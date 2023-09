Slovenska inovacija za zanesljivo in poceni ogrevanje

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale prva izbira, ko se odločamo za način ogrevanja. Poleg tega, da omogočajo izjemno učinkovito, preprosto in stroškovno ugodno ogrevanje, so svojo moč izkazale tudi ob nedavnih avgustovskih poplavah. Kljub morebitni poplavljeni zunanji enoti so namreč toplotne črpalke lahko omogočale, da ljudje niso ostali brez tople sanitarne vode. Pri tem je bilo ključno, kakšna toplotna črpalka je vgrajena v objekt.

Toplotnim črpalkam Orca zaupa podjetje Marles, ki jih vgrajuje v svoje hiše. Foto: Orca Energija

S svojimi dejanji ljudje vplivamo tako na podnebje kot okolje. Toplotna črpalka je verjetno ena ključnih naprav, ki jo potrošniki namestimo v svoje domove v boju proti podnebnim spremembam in v prizadevanju za varovanje okolja. Čeprav se večina gospodinjstev odloči glede na razpoložljiv proračun, pri toplotnih črpalkah ne moremo mimo tega, da je to eden najbolj trajnostnih sistemov, ko gre tako za ogrevanje doma kot sanitarne vode, saj te nimajo škodljivih izpustov v nasprotju z veliko večino drugih načinov ogrevanja. Hkrati delujejo z izredno visokim izkoristkom, pri čemer porabijo manj električne energije ter se uvrščajo med najtišje in najudobnejše možnosti za ogrevanje doma in sanitarne vode.

Veliki prihranki in udobje so tisto, kar mnoge prepriča, da zamenjajo potrošen ogrevalni sistem s toplotno črpalko. Foto: Shutterstock

Slovenija je v avgustovski ujmi občutila, kakšno moč ima lahko narava. Ogrevanje doma in topla sanitarna voda sta tudi v takšnih razmerah ključna za udobje v vsakem domu. Sodobne toplotne črpalke omogočajo ogrevanje tudi takrat, ko se zunanja enota pokvari. Kako je to mogoče?

Nemoteno delovanje toplotnih črpalk tudi v ekstremnih razmerah

V času nepredvidljivih podnebnih sprememb se pojavljajo vprašanja o tem, kako ohraniti udobje v naših domovih. Podjetje Orca, eden vodilnih proizvajalcev toplotnih črpalk, je zato v vse svoje toplotne črpalke serijsko vgradilo elektrogrelce. Pohvalijo se lahko tudi z inovativno rešitvijo, ki omogoča pomoč na daljavo. Če se znajdete v položaju, v katerem je vaša toplotna črpalka nedostopna zaradi vremenskih razmer, vam strokovnjaki po telefonu pomagajo pri vklopu elektrogrelcev. Tako je omogočeno ogrevanje doma in sanitarne vode tudi v razmerah, ko serviser ne more takoj prispeti na vašo lokacijo.

Z napredno regulacijo prek oblaka lahko spreminjate nastavitve svoje toplotne črpalke Orca s pomočjo računalnika ali pa prek pametnega mobilnega telefona in tabličnega računalnika. Foto: Orca Energija

Tistim, ki so jim poplave uničile zunanjo enoto toplotne črpalke, so v podjetju Orca na daljavo vklopili električni grelec, da so bili nemoteno preskrbljeni s toplo sanitarno vodo.

Slovenski strokovnjaki razvili toplotno črpalko Orca, ki presega najstrožje evropske standarde Foto: Orca Energija Podjetje Orca Energija je eno pomembnejših podjetij na področju razvoja in proizvodnje toplotnih črpalk na slovenskem trgu. Največji poudarek namenjajo kakovosti, ki jo dokazujejo z več tisoč zadovoljnimi strankami ter različnimi nagradami in certifikati najpomembnejših neodvisnih strokovnih institucij v Evropski uniji. Kakovost njihovih produktov in lojalnost pa prepoznavajo tudi v tujini. Toplotne črpalke Orca z zunanjo enoto Mitsubishi Electric so visoko učinkovite tudi pri ekstremnih temperaturah. Primerne so tako za novogradnje kot za obnove in radiatorsko ogrevanje. Delujejo z izredno visokim izkoristkom, do kar 420 odstotkov. To pomeni, da za vsako porabljeno enoto električne energije ustvarijo kar 4,2 enote toplotne energije. Toplotna črpalka lahko prinese kar do 75 odstotkov prihrankov več kot drugi ogrevalni sistemi, hkrati pa za svoje delovanje uporablja obnovljive vire energije in deluje popolnoma brez emisij.





Pasti nižje začetne investicije toplotne črpalke

Pri nakupu toplotne črpalke je pomembno, da se ne osredotočimo le na začetno ceno, ampak tudi na dolgoročne stroške delovanja. Številni ponudniki toplotnih črpalk imajo privlačne ponudbe z napravami z nižjo močjo delovanja, kar zmanjšuje začetno investicijo in ustvarja vtis, da je ponudba bolj konkurenčna. Vendar pa lahko takšna izbira vodi do težav, zlasti v hladnejših zimskih mesecih.

Glavni trik pri teh ponudbah je v dodajanju električnega grelca ustrezne moči, ki poveča skupno moč toplotne črpalke. Vendar pogosto namen tega ni zagotavljanje dodatne varnosti v primeru okvare zunanje enote ali ekstremnih razmer, pač pa nenehno ogrevanje že pri blagih zimskih temperaturah. To pomeni, da električni grelec ves čas deluje, kar pa lahko vpliva na stroške ogrevanja.

