Slovenija pred izzivi novega tarifnega sistema za električno energijo

V začetku marca stopa v veljavo nov tarifni sistem obračunavanja električne energije, ki bo temeljil na količini porabljene elektrike v petih različnih časovnih blokih. Ključna novost bo, da se bo omrežnina prilagajala obremenitvi omrežja, pri čemer bo najvišja ravno v času največje obremenitve. Čeprav je cilj spodbujati trajnostno rabo električne energije, bo ta sprememba prizadela vse porabnike, saj se bodo stroški električne energije zvišali v časih največjih potreb. Prihajajoče spremembe, ki sprožajo nemalo polemik, bodo močno vplivale na gospodinjstva, še bolj pa na poslovne odjemalce, ki predstavljajo večje porabnike električne energije. Fizične osebe se še nekako lahko prilagodijo novim časovnim blokom in spremenijo svoje porabne navade, medtem ko bo to za poslovne odjemalce brez večjih posegov v lastno proizvodnjo električne energije skoraj nemogoče.

Foto: Thinkstock

Kaj se spreminja? Poglejmo najprej, kakšne spremembe nas čakajo letos. Glavne značilnosti novega tarifnega sistema so: obračun porabe bo zdaj temeljil na 15-minutnih vrednostih, ki bodo po novem osnovna merilna enota;

uvajata se zimska (med novembrom in februarjem) in poletna sezona (med marcem in oktobrom), pri čemer bo zimska dražja, poletna pa cenejša, saj se poleti lahko električna energija ustvarja tudi s pomočjo sončne energije, medtem ko je sonca pozimi manj;

dan bo razporejen v pet časovnih blokov, pri čemer bo imel vsak časovni blok svojo tarifo;

razločevanje med dogovorjeno in preseženo obračunsko močjo.

Glede spremembe in izzivov, ki jih prinaša nov tarifni sistem, se postavlja vprašanje, kako se bodo poslovni odjemalci prilagodili novim pravilom, ki spodbujajo smotrnejšo porabo električne energije. Vse več podjetij se že zdaj odloča za naložbe v sončne elektrarne kot trajnostno in cenovno konkurenčno rešitev, med njimi tudi podjetji Plasta iz Šentruperta in G4 Group iz Šmarjeških toplic. Namestitev sončne elektrarne na strehe njihovih poslovnih stavb ne le zmanjšuje stroške energije, temveč tudi zagotavlja stabilnost poslovanja in izpolnjuje okoljske standarde. S kakšnimi izzivi so se soočali in ali prihranki upravičijo postavitev sončne elektrarne, preverite v nadaljevanju.

Foto: ENERTRON

Podjetniki nenehno iščejo načine za zmanjšanje operativnih stroškov

"V podjetju G4 Group," pove direktor Franc Gregorčič ml. "stremimo v smeri trajnostnega razvoja naše celotne skupine in iščemo načine, kako izboljšati učinkovitost in zmanjšati okoljski odtis." Potrdi, da so višje cene energije nedvomno vplivale na odločitev za postavitev sončne elektrarne. "Podjetniki moramo nenehno iskati načine za zmanjšanje operativnih stroškov. V času energetske draginje iščemo rešitve za povečanje energetske neodvisnosti. Temeljito smo analizirali energetske potrebe naše skupine in možnosti, ki se ponujajo na tem področju."

Za postavitev sončne elektrarne so iskali zanesljive partnerje z ustreznimi referencami in dolgoletnimi izkušnjami. Gregorčič pove, da so se po priporočilu odločili za podjetje Enertron. "Znali so odgovoriti na vse pomisleke, izzive in nam svetovati pri izbiri prave opreme – od panelov, razsmernika do konstrukcij –, prilagojene našim potrebam in lastnostim strehe. S strokovnim znanjem, izkušnjami v industriji in kakovostjo izdelkov so pristopili k projektiranju in sami postavitvi. Poleg tega poskrbijo za vsa morebitna servisna dela in vzdrževanje." Direktor podjetja G4 Group pričakuje, da se bo investicija povrnila v približno sedmih letih. Pove tudi, da bodo pri projektu koristili nepovratna sredstva, ki bodo na voljo od Borzena.

Foto: ENERTRON

Po omih mesecih, odkar imajo postavljeno sončno elektrarno, v podjetju G4 Group potrjujejo, da so mesečni prihranki pri stroških energije povsem v skladu s pričakovanji. Zaradi zadovoljstva, izpolnitve prilikovanj in celotne pozitivne izkušnje so odločeni, da bodo v letošnjem letu s podjetjem Enertron nadaljevali z investicijami v obnovljive vire energije na ravni celotne skupine G4 Group.

Gregorčič svetuje vsem podjetnikom, ki razmišljajo o koraku v smeri energetske neodvisnosti, da poiščejo strokovnjake, ki sončno elektrarno izvedejo na ključ in torej poskrbijo za vse od priprav zahtevane dokumentacije in svetovanja do postavitve sončne elektrarne in dolgoročnega vzdrževanja.

G4 Group Foto: ENERTRON

V podjetju Enertron imajo rešitev, ki je primerna tako za gospodinjske kot tudi poslovne porabnike električne energije. Pomagali vam bodo pri prehodu k bolj trajnostni in varčnejši prihodnosti. Za vse stranke nudijo možnost vgradnje sistema, ki bo v prihodnje omogočal tudi podporo baterijskemu hranilniku, in to po enaki ceni kot za sistem brez te funkcionalnosti. Posebna akcija velja do konca februarja 2024.

