjenje električnih avtomobilov, ustvarite dodaten prihodek z zagotavljanjem sistemskih storitev in povečajte delež električne energije, ki jo porabite v kateremkoli času.

Oddaja streh za najem je primerna za lokale, gostilne, manjše obrtnike, kmetijstva, pokrita parkirišča, večja podjetja z lastnim parkiriščem ali voznim parkom.