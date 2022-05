Kako znižati znesek na domači položnici za elektriko

Z majhnimi koraki do znatnih energetskih, finančnih in okoljskih prihrankov

Cene energentov letijo v nebo in temu ni videti konca. Računi za energijo jemljejo vedno večji delež družinskih proračunov. Marsikdo meni, da porabe električne energije (in drugih oblik energije) ni mogoče preprosto zmanjšati, a tako brezizhodno vendarle ni. V resnici se izkaže, da vsa naša poraba ni tako zelo nujna, kot si mislimo.

Udobje stane

Sodobne naprave nas razvajajo tudi tako, da so številne, tudi tiste, ki jim ne bi bilo treba, v stalni pripravljenosti. Zaradi hitrejšega vklopa ali kakšne druge udobnosti ostajajo vključene in porabljajo energijo tudi, ko jim ne bi bilo treba.

Če vtičnica ni dostopna (in ni primernega podaljška), je verjetnost, da bomo naprave izklapljali, ko jih ne potrebujemo, še veliko manjša. Foto: Thinkstock

Seveda doma ne bomo izklapljali hladilnika (ki je mimogrede eden od večjih domačih porabnikov), a ob ogromni rasti cen energentov je, če že ne zaradi trajnostnih razlogov, zdaj bolj kot kadarkoli prej pomembno smotrno uporabljati energente – hvaležna nam ne bo le denarnica, temveč tudi narava in okolje, v katerem živimo.

Če piše izklopljeno, še ni nujno, da je res tako

Številne sodobne naprave opravljajo nekatere funkcije tudi, ko so izklopljene, kar pomeni, da uporabljajo električno energijo – tudi ko njihov zaslon pravi, da so izklopljene. Šele ko ločimo vtič od vtičnice, se poraba te naprave ustavi. Dobro je premisliti, ali res potrebujemo tiste funkcije, ki jih zagotavlja naprava, ko je uradno izklopljena.

Veliko razprav je o tem, koliko energije naprave v resnici porabijo, ko so izklopljene ali v stanju pripravljenosti. Toda tudi pri tistih z majhno porabo energije v "nizkem startu" se ob večjem številu naprav nabere velika količina energije (in evrov na položnicah).

Spanje porabi več kot hibernacija

Alternativa, to je sprotno izklapljanje naprav iz omrežja in vklapljanje neposredno pred ponovno uporabo, je za marsikoga odvečno in neudobno ponavljajoče se delo, zlasti če je vtičnica težko dostopna in ni primernih podaljškov. Ali morebitni prihranki sploh odtehtajo dodatno neudobje?

Če z računalnikom ne boste delali kakšno uro ali več, ga je zagotovo smiselno izklopiti. Foto: Thinkstock

Med največje zahrbtne požiralce energije v gospodinjstvih spadajo osebni računalniki. Že res, da jih za nekajminutni premor zagotovo ne bomo ugašali in prižigali, a že ob večurni prekinitvi pa je povsem drugače. V marsikaterem podjetju celo zahtevajo, da so službeni računalniki, tudi osebni, vedno prižgani (velikokrat se ravno v nočnem času izvajajo sistemske obdelave in nadgradnje), a to še ne pomeni, da mora biti tako tudi doma. Če že ne želimo izklopiti nedejavnega računalnika, je koristno vedeti, da hibernacija porabi manj energije kot spanje (sleep mode).

(Nepotrebna) pripravljenost nabije do desetine računa

Kaj naredite, ko napolnite svoj pametni telefon? Če ga odklopite, polnilec pa ostane povezan z vtičnico, se elektrika še naprej porablja. Morda ne veliko, a vendarle, zato polnilec brez naprave, ki jo napaja, nima kaj delati v vtičnici.

Ali izklopite polnilec iz elektrike, ko je telefon napolnjen? Foto: Srdjan Cvjetović

Ti in številni drugi primeri porabe energije med pripravljenostjo naprav lahko pomenijo celo do deset odstotkov vse porabe električne energije v gospodinjstvu. Natančna številka je odvisna od naprav in uporabniških navad članov gospodinjstva.

Kjer je voda, je visoka poraba

Energetske prihranke pa lahko načrtujemo, še preden napravo prvič priključimo na električno omrežje. Z izbiranjem energetsko varčnih naprav lahko namreč znatno pripomoremo k manjši porabi. To velja zlasti za velike porabnike.

Pralni in pomivalni stroji ter vse druge naprave, ki pri svojem delovanju uporabljajo vodo, prispevajo približno sedmino stroškov za energijo v gospodinjstvu. Porabi za delovanje teh naprav je treba prišteti še energijo za ogrevanje vode, ki jo uporabljajo.

