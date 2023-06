Vprašanje o načinih ogrevanja in višini prihrankov v povezavi s tem je v zadnjem času izredno relevantno. Med različnimi energenti je posebej v porastu ogrevanje z IR-paneli. Čeprav je IR-ogrevanje razmeroma mlad ogrevalni sistem, je na voljo že veliko informacij, podkrepljenih z izkušnjami specialistov na področju IR-ogrevanja, in številnih obstoječih uporabnikov, ki potrjujejo, da prihranki z IR-ogrevanjem še zdaleč niso mit. Infrardeče ogrevanje je nedvomno pravi hit med načini ogrevanja, slovensko podjetje Ekosen pa velja za enega izmed največjih specialistov na tem področju. Pa ne samo pri nas, pač pa v svetovnem merilu. Način ogrevanja je podoben ogrevanju sonca – s pomočjo infrardeče toplote, ki povsem naravno, brez škodljivih valovanj greje tla, stene, predmete in posledično prijetno ogreje tudi dom. Ob dolgi življenjski dobi, minimalnem vzdrževanju in nizki porabi gre za naložbo, ki se hitro povrne. Gre za neposreden način ogrevanja, ki je skoraj brez izgub, primeren za vsakogar, tudi za najzahtevnejše. S kombinacijo IR-panelov in fotovoltaike pa postanemo praktično samooskrbni.

Zaupajte izkušenim ponudnikom IR-ogrevanja na trgu

Ekosen je prvo podjetje v Sloveniji na področju IR-ogrevanja in je na trgu vodilno že več kot desetletje. Dolgoletne izkušnje so prinesle povratne informacije uporabnikov, ki jih pri Ekosenu z veseljem upoštevajo pri nenehnem vlaganju v napredek in izboljšavo produktov, izdelanih po lastni licenci in z lastnim razvojem, kar zagotavlja visok nadzor proizvodnje in najvišjo kakovost končnih proizvodov. IR-grelni paneli Ekosen so kombinacija kakovosti, zmogljivosti in ugodne cene.

Ob tem se zavedajo, kako pomembno je, da je ekipa podjetja strokovno podkovana, zato redno organizirajo izobraževanja za zaposlene, svetovalce in monterje. Rezultat so zadovoljni uporabniki in dolga življenjska doba grelnega sistema IR.

Strokovnost podjetja Ekosen je prepoznal tudi Aleš Heberle.

Foto: Ana Kovač

"Hitro sem ugotovil, da bo v primerjavi s toplotno črpalko razlika v ceni precejšna"

"Pred časom sva z ženo kupila hišo, ki naj bi jo oddajala v turistične namene. Hišo je treba prenoviti, a obenem ne bi rada izvajala drastičnih sprememb, ker je – gledano v celoti – hiša še vedno v dobrem stanju. Zelo pomembna odločitev je bila glede ogrevanja, kjer sva se z ženo odločala med toplotno črpalko in ogrevanjem na IR-panele. Po nekaj analizah sem hitro spoznal, da bi bila v najinem primeru razlika v ceni med vgradnjo toplotne črpalke in IR-paneli precejšnja, ob tem pa je IR-panele tudi lažje vgraditi. Znanci so nama priporočili podjetje Ekosen, odločali pa so tudi dejavniki, kot so videz, dejstvo, da sva želela v objektu čim manj vidnega ogrevalnega telesa, dolga življenjska doba, garancija, stroškovna učinkovitost. Navezal sem stik s podjetjem Ekosen, kjer so se prijazno odzvali in najprej ponudili izmero vseh parametrov, porabo in potrebo po njihovih panelih v prostorih," je razložil Aleš Heberle.

Foto: Ana Kovač

Popoln način za večjo energetsko učinkovitost

Kot glavne razloge za izbiro IR-panelov navaja enostavnost vzdrževanja, enostavno vgradnjo ter možnost upravljanja na daljavo. Glede na to, da bo hišo oddajal v turistične namene, mu je bil zadnji izmed naštetih razlogov še nekoliko pomembnejši. Veliko pa mu pomeni tudi dejstvo, da je ogrevalni sistem IR Ekosen inovativen in sodoben način ogrevanja. Odlikujeta ga popolna prilagodljivost in nizka poraba energije, ki se skoraj v celoti pretvori v prijetno toploto. Z učinkovitim ogrevanjem hkrati skrbimo tudi za svetlejšo prihodnost naravnega okolja.

Foto: Ana Kovač

Pomembni nasveti pred nakupom IR-panelov

Vgradnja panelov poteka po ustaljenih postopkih. "Ko stranka odda povpraševanje, ji dodelimo najbližjega svetovalca na terenu. Ti so odgovorni za posamezne regije. Svetovalec obišče stranko na domu, pogleda prostor, če objekta še ni, sledi sestanek v enem izmed naših treh salonov. Prek naše aplikacije se izračuna, kakšna je ustrezna moč v prostoru, na podlagi teh rezultatov se nato naredi ponudba ter opravita nakup in montaža. Postopek od povpraševanja do končne izvedbe, montaže, zunaj sezone traja dva tedna, v sezoni pa od šest do sedem tednov," razloži Borut Schaubach, prodajni svetovalec v podjetju Ekosen.

