Pridelajte domače gnojilo in odmaševalec odtokov ter prihranite

Se sprašujete, kako ponovno uporabiti biološke odpadke, zmanjšati njihovo količino vsaj za četrtino in prihraniti? Pomagamo si lahko z bokashi kompostiranjem. Stranske produkte bokashi metode lahko uporabljamo v gospodinjstvu za gnojenje rastlin in odmaševanje odtokov. Tako lahko s pomočjo bokashi kompostnika na domačem kuhinjskem pultu, balkonu ali vrtu na leto prihranimo 156 evrov, ni nam namreč treba kupovati umetnih gnojil in dragih odmaševalcev odtokov.

Pri bolj trajnostnem načinu ravnanja z biološkimi odpadki in posledično varčevanju nam je v pomoč bokashi kompostnik Bokashi Organko Essential, narejen iz popotrošniške reciklirane plastike, s pomočjo katerega lahko na domačem kuhinjskem pultu kompostiramo ne glede na letni čas.

Vanj vsak dan odlagamo biološke odpadke in jih posujemo z efektivnimi mikroorganizmi, ki znotraj Bokashi Organka Essential pospešijo proces fermentacije. Že po nekaj dneh dobimo prvi sekundarni produkt bokashi kompostiranja v Organku, to je bokashi tekočina, ki jo lahko uporabimo za zatiranje plevela in čiščenje odtokov, razredčeno pa za gnojenje sobnih in vrtnih rastlin.

Po nekaj tednih, ko je proces fermentacije v Organku končan, pa dobimo drugi sekundarni produkt bokashi kompostiranja, prvovrstno osnovo za kompost. Lahko jo zakopljemo na vrtu ali odvržemo na tradicionalni kompost ter z njo izboljšamo rodovitnost prsti na vrtu, saj ta ohrani skoraj vsa hranila. Naši pridelki bodo tako zdravi brez uporabe umetnih gnojil.

Na takšen način sklenemo bokashi zanko, naši biološki odpadki postanejo nov vir, iz katerega zraste novo življenje.

Kako se je pravzaprav začela Skazina zgodba Bokashi Organka?

Ideja se je ob zadnji gospodarski krizi porodila solastnici Plastike Skaza, danes direktorici Inštituta Skaza, Tanji Skaza. Njen sin je v zgodnjem otroštvu zbolel za zelo močnim atopijskim dermatitisom, in ker mu nobeno zdravljenje ni pomagalo, se je z družino odločila za povsem naravno metodo, hranjenje izključno z naravno pridelano hrano. Če hrana ni bila pridelana naravno, je sin ponovno dobil močne izpuščaje. V iskanju rešitev za sina je Tanja Skaza na spletu naletela na japonsko različico bokashi kompostnika, ga kupila, tako je njena družina lahko začela doma pridelovati kompost in na povsem naraven način pridelovati hrano za otroka. Po enem letu takega režima so sina ozdravili.

Po več kot desetletju od lansiranja prvega Skazinega kompostnika Bokashi Organka 1 na trg, je te dni luč sveta ugledala njegova nadgradnja Bokashi Organko Essential.

"Ker želimo izboljšati uporabniško izkušnjo, novega Organka ni treba sestavljati, pripravljen je za takojšnjo uporabo po odprtju. Tlačilko za organske odpadke smo oplemenitili z dodatno funkcijo, tako da pri čiščenju uporabnik ni več v neposrednem stiku z odpadki. Lopatica za doziranje efektivnih mikroorganizmov je optimizirana na velikost enega doziranja. Posodica za izlivanje bokashi tekočine je pritrjena na kompostnik, prav tako smo dodali lestvico za optimalno razmerje vode in bokashi tekočine. Tudi velikost embalaže smo zmanjšali za 15 odstotkov, tako transportiramo manj praznega prostora in ustvarimo manj ogljičnega odtisa," ob lansiranju novega izdelka Bokashi Organko Essential na trg pove Darko Šuman, vodja upravljanja produktov v Plastiki Skaza.

Polona Marzel, menedžerka za razvoj poslov v Skazi

"Glede novega Bokashija sem bila na začetku zadržana, ker sem se precej navezala na Bokashi Organka 1, saj z njim kompostiram že več kot osem let. Zdaj Bokashi Organka Essential testiram kakšen mesec in sem z njim zelo zadovoljna. Prav presenečena sem nad količino fermentacijske tekočine, ki jo veliko pridelam, kar pomeni, da je proces fermentacije zelo učinkovit. Ker proces fermentacije znotraj Ogranka poteka odlično, ni gnitja, neprijetnega vonja in tudi ni mušic. Zelo mi je všeč tudi njegova oblika, oglate linije pa mi omogočajo bolj enostavno čiščenje izdelka," svojo izkušnjo z Bokashi Organkom Essential povzame Polona Marzel, menedžerka za razvoj poslov v Skazi, ki je strastna uporabnica Bokashi Organka.

Povprečno napolni dva Organka na mesec, s tem pridobi 32 kilogramov kompostne osnove ter zmanjša količino bioloških odpadkov za kar 60 odstotkov.



Poleg tega prihrani tako 36 evrov letno, ker ne kupuje biovrečk, kot tudi 120 evrov letno, ker ne kupuje umetnih gnojil.