Med največjimi porabniki električne energije v gospodinjstvu so pralni in pomivalni stroji. Foto: Getty Images

Najlažji način za varčevanje energije pri teh napravah je, da jih vklopimo šele takrat, ko so vsaj približno polne, ne pa po vsaki jedi in ne za vsak kos oblačila. Ravno tako pomaga, da izberemo nižjo temperaturo pranja, če je to smiselno in mogoče, in izberemo varčne načine delovanja naprav, kjer je to mogoče.

Hladilne naprave močno pogrevajo zneske na položnicah

Tudi hladilne naprave so velik porabnik energije v gospodinjstvih. Zgolj hladilnik in zamrzovalnik porabita okrog osmine vse elektrike v gospodinjstvu.

Hladilniki morajo delovati nepretrgoma, zato pri njih varčevanje z izklapljanjem iz električne energije ni sprejemljiva možnost. Foto: Getty Images

Zaradi narave njihovega poslanstva si občasnih izklopov in vklopov ne moremo privoščiti, temveč jim moramo dovoliti stalen dostop do elektrike. Bolj ko so založeni, več energije je potrebne za ohlajanje vsega, kar je v njih, zato je zaželeno, da ne pretiravamo z zalaganjem živil. Optimalno temperaturno območje za notranjost hladilnikov je med dvema in štirimi stopinjami Celzija, pri čemer že eno stopinjo višja temperatura lahko prinese opazen prihranek.

Zabavna elektronika

Prenosni računalniki, televizorji, igralne konzole in najrazličnejše druge naprave zabavne elektronike povprečno porabijo okrog sedem odstotkov električne energije v gospodinjstvih.

Naprave zabavne elektronike, med katere prištevamo tudi prenosne računalnike, televizorje in igralne konzole, k porabi električne energije v gospodinjstvih povprečno prispevajo približno sedem odstotkov. Foto: Getty Images

V primerjavi s hladilnimi napravami si pri tej skupini lahko privoščimo tisti najpreprostejši, a nedvomno najučinkovitejši nasvet: naprave, ki jih ne uporabljamo, naj ne bodo priklopljene v električno omrežje.

Sodobne žarnice za znatne prihranke

Zelo hitri smo, ko je treba kakšno luč prižgati, a marsikdo po stikalu ne poseže tako hitro, ko bi ob odhodu iz prostora luč lahko ugasnili. Svetila povprečno porabijo okrog šest odstotkov električne energije v gospodinjstvih.

V primerjavi z običajnimi žarnicami zagotavljajo LED-žarnice enako svetilnost ob bistveno nižji porabi električne energije. Foto: Thinkstock

Velik korak k zmanjšanju tovrstne porabe je uporaba LED-žarnic. Že res, da je nabavna cena nekoliko višja, a so praviloma trajnejše, za primerljivo svetilnost pa porabijo približno od pet- do šestkrat manj energije kot običajne žarnice. Še pred nekaj leti so bila LED-svetila veliko dražja, zdaj pa ob izboljšanih tehnologijah in množični proizvodnji njihova cena niti ne izstopa več.

Ko zapuščate prostor in se ne boste vrnili že čez nekaj trenutkov, pa vendarle ugasnite luč.

Kaj se kuha v kuhinji

Nekatere družine v lastni kuhinji pri pripravi hrane preživijo veliko časa, druge pa komaj kdaj kaj pogrejejo v mikrovalovki, zato je težko govoriti o običajnem vzorcu porabe električne energije v kuhinji. Če pa odmislimo te neredko velike razlike in damo vse na isti imenovalec, je okrog štiri odstotke porabe električne energije v gospodinjstvu zaradi naprav v kuhinji.

Mikrovalovne pečice so sicer velik porabnik električne energije, a vendarle veliko manjši kot klasične pečice. Foto: Thinkstock

Mikrovalovne pečice so sicer velik porabnik elektrike, a vendarle manjši kot običajne pečice, ker prve segrevajo samo živila, druge pa ves prostor, v katerem se ta pripravljajo. Na sploh pa je pri kuhinjskih napravah smiselno že pri nabavi odšteti kak evro več za energetsko učinkovitejši izdelek z višjim energetskim razredom, ker se morebitna razlika hitro povrne pri računu za energetiko. Kot neopredmeteni bonus pa so tu še vsi drugi spremljajoči blagodejni učinki na okolje in celo energetski sistem, ki izvirajo iz manjše porabe energentov.