Preden se odločite za nakup toplotne črpalke s takšno ponudbo, je zato pomembno razmisliti o dolgoročnih stroških delovanja in se posvetovati s strokovnjakom.

Toplotne črpalke so primerne tako za novogradnje kot tudi za obnove in radiatorsko ogrevanje. Foto: Shutterstock

Najboljša je izbira toplotne črpalke z dovolj moči za ogrevanje doma tudi pri nizkih zimskih temperaturah, brez potrebe po stalnem delovanju električnega grelca. Takšna naložba je morda nekoliko večja, a se bo izplačala z nižjimi dolgoročnimi stroški ogrevanja in večjo energetsko učinkovitostjo. Pri izbiri toplotne črpalke se torej ne osredotočite le na ceno, pač pa upoštevajte učinkovitost in zanesljivost sistema, kar vam bo dolgoročno prineslo večje udobje in prihranek.

Naložba v toplotno črpalko je dolgoročna naložba, ki se hitro povrne z nižjimi stroški obratovanja in vzdrževanja. Kakovostna toplotna črpalka je učinkovitejša, zanesljivejša in ima daljšo življenjsko dobo. Zato vselej izberite kakovost, ko se odločate za nakup, da v celoti izkoristite svojo naložbo v toplotno črpalko.

Foto: Orca Energija

Orca in Mitsubishi Electric zagotavljata delovanje v ekstremnih razmerah

Podjetje Orca Energija že vrsto let sodeluje s svetovno znanim proizvajalcem naprav za hlajenje in ogrevanje in je tudi uradni ogrevalni partner Mitsubishi Electric v Sloveniji. To sodelovanje prinaša dodatno potrditev za mariborsko podjetje, ki se ponaša z lastnim razvojem in proizvodnjo toplotnih črpalk.

Zunanja enota Mitsubishi Electric je vodilna v svojem razredu z izjemno učinkovitostjo in trajnostjo. Sledi strogim zahtevam EU za zmanjšanje emisij CO2, ponuja slovenski uporabniški meni in se ponaša z najvišjim razredom učinkovitosti A+++. Ključna prednost te enote pred konkurenco je njena sposobnost delovanja tudi pri ekstremno nizkih temperaturah, do -28 stopinj Celzija. Večina konkurenčnih toplotnih črpalk izgubi moč pri temperaturah blizu ničle, kar zahteva dodatno ogrevanje in s tem povečuje stroške energije.

Serijsko vgrajeni elektrogrelci v toplotnih črpalkah Orca, ki delujejo le na zahtevo

Elektrogrelec v toplotnih črpalkah Orca je ključni element, ki zagotavlja brezpogojno varnost in udobje v vseh pogojih. V ekstremnih vremenskih razmerah, ko se temperature spustijo celo pod minus 28 stopinj Celzija, ali v primeru napak zunanje enote elektrogrelec nemoteno zagotavlja toplo sanitarno vodo in ogrevane prostore. To pomeni, da boste tudi v najzahtevnejših okoliščinah imeli topel dom in toplo sanitarno vodo, ne glede na zunanje razmere.

Ogrevalna toplotna črpalka zrak-voda Orca z zunanjo enoto Mitsubishi Electric pomeni najnižje stroške ogrevanja v primerjavi z drugimi viri energije. Foto: Orca Energija

Vse toplotne črpalke Orca imajo serijsko vgrajen elektrogrelec, ki pomeni brezpogojno varnost. Foto: Orca Energija Serijsko vgrajen električni grelec v toplotnih črpalkah Orca ne pomeni višjih stroškov električne energije. Tristopenjski elektrogrelec namreč deluje le takrat, ko ga vklopite v nastavitvah, nikoli se ne vklopi samodejno. Tako lahko sami ali pa servisna služba v primeru okvare zunanje enote, poškodbe ali pa v tokratnem primeru poplave zunanje enote izbere želeno moč elektrogrelca glede na takratne potrebe gospodinjstva - in sicer tri, šest ali devet kilovatov. To omogoča toplo sanitarno vode in prostore za vsako hišo, do odprave napake ali do ponovne rasti zunanje temperature nad -25 oziroma -28 stopinj Celzija.

Večina drugih ponudnikov serijske vgradnje ne ponuja, zato je pomembno, da pred nakupom preverite, ali so grelci vgrajeni, kdaj se vklopijo in pri kakšnih temperaturah. Pri toplotnih črpalkah Orca se nikoli ne vklopijo samodejno, pač pa le takrat, ko to nastavite.

Določite optimalno moč toplotne črpalke za svoje potrebe

Pri izbiri toplotne črpalke je bistveno določiti njeno moč. Neustrezno dimenzionirana toplotna črpalka lahko povzroči visoke stroške delovanja, saj ne zmore ogrevati prostora in se bo posledično zanašala na dodatni električni grelec. Po drugi strani tudi predimenzionirana toplotna črpalka prinaša težave, kot so slabša učinkovitost, pogosti vklopi in izklopi, nihanje temperature ter višji začetni stroški. Pred nakupom se zato posvetujete s strokovnjakom, ki vam bo pomagal pri izračunu moči toplotne črpalke za vaše potrebe.