V enem letu ustvarili za 90 tisoč evrov prihrankov pri stroških za elektriko

Stane Gorenc, direktor podjetja Plasta d.o.o., pove, da so se za namestitev sončne elektrarne v prvi vrsti odločili z okoljskih vidikov. "Tudi višje cene energije so nas spodbudile k iskanju dolgoročnih rešitev za zmanjšanje stroškov in povečanje energetske učinkovitosti. Našim kupcem želimo ponuditi izdelke, proizvedene na trajnostni način," doda direktor podjetja, ki je vodilno v Sloveniji na področju reciklaže odpadne polietilenske embalaže ter izdelave pihanih folij in vrečk. "Še naprej nameravamo vlagati v obnovljive vire energije kot del naše strategije za trajnostni razvoj."

Plasta Foto: ENERTRON

"Sončno elektrarno imamo postavljeno eno leto in ocenjujemo, da smo v letu 2023 ustvarili za 90 tisoč evrov prihrankov pri stroških za energijo," o prihrankih na račun sončne elektrarne pove Stane Gorenc, direktor podjetja Plasta d.o.o.

Foto: ENERTRON

Informacije o postavitvi sončnih elektrarn so v glavnem pridobili preko primerov dobrih praks drugih poslovnih uporabnikov. Natančno so preučili svoje energetske potrebe, da so lahko poiskali rešitev, ki je zanje trajnostna in hkrati finančno smiselna. Gorenc pri tem poudari pomen izbire tehnologije, ki ustreza specifičnim potrebam. "Po pregledu različnih ponudb smo se odločili za podjetje Enertron, in sicer zaradi njihovega celovitega pristopa, suverenosti in strokovnosti, ki je vključevala tako podporo kot kakovostno opremo in dolgoročno vzdrževanje vgrajenega sistema. Vsekakor smo se odločili tudi glede na ekonomičnost investicije. Pri postavitvi sončne elektrarne smo koristili nepovratna sredstva in ocenjujemo, da se bo investicija povrnila v približno sedmih letih."

S 14 leti izkušenj in več kot dva tisoč zaključenimi projekti na področju sončnih elektrarn Enertron d.o.o. dokazuje svojo zavezanost k inovacijam in zanesljivosti v energetski industriji. Njihove rešitve so usmerjene tako v zagotavljanje energetske učinkovitosti kot tudi v izgradnjo dolgoročnih partnerstev, ki temeljijo na zaupanju in vzajemnih koristih. Enertron d.o.o. je tako ne le izvajalec, ampak tudi partner, ki podjetjem pomaga pri prehodu v bolj zeleno in ekonomično prihodnost, ki je v današnjem hitro spreminjajočem se energetskem okolju vse pomembnejša.

Posebna akcija do konca februarja 2024 Za gospodinjstva: Vsem strankam ponujajo ekskluzivno možnost vgradnje sistema, v katerega lahko kasneje dogradite baterijski hranilnik, in sicer po enaki ceni kot velja za sistem brez te funkcionalnosti, torej za sistem, v katerega kasneje ni mogoče dograditi baterijskega hranilnika. Ne zamudite te izjemne priložnosti. Za podjetja: Brezplačna analiza izgradnje sončne elektrarne, prilagojena kapacitetam strešnih površin. Enertron: že 14 let, več kot 2.000 sončnih elektrarn

Slovenija v EU svetel zgled pri prehodu na trajnostne rešitve

V zadnjem poročilu evropske službe za podnebne spremembe Copernicus* so izpostavili zaskrbljujoče podatke o globalnem segrevanju, pri čemer je leto 2023 postalo najtoplejše v zgodovini. Zabeležene rekordne temperature in približevanje meji globalnega segrevanja zahtevajo nujno razogljičenje, so opozorili strokovnjaki.

Slovenija se ob tem izkaže kot svetel vzor v boju proti podnebnim spremembam. Po zadnjem poročilu lobistične skupine SolarPower Europe je Slovenija v EU dosegla najvišjo stopnjo rasti nameščenih zmogljivosti sončnih elektrarn na prebivalca. Glavni razlog za to so bile naraščajoče cene električne energije, ki so postale gonilna sila za številne odjemalce, da razmislijo o lastni proizvodnji energije. Poleg tega so napovedane spremembe uredbe o samooskrbi z elektriko, ki je stopila v veljavo s 1. januarjem, spodbudile investitorje k hitrejšemu ukrepanju in izgradnji sončnih elektrarn preden začne nova uredba veljati. Kot navajajo na spletnih straneh Borzena1, je Slovenija z letom 2023 celo presegla mejo 1 GW postavljenih sončnih elektrarn.

Foto: ENERTRON





Podjetjem naložba v sončno elektrarno omogoča pridobitev lastnega vira energije, ki ni odvisen od nihanja cen elektrike na trgu in jim zagotavlja zanesljivo oskrbo z energijo, kar je ključnega pomena za nemoteno delovanje podjetij, ne glede na zunanje dejavnike.

Nepovratna sredstva za podjetja

Borzenov center za podporo dodeljuje nepovratna sredstva za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote, s čimer ponuja pomembno priložnost poslovnim subjektom.

Vlogo za nepovratna sredstva lahko oddate za upravičene projekte, med katere glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije in inštalirano moč proizvodne naprave spadajo:

naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali

nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom (hranilnik je lahko vključen izključno v okviru posamezne proizvodne naprave (ni ločen projekt)).

Prijavitelj mora biti vpisan v sodni oziroma poslovni register in izkazati registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije ali toplote, lahko pa je pravna oseba, zadruga, fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ali samoupravna lokalna skupnost.

Čeprav se je aktualni razpis iztekel, je v pripravi že nov. Zato ne zamudite priložnosti in izkoristite potencial zelenega prehoda, namenjenega prav podjetjem.