Sinonim avtomobila za prosti čas zdaj v električni različici

Ko omenimo besedo mobilnost in prosti čas, je Citroënov Berlingov nedvomno prva asociacija mnogih. Kako tudi to ne, ko pa je vozilo nekako postavilo letvico kriterijev, kaj mora družinsko vozilo in vozilo za prosti čas vsebovati, pa tudi letvico udobja, učinkovitosti, opremljenosti, prostornosti in praktičnosti pri vsakdanjih družinskih prevoznih nalogah, kot tudi prostočasnih poteh. Legendarna francoska avtomobilska znamka se predstavlja z novim električnim ë-Berlingom. Električni ë-Berlingo dokazuje, da dogodivščine tudi z okoljsko prijaznim pogonom ne bodo nič manj pestre, slikovite in polne dogodivščin. Vozilo ponuja bogato prostorno razkošje, voznikom tako ljubo modularnost ter brezemisijske pustolovščine. Berlingo je primerljivo funkcionalen kot Berlingi z motorji na notranje zgorevanje, ponuja pa očitne prednosti električne mobilnosti.

Na slovenskem trgu Citroën Berlingo že leta kraljuje v svojem segmentu in ohranja precejšnjo priljubljenost med kupci. Priljubljenost vozilo beleži vse od leta 1996, ko je francoska avtomobilska znamka ustanovila segment vozil za prosti čas in ko je hkrati k sebi pritegnila številčno skupnost, ki je izjemno navezana na karakter, praktičnost in modularnost vozila Berlingo. Berlingo je postal ljudski avto, ki ga radi vozijo različne ciljne skupine, vsem pa je skupno, da pri vozilu najbolj cenijo njegovo kompaktno zunanjost in prostorno notranjost. Prav to sta gotovo tisti ključni lastnosti, s katerima se vozilo zna prilagoditi in poistovetiti z resnično širokim naborom življenjskih situacij. Električna različica ë-Berlinga nedvomno predstavlja pomembno prelomnico v bogati zgodovini legendarne francoske avtomobilske znamke. Pomeni in predstavlja sodoben odgovor na okoljske izzive, ki zelo močno vplivajo na tovrstne oblike karoserije, ter nagovarja kupce, ki so močno navezani na naravo, ki jim vpliv na okolje zelo veliko pomeni in ki želijo imeti čim nižje stroške. Rešitev, ki združuje prijetno s koristnim, je opremljena z najboljšo električno tehnologijo ter ponuja še bolj brezskrbno in tekočo vožnjo, poleg tega pa je ohranila čisto vse funkcionalnosti vozila Berlingo.

Novi Citroën ë-Berlingo je zaradi svoje priročnosti in vsestranske uporabnosti idealni partner za ljubitelje aktivnega življenjskega sloga, ki bodo lahko med vsemi svojimi prostočasnimi dejavnostmi uživali v udobju njegovega električnega motorja. Z elektrifikacijo vozila so pri Citroënu izpolnili dva cilja: strankam bodo zagotovili dovolj dosega in enako praktičnost, da bodo lahko izvajali vse svoje raznolike dejavnosti. Ë-Berlingo bo v njihov vsakdanjik vnesel še več brezskrbnosti po zaslugi tekoče in neslišne vožnje, omogočal pa jim bo tudi do okolja prijazno vožnjo in nižje stroške za vozilo. Našteta pričakovanja so zelo pomembna za ta tip strank in strateškega pomena za avtomobilski segment, v katerem so prostorna vozila zelo omejena z vidika emisij CO2 in porabe goriva. Pri francoski znamki z zadovoljstvom poudarijo, da so zelo ponosni, da je Berlingo kot stvaritelj segmenta vozil za prosti čas danes eden izmed prvih, ki ponuja tovrstno alternativo.

Premišljena zasnova za enostavno uporabo

Oblikovno se električna različica ë-Berlinga ne razlikuje veliko od modela Berlinga z motorjem na notranje izgorevanje. Vozilo ë-Berlingo krasijo zunanji simboli električnega pogona: električni pogon simbolizira monogram "ë", ki je nameščen na okrasni maski s prenovljenim logotipom dvojne puščice in pred imenom modela na prtljažnih vratih, pa tudi posebni dekorativni dodatki Anodised Blue na odbijačih in bočnih zaščitah Airbump®. Zunaj in v notranjosti je, tako kot smo vajeni od predhodnih različic Berlinga, vse premišljeno in narejeno z namenom, da bi bil novi Citroën ë-Berlingo lažji za uporabo.

Še bolj tekoča vožnja v električnem načinu

Glavna elementa pogona sta elektromotor z močjo sto kilovatov (136 "konjskih" moči) in baterija s kapaciteto 50 kilovatnih ur. Novi ë-Berlingo ponuja svobodno gibanje v električnem načinu in s tremi načini vožnje. Izbirate lahko med:

Normal, v katerem imate zagotovljeno najboljše razmerje med dosegom in dinamičnimi zmogljivostmi,

Eco za optimalno porabo energije,

Power, v katerem ima prednost zmogljivost na podlagi največje moči in navora.

