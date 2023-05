Eva Cimbola in Uroš Bitenc bosta v tretji epizodi spletne oddaje Gremo na sonce spoznala, kako poteka montaža IR-panelov, ki med Slovenci postajajo vse bolj priljubljeni. Ob dolgi življenjski dobi, minimalnem vzdrževanju in nizki porabi gre za naložbo, ki se hitro povrne. To je neposreden način ogrevanja, ki je skoraj brez izgub, primeren za vsakogar, tudi za najzahtevnejše. S kombinacijo IR-panelov in fotovoltaike pa postanemo praktično samooskrbni. Takšna je tudi vizija Aleša Heberleta, ki bo v okviru prenove hiše na Dobrni vanjo namestil IR-panele podjetja Ekosen.

Vprašanje o načinih ogrevanja in višini prihrankov je v zadnjem času izredno relevantno. Med različnimi energenti je posebej v porastu ogrevanje z IR-paneli. Čeprav je IR-ogrevanje razmeroma novejši grelni sistem, je na voljo že veliko informacij, podkrepljenih z izkušnjami specialistov na področju IR-ogrevanja in številnih uporabnikov, ki potrjujejo, da prihranki z IR-ogrevanjem še zdaleč niso mit. IR-ogrevanje je nedvomno pravi hit med načini ogrevanja, slovensko podjetje Ekosen pa velja za enega izmed največjih specialistov na tem področju. Pa ne samo pri nas, ampak tudi v svetovnem merilu. Način ogrevanja je podoben ogrevanju sonca – s pomočjo infrardeče toplote, ki povsem naravno, brez škodljivih valovanj greje tla, stene, predmete in posledično prijetno ogreje tudi dom.

Od strokovnega svetovanja do kakovostne montaže po vsej Sloveniji

Ekosen je prvo podjetje v Sloveniji na področju IR-ogrevanja in je na trgu vodilno že več kot desetletje. Dolgoletne izkušnje so prinesle povratne informacije uporabnikov, ki jih pri Ekosenu z veseljem upoštevajo pri nenehnem vlaganju v napredek in izboljšavo produktov, izdelanih po lastni licenci in z lastnim razvojem, kar zagotavlja visok nadzor proizvodnje in najvišjo kakovost končnih produktov. IR-grelni paneli Ekosen so kombinacija kakovosti, zmogljivosti in cene. Rezultat so zadovoljni uporabniki in dolga življenjska doba IR-grelnega sistema.

V podjetju Ekosen zagotavljajo celovito storitev za IR-ogrevanje, od strokovnega svetovanja do prodaje in kakovostne montaže po vsej Sloveniji.

Hitra in preprosta montaža

Montaža IR-panelov je hitra in preprosta, večji posegi niso potrebni. Montaža traja pribl. od eno uro in pol do dve uri po posameznem IR-panelu. Za eno hišo z desetimi vgrajenimi IR-paneli delo traja dva delovna dneva. Najbolje je, da so IR-paneli nameščeni na stropu, saj sta takrat učinkovitost in enakomerna razporeditev toplote najboljši. Če pa to ni mogoče, se montirajo na steno, vendar na optimalna mesta. Brez znanja, kam umestiti IR-panele v prostoru, lahko bistveno povečamo porabo in zmanjšamo učinkovitost ogrevanja – kot na primer, če jih usmerimo proti okenskim površinam.

Moč in pozicioniranje panelov ter regulator

Eden izmed glavnih dejavnikov, ki prinašajo prihranek, je ustrezna moč panelov v prostoru. Velikokrat se zgodi, da ponudniki zaradi izpeljane prodaje ali neznanja stranki svetujejo manjšo moč panelov v prostoru, posledica pa je nenehno delovanje panelov na zgornji meji storilnosti in s tem visoka poraba. Rešitev za to je seveda primerna moč panelov glede na velikost prostora, izolacijo, prisotnost steklenih površin, število zunanjih sten … Aleš Babič, direktor podjetja Ekosen, pove: "Ključno je, da se v prvi fazi določi pravilna moč IR-panelov. Do slabih izkušenj lahko pride le zaradi neustrezne izbire moči, nepravilne postavitve grelnih panelov in neprimerne regulacije."

Naslednji razlog za prihranke je primerna in unikatna Ekosenova regulacija. Zelo malo termostatov oz. regulatorjev na trgu je namenjenih izključno IR-ogrevanju. Navadni termostati so običajno narejeni za več vrst ogrevanja, kar ne omogoča optimalnega dovoda energije, potrebne za ogrevanje. Za največji izkoristek podjetje Ekosen namesti regulator IR Sun WiFi, ki nenehno spremlja temperaturno dogajanje v prostoru in zazna odziv objekta na dovajanje toplote v prostor. Sproti in v vsakem trenutku zelo natančno izračuna, koliko toplote je treba dovesti za vzdrževanje želene toplote in za največji prihranek.

"Ne kupujte na pamet, prek spleta in brez obiska strokovnjakov!"

Trend IR-ogrevanja zelo narašča. Pojavlja se vedno več podjetij, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. "Težava nastopi, ko ljudje IR-panele kupujejo na pamet in prek spleta, kar je postala prava modna muha. Nujno je, da si preverjeni strokovnjak ogleda objekt in da se na podlagi tega naredi natančen predhodni izračun," pove direktor podjetja Ekosen.

In kaj je tisto, kar jih loči od konkurence? "Smo hitri, imamo kakovost, največ izkušenj, smo specialisti, odzivni. Imamo tri salone v Sloveniji, po prodaji pa smo nekajkrat večji od najbližjega konkurenta. Tudi v svetu smo vedno bolj prepoznavni. Konkurenca v svetu nas zelo ceni, pozna pa tudi naš edinstveni IR-regulator, ki je prilagojen izključno IR-ogrevanju," odgovori.

