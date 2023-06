Čarobna formula za vrtno srečo: izjemna moč zlatega gnojila in fermentirane tekočine

Kako doseči bujne pridelke, razkošne rože in brezhibne odtoke? To vprašanje je zagotovo zanimalo že mnoge. In kaj je odgovor, ki ga vsi potrebujemo? Brez dvoma je to ključno za vse, ki se ukvarjamo s samooskrbo in si želimo kakovostnega sadja ter zelenjave kar z lastnega vrta.

Tekočina iz kompostnika Bokashi Organko je prava dragocenost za vaše rastline. Foto: Shutterstock

Ne glede na to, ali živite v stanovanju brez vrta, imam za vas rešitev – bokashi. Ta kompostnik bo preobrazil vaše domače rastline, balkonsko cvetje in zelišča v prave zvezde. In to še ni vse! Tekočina, ki jo pridobite iz organskih odpadkov in jo zlijete iz kompostnika Bokashi Organko, je prava dragocenost za vaše rastline. To je naravno "zlato", ki bo navdušilo vaše zeleno kraljestvo. Poleg tega boste s tem korakom lahko pozabili na kemična čistila za odtoke, saj bo ta čudežna tekočina učinkovito očistila tudi vaše cevi. Prepustite se temu revolucionarnemu načinu in uživajte v sočnih pridelkih, čudovitih cvetlicah ter brezskrbnosti brez umazanih odtokov.

Tekočina iz kompostnika Bokashi Organko je naravno "zlato", ki bo navdušilo vaše zeleno kraljestvo. Foto: Shutterstock

Odkrijmo vrtno čarovnijo z maso Bokashi: Igrajmo se na vrtu!

Kompost iz mase bokashi je prava čarobna poslastica za vaše rastline.

Kompost iz mase bokashi je prava čarobna poslastica za vaše rastline. Če želite ustvariti pravi spektakel na svojem vrtu, se boste zaljubili v to bogato hranljivo mešanico. Pa ne samo to! V tem čudežnem