"Zelo pomemben podatek pri vgradnji IR-panelov je izračunana moč. Ta se izračuna glede na prostor, glede na dejavnike v prostoru, izolacijo objekta, zunanjih sten, višine stropa, kvadrature. Pomemben podatek je tudi, kakšna okna imamo v objektu ... To so tiste informacije, ki jih potrebujemo, da izračunamo pravo moč. Na podlagi tega lahko zagotavljamo, da bo IR-panel deloval zelo varčno in učinkovito. Dodaten plus pri IR-ogrevanju je tudi ta, da je vsaka soba zgodba zase, vsak prostor lahko z regulacijo unikatno uravnavamo," je povedal Borut Schaubach.

Foto: Ana Kovač

Po izračunu moči sledi izbira dizajna

V postopku nakupa IR-panelov po izbiri moči sledi obisk salona, kjer si investitor izbere dizajn IR-panelov. In ima kaj izbrati. IR-paneli so poleg nizke začetne investicije in varčnosti znani po svojem stenskem videzu, ki se zelo dobro zlije z okolico. To je sistem ogrevanja, ki najmanj posega v prostor in je zato priljubljena izbira vseh, ki si poleg varčnega, zdravega in cenovno ugodnega ogrevanja želite ohraniti videz svojega doma brez kompromisov. Prav to je bilo tudi vodilo Aleša Heberleta – v hišo na Dobrni bo namestil diskretne, bele IR-panele.

"Vizualno so IR-paneli zelo dodelani. IR-panel je mat barve, zaradi česar ima tudi večjo emisivnost. Za zahtevnejše kupce lahko sicer izdelamo panele različnih dizajnov. V prvi vrsti je tu IR-panel Mirror, panel v izvedbi ogledala, pa IR-panel kot tabla piši-briši. Stranka lahko pošlje tudi poljubno fotografijo, na osnovi katere izdelamo IR-panele. Potem so na voljo tudi stekleni paneli za kopalnice, diskus paneli za strope, industrijski paneli za tovarne. Imamo lastno proizvodnjo in posledično lahko uresničimo marsikatero željo, kar zadeva dizajn panelov. Vsekakor je pomemben tudi vizualni del, navsezadnje bomo IR-panele v svojem domu gledali naslednjih 30, 40 let. Dobro je, da je IR-panel tudi lep, na voljo so številni dizajni," je dodal Borut Schaubach.

Foto: Ana Kovač

Preprosto upravljanje in kombinacija s fotovoltaiko

Upravljanje grelnega sistema IR je popolnoma preprosto in omogoča upravljanje na daljavo prek aplikacije IR Sun. Regulator IR Sun WIFI je posebej prilagojen za ogrevanje z IR-paneli. Visoko zaznaven regulator, s pomočjo katerega se toplota enakomerno razporedi brez temperaturnih nihanj, zagotovi visoko ugodje bivanja. Za vsak prostor se lahko nastavi želena temperatura, s pomočjo vnosa urnika pa se dodatno prilagodi navadam in rutini posameznika ali družine. Takega sistema ni treba vzdrževati.

Zadnja leta je trend vgradnje IR-panelov v velikem porastu. "Ljudje vedno bolj zaupajo v IR-panele. Imamo že okoli 12 tisoč primerov dobrih praks, objektov. Ljudje sami govorijo o pozitivnih vtisih. Trend gotovo raste tudi zato, ker nam zadovoljne stranke pomagajo izobraževati ljudi. Posebne omembe je vredna predvsem kombinacija IR-panelov in fotovoltaike, elektrarne na sončne celice," je še povedal Borut Schaubach.

Prav taka pa je tudi vizija Aleša Heberleta. Potem ko mu bodo Ekosenovi montažerji namestili IR-panele, bi rad njihovo delovanje preizkusil tudi v navezi s sončno elektrarno.

Foto: Ana Kovač

Ko so nameščeni kakovostno in ustrezno, so prihranki realni

Panele pri Ekosenu vgrajujejo v vse objekte, naj gre za novogradnje, bloke, starejše gradnje, vikende, zdravstvene domove, šole, vrtce. Ni ga objekta, ki ga ni mogoče opremiti z IR-paneli. Ko so IR-paneli nameščeni kakovostno in ustrezno, omogočajo precejšne prihranke v primerjavi s preostalimi načini ogrevanja na trgu.

tukaj. Vas zanima, koliko bi privarčevali, če bi svoj dom ogrevali z Ekosenovim ogrevalnim sistemom IR? Preverite

V svetu IR-ogrevanja veljajo nekatere zakonitosti, zaradi katerih – če jih upoštevamo – je to najcenejši način ogrevanja. IR-ogrevanje je ob upoštevanju zakonitosti večinoma eden najcenejših sistemov, predvsem ko primerjamo celotne stroške v daljšem obdobju (20, 30 let), torej z upoštevano investicijo, porabo, servisi in vzdrževanjem, ki jih pri kakovostnem sistemu IR-ogrevanja ni.

A previdno pri nakupu in montaži. Sistem ogrevanja z IR-paneli je lahko tudi dražji od kurilnega olja ali drugih sistemov ogrevanja, če niso upoštevane zakonitosti. IR-ogrevanje ima nekaj specifik, ki lahko bistveno spremenijo lastnosti delovanja in porabo električne energije. Če bodo imeli IR-paneli premajhno moč, če bodo nepačno umeščeni v prostoru, izdelani iz nekakovostnih materialov in z nenatančno regulacijo, bo poraba visoka in kakovost ogrevanja prostora slaba oziroma moteča. Treba se je posvetovati s strokovnjaki s področja IR-ogrevanja in poznavanja zakonitosti sevalne toplote.

Foto: Ana Kovač