Elektromotor upravlja oprijem glede na izbrani način vožnje in vozne pogoje. Način Eco tako omeji moč na vsega 58 kilovatov (80 "konjskih" moči), način Normal na 79 kilovatov (108 "konjskih" moči), v načinu Power pa je na voljo vsa moč.

Novost v električnem ë-Berlingu je nova upravljalna ročica ë-Toggle. Na sredinski konzoli s funkcijsko tipko ë-Toggle upravljate nastavitve samodejnega menjalnika (R, N in D), s katerimi je mogoče enostavno izbrati vzvratno prestavo, prosti tek ali prestavo za vožnjo naprej. Na prestavni ročici sta dva osvetljena potisna gumba: P za vklop načina Parking in B za vklop načina Brake, v katerem vozilo med upočasnjevanjem generira več energije.

Zagon vozila je izjemno tekoč po zaslugi nemudoma razpoložljivega navora in linearnega pospeševanja brez prestavljanja. V vozilu ë-Berlingo si lahko potniki med čisto vsako vožnjo privoščijo čas za sprostitev. Vozna izkušnja električnega Berlinga ponuja nične emisije, udobje tišine vožnje brez hrupa motorja, nič stresa – brez vibracij in "cukanja", nemudoma razpoložljivo moč in navor za takojšnjo zmogljivost ter tekočo vožnjo brez sunkovitega delovanja.

Doseg, ki se prilagodi različnim potrebam

Ë-Berlingo se z dosegom hitro prilagodi raznim potrebam, naj gre za dostop do mestnih središč ali možnosti brezskrbne vožnje za široko področje dejavnosti. Glede na profil vožnje je mogče z litij-ionsko baterijo z močjo sto kilovatnih ur vozila ë-Berlingo prevoziti do 280 kilometrov. Ë-Berlingo je pridobil najboljšo električno tehnologijo in za obe karoserijski različici ponuja enak pogonski sklop in paket baterij. Na doseg vožnje sicer vplivajo različni dejavniki: hitrost vožnje, gretje in klimatizacija, slog/način vožnje ter prevažani tovor.

Za zagotovitev maksimalnega dosega pogonski sklop vozila ë-Berlingo generira energijo med fazami zaviranja ali upočasnjevanja vozila. Po vklopu gumba B na sredinski konzoli se sproži pospešeno generiranje energije. Zanjo velja garancija, ki traja osem let ali 160 tisoč kilometrov (za 70 odstotkov kapacitete baterije po izteku garancijske dobe). Baterija shranjuje in dovaja potrebno energijo za delovanje električnega motorja, gretja in klimatske naprave. Na instrumentni plošči se prikazuje stopnja napolnjenosti baterije v obliki odstotkov.

Enostavno polnjenje

Polnjenje ë-Berlinga je cenejše, saj je električna energija cenejša od drugih pogonskih goriv, tu so še nižji stroški vzdrževanja. Ë-Berlingo je mogoče polniti na tri različne načine.

Prvi, najcenejši, a tudi časovno najdaljši, je način polnjenja prek domače gospodinjske vtičnice.

Druga možnost je polnilna postaja WallBox. Če želite vozilo hitreje napolniti in optimizirati čas polnjenja, se odločite za montažo zmogljivejšega priključka ali postaje WallBox. Namestitev polnilne stenske omarice WallBox (7,4 kilovata ali 11 kilovatov) je idealna rešitev, če želite izkoristiti optimiziran čas polnjenja. Citroën ima v svoji ponudbi različne priključke WallBox, ponuja pa vam tudi možnost montaže, ki jo opravi njegovo partnersko podjetje, ki bo opravilo tudi diagnostiko vaše električne instalacije.

Ne glede na to, ali živite v samostojni hiši ali večstanovanjski zgradbi, vam bo Citroën zagotavljal podporo in vas bo povezal s partnerskim podjetjem za montažo. Znamka Citroën je za montažo priključka WallBox na vašem domu izbrala podjetje GIASERVIS, saj vam želi zagotoviti najboljšo mogočo storitev in vam zagotavljati maksimalno pomoč pri postavitvi vaše rešitve za polnjenje, da boste povsem brez vseh skrbi. S tem vam hkrati zagotavljajo, da bo vaša inštalacija kakovostna in cenovno ugodna. Baterija se od nič do sto odstotkov napolni v sedmih urah in pol (enofazni WallBox 7,4 kilovata) ali v petih urah (trifazni WallBox 11 kilovatov).