Investicija, ki se hitro povrne

Ko so IR-paneli nameščeni kakovostno in ustrezno, omogočajo precejšne prihranke v primerjavi s preostalimi načini ogrevanja na trgu. IR-ogrevanje je ob upoštevanju zakonitosti večinoma eden najcenejših sistemov, predvsem ko primerjamo celotne stroške v daljšem obdobju (20, 30 let), torej z upoštevano investicijo, porabo, servisi in vzdrževanjem, ki jih pri kakovostnem sistemu IR-ogrevanja ni. "Če je objekt star, se investicija povrne približno v petih letih. Pri novogradnji pa je že investicija trikrat nižja kot pri preostalih ogrevalnih sistemih, dodaten plus pa vsekakor prinaša potencialna kombinacija s fotovoltaiko," pove Aleš Babič.

Vas zanima, koliko bi privarčevali, če bi svoj dom ogrevali z Ekosenovim grelnim sistemom IR? Preverite na: https://ekosen.si/izracun-prihranka/

Miti, povezani z IR-paneli

Tako kot pri vsakem načinu ogrevanja so se tudi okoli IR-panelov spletli nekateri pomisleki, predvsem tistih, ki ogrevalnega sistema IR-panelov ne poznajo dovolj. Prvi mit je, da IR-paneli ne segrejejo dovolj. "IR-paneli veliko lažje segrejejo prostor, vsi predmeti so enakomerno topli, toplota je prijetna. Bojazni, da bi vas zeblo v noge, ni, saj strop­ni IR-paneli ogrevajo tudi tla in zato je občutek podoben kot pri talnem gretju," razloži Aleš Babič.

Drugi mit se nanaša na visoko porabo IR-panelov. "Ta je denimo za 50 odstotkov nižja od kurilnega olja. Gre za drugačen princip ogrevanja. Ne gre za konvekcijsko ogrevanje, veliko ljudi to meša. IR-toplota se širi po predmetih naprej in potem predmeti oddajajo toploto. Nekateri so glede IR-ogrevanja v dvomih tudi zato, ker so nekateri drugi, klasični ogrevalni sistemi, trenutno še močni na trgu. A položaj, percepcija se spreminjata," meni sogovornik.

Marsikdo je tudi mnenja, da IR-paneli sproščajo negativno sevanje. "Tudi to ne drži. IR-toplota je blagodejna za človeka. Navsezadnje tudi inkubatorji, kamor v porodnišnici položijo novorojenčke, vzdržujejo do zdravja prijazno toploto prav z IR-valovanjem," razloži direktor podjetja Ekosen.

Postati prvi na svetu

IR-grelni paneli so dobavljivi v različnih oblikah in barvah ter tako primerni za vsakogar. V podjetju Ekosen so prepričani, da imajo na voljo panele, ki zadostijo še tako zahtevnim strankam − tako po kakovosti kot tudi vizualno. Izbirate lahko med klasičnimi grelnimi paneli in tudi takšnimi v obliki kocke, kvadra ali pa celo z videzom slike ali ogledala.

Pri Ekosenu so do zdaj opremili več kot 12 tisoč objektov. "Številka raste, velike načrte imamo tudi v tujini. Cilj je, da v treh, štirih let prodamo približno 60 tisoč IR-panelov letno," napoveduje direktor podjetja Ekosen.

In kje se podjetje Ekosen vidi čez deset let? "Naša vizija je, da spreminjamo trende ogrevanja. Želimo biti največji 'igralec' na svetu na področja IR-ogrevanja. Zametke tega lahko pokažemo že danes, poudariti pa velja, da nas cenijo tudi tujci. Mi smo že zdaj četrti po prodaji IR-panelov na svetu. Cilj je, da postanemo prvi. To nas žene naprej. Mi bomo kot podjetje vsekakor rasli, pomembneje pa nam je, da se spreminja tudi trend IR-ogrevanja," sklene.

Eva Cimbola in Uroš Bitenc sta v tretji oddaji obiskala tudi podjetje Bisol Eva Cimbola in Uroš Bitenc sta v tretji oddaji obiskala tudi podjetje BISOL Group, visokotehnološko podjetje v slovenski lasti, ki že 20 let deluje na trgu fotovoltaike. Njihovi fotonapetostni moduli spadajo v sam svetovni vrh solarnih izdelkov, so pa razširjeni v več kot sto državah po svetu – pred kratkim so osvojili tudi Antarktiko. Letos so še posodobili proizvodnjo in znova investirali v nove robote, tako da zdaj module proizvajajo v najnovejši tehnologiji M10, zato lahko ti dosegajo moči tudi do 510 vatov.

Na številnih točkah aktivno uvajajo umetno inteligenco. Njihove napredne proizvodne tehnike vključujejo robote, ki ne le natančno delajo sami, ampak se sproti tudi učijo.

Cilj je, da človek v proizvodnji BISOL prevzame vlogo nadzornika in vzdrževalca robotov, pri čemer pa ročno delo povsem eliminirajo in s tem njihovo siceršnjo detajlno naravnanost še izpopolnijo.

Nadgradnje in avtomatizacije v celoti razvija in implementira razvojni oddelek ekipe BISOL.

Vzpostavljeni mehanizmi omogočajo nastanek tako popolnega solarnega modula, da lahko BISOL zagotovi 25 let 100-odstotnega jamstva izhodne moči. BISOL Supreme je namreč prvi modul na svetu, ki ponuja tako velikodušne pogoje.

