Ko zlomljeno ni zavrženo, temveč postane umetniško delo

Na Ptuju je na ogled razstava nizozemske umetnice z ljubljanskim naslovom, ki s svojimi deli dokazuje, da razbitine niso vedno le nadležni odpad, temveč so lahko tudi začetek nečesa lepega in ne zgolj uporabnega. Umetnost je lahko trajnostna, trajnost je lahko umetniška, je prepričana.

Skoraj vedno, ko se kaj razbije, postane to za večino ljudi odvečni odpadek, ki ni več dober za nič. Šele pred kratkim se je zavest o pomenu recikliranja materialov razvila v večji meri, ko smo lahko začeli govoriti o zametkih krožnega gospodarstva, a so vsa ta razmišljanja in prizadevanja ostala usmerjena le na funkcionalno obnovo.

"Solza", narejena iz (reciklirane) smole, je eno izmed novejših del. Foto: Ana Kovač

Razbitina je lahko gradnik lepega

Toda ali so razbitine lahko umetnost? Nizozemska umetnica Ruth Korthof, ki sta jo življenjska in družinska pot pripeljali v Ljubljano in Slovenijo (njen mož je nizozemski veleposlanik v Sloveniji), je med redkimi pogumnimi ustvarjalci, ki verjamejo in vztrajajo, da je to še kako mogoče.

Video: utrinki iz ateljeja

Svoje umetniško izražanje opredeljuje v treh stebrih, ki jim je skupni imenovalec trajnost. "Obožujem izkoristiti tisto, kar bi drugi običajno zavrgli," opisuje svoj prvi steber – recikliranje. Njena dela so predvsem iz razbite keramike, a izkoristi tudi steklene razbitine, tudi za odvržene plastenke se najde mesto v njenih stvaritvah.

"Obožujem izkoristiti tisto, kar bi drugi običajno zavrgli." Foto: Ana Kovač

Zavržene kapsule za kavo postanejo senčniki na svetilkah

Kje najde vse te zavržene predmete, smo vprašali – in se takoj pošali: "Večinoma so to skodelice in krožnički, ki jih vržem na svojega moža, ko sem jezna nanj."

Resnica je, kakopak, drugačna. Kupuje stare poškodovane predmete na najrazličnejših krajih, razbitine v tovarni modre keramike v Delftu na Nizozemskem, zbira odpadne kapsule kave (največkrat Nespresso) od prijateljev, ki to uporabljajo – tem vdahne novo življenje v senčnikih na svetilkah. Odpadno steklo, bodisi iz steklarn bodisi po nesrečnem razbitju, tudi najde prostor v njenih delih.

Odpadni kosi razbite keramike so eden izmed osnovnih materialov, ki jih Ruth Korthof uporablja za svoje stvaritve. Foto: Ana Kovač

Lepota iz razbitega

Drugi steber njene umetnosti so zgodbe – razbitine zanjo niso samo odpadni material, temveč protagonisti zgodbe, a zgodba so tudi ljudje, ki ji razbitine podarijo ali prodajo.

In iz tega nastaja tretji, ravno tako pomemben steber njene umetnosti: lepota iz razbitega. "Razbitine so povsod okrog nas, tudi v naših življenjih in tudi v mojem življenju," pojasni Nizozemka. "V življenju včasih vidimo lepoto v razbitem, včasih je ne. Prizadevam si, da v svoji umetnosti prikažem lepoto iz razbitega, saj je čudovito, ko se to zgodi."

Ruth Korthof: Lepota iz razbitega, to je moje poslanstvo, poleg tega pa je zame zelo pomembna uporaba recikliranih materialov.

Ruth Korthof z možem, nizozemskim veleposlanikom v Ljubljani Foto: Ana Kovač

Inženirka po stroki, umetnica po duši

Ruth Korthof je po svoji temeljni izobrazbi inženirka in se je morda ravno zato tako vneto navdušila nad oblikovanjem novega in lepega iz tistega, kar je za večino samo še neuporabno in neželeno.

Morda pa ji je ravno dejstvo, da se je v svojem življenju velikokrat selila v zelo različna okolja, vsadilo zavest, da je treba biti odprte glave, budnih oči in prilagodljiv. Ne nazadnje pa je keramika, zlasti v modro-belih odenkih, pomemben del tradicije in dediščine njene domovine.

Odslužene kapsule za Nescaffe dobivajo novo življenje kot senčniki za svetilke. Foto: Ana Kovač

Upor neodgovornemu potrošništvu

Keramiko večinoma doživljamo kot okrasen material, ki ga ogroža njegova krhkost – toda Korthofova verjame, da ni treba, da je ta pot enosmerna. Razbitje zanjo ni konec, temveč nova priložnost, nov začetek, nova oblika.

S svojo umetnostjo se obenem upira prevladujočemu potrošniškemu razmišljanju, ko se hitro odločimo kaj zavreči in niti ne pomislimo, kakšen odtis s tem puščamo v svojem okolju.

Ruth Korthof je po svoji temeljni izobrazbi inženirka in se je morda ravno zato tako vneto navdušila nad oblikovanjem novega in lepega iz tistega, kar je za večino samo še neuporabno in neželeno. Foto: Ana Kovač

Svež in ustvarjalen pogled na trajnost

Za Ruth Korthof je ob njeni inženirski izobrazbi in svetovljanskih izkušnjah trajnostna umetnost poslanstvo. Še več: upa, da bo s svojo umetnostjo spodbudila zavest in razmišljanja o trajnosti.

Živimo namreč v občutljivem obdobju, ko na boleč način spoznavamo, da surovine niso neomejene in da odpadki zahtevajo celovito obravnavo, ker nas bodo sicer – dobesedno in v prenesenem pomenu – pokopali, zato se trajnost vedno močneje uveljavlja kot rešilna bilka.

Ruth Korthof upa, da bo s svojo umetnostjo spodbudila zavest in razmišljanja o trajnosti. Foto: Ana Kovač

Novo življenje za ustvarjalca in opazovalca

Njen trenutni naslov je ljubljanski, a se redno vrača v svojo domovino. Ker tako veliko svojih del ustvarja v Sloveniji, ne preseneča, da je njena najnovejša razstava znotraj naše države – natančneje na Ptuju v galeriji Luna, kjer je na ogled brez vstopnine do 16. oktobra.

Vsi njeni eksponati so naprodaj, kar je še en način, kako pošilja sporočilo, da v ustvarjalnih rokah neželene razbitine lahko dobijo novo življenje tako za tistega, ki z njimi ustvarja, kot za tistega, ki si s to umetnino okrasi svoj življenjski prostor.