Najhitreje (tretja možnost) je novega ë-Berlinga mogoče napolniti prek hitrega polnjenja na javni polnilnici z močjo do sto kilovatov. Baterijo s 50 kilovatnimi urami je tako mogoče do 80 odstotkov napolniti v 30 minutah. Ë-Berlingo ima v svojem avtomobilskem segmentu najkrajši čas pospešenega polnjenja. Loputa polnilnega priključka je na mestu lopute nalivne odprtine za gorivo.

In koliko so nas glede na povprečno porabo prevoženi kilometri stali? Ko smo ga doma polnili ponoči prek klasične vtičnice, je za sto prevoženih kilometrov nastal strošek 0,729 evra oziroma 1,31 evra, ko smo ga polnili čez dan, ko je elektrika dražja. Strošek polnjenja ponoči je znašal 1,975 evra, da se je napolnila cela baterija.

Nadzorovani stroški

Za kupce električnih vozil je v osnovi zelo pomemben kriterij nakupa predvsem zmanjšati okoljski vtis in nenazadnje tudi zmanjšati stroške uporabe. Ë-Berlingo tem kriterijem ustreza. Kar zadeva stroške uporabe električnih vozil, velja omeniti, da ni menjave olja, filtra za zrak, filtra za gorivo, olja za menjalnik itd. Stroški vzdrževanja so 30 odsotkov nižji od stroškov za motor z notranjim zgorevanjem, tudi stroški za energijo so nižji.

Poleg tega ë-Berlingo ponuja tudi funkcijo za časovno zamaknjeno polnjenje v tistem delu dneva, ko je električna energija cenejša, in funkcijo za vnaprejšnje klimatiziranje, s katero je mogoče nastaviti temperaturo v potniškem prostoru, ko je vozilo priključeno na električno omrežje, s čimer se v prvih kilometrih vožnje zagotovi nižjo porabo baterije.

Novost nova upravljalna ročica ë-Toggle

V notranjosti je vse narejeno tako, da bi bila uporaba novega Citroëna ë-Berlingo čim bolj preprosta.

Novost v električnem ë-Berlingu je nova upravljalna ročica ë-Toggle. Na sredinski konzoli s funkcijsko tipko ë-Toggle upravljate nastavitve samodejnega menjalnika (R, N in D), s katerimi je mogoče enostavno izbrati vzvratno prestavo, prosti tek ali prestavo za vožnjo naprej. Na prestavni ročici sta dva osvetljena potisna gumba: P za vklop načina Parking in B za vklop načina Brake, v katerem vozilo med upočasnjevanjem generira več energije.

Osempalčni zaslon na dotik vozila ë-Berlingo ima v svojem meniju novo rubriko Energija, ki ponuja dostop do posebnih električnih funkcij vozila, kot so na primer pretok energije, statistika porabe ali vklop časovno zamaknjenega polnjenja in vnaprejšnje klimatiziranje.

Desetpalčna digitalna instrumentna plošča visoke ločljivosti (serijsko od stopnje opreme Feel Pack dalje) ponuja optimalno kakovost prikaza ter moderen in hiter prikaz koristnih informacij za pomoč pri vožnji in navigacijo. Za instrumentno ploščo si lahko voznik po svojem okusu nastavi osebno konfiguracijo zaslona in tako izpostavi navigacijo, informacije o pretoku energije ali sistem za pomoč pri vožnji.

Vozilo ohranilo lastnosti legendarnega Berlinga

Vozilo je na voljo v petsedežni in sedemsedežni različici, tudi s podaljšanim medosjem. Kot že omenjeno, električna različica Berlinga ohranja in ne žrtvuje lastnosti "klasično" gnane termične različice. Ë-Berlingo kot vzornik segmenta vozil za prosti čas stavi na ključne adute in inovacije, s katerimi je zaslovelo že več generacij vozil pred njim. Model izhaja iz programa Citroën Advanced Comfort®, zato prednostno zagovarja prostornost v notranjosti, maksimalno izkoriščen notranji prostor, enostaven dostop v vozilo, modularno razporeditev in osvetljenost, da potnikom ponuja obilo dobrega počutja ne glede na to, ali jih je vozilu pet ali sedem.

Opcijsko inodvisno od stopnje opreme vozila ë-Berlingo ohranja tudi tri posamične zadnje sedeže, večfunkcijsko streho Modutop® in dvižno zadnje steklo.

Za pomoč pri vožnji ë-Berlingo ponuja uporabne tehnologije, ki uporabnikom zagotavljajo varno in brezskrbno vožnjo med vsakodnevnimi opravili.

Zakaj se ga izplača kupiti?

Ob izpolnjenem pogoju, da imate doma vselej na voljo prosto vtičnico ali nameščeno polnilno postajo, se bo električni ë-Berlingo izkazal za zavidljivo uporaben družinski avto. Vozilo blesti v udobju, dosegu, učinkovitosti, dobri opremljenosti, prostornosti in praktičnosti pri vsakdanjih družinskih prevoznih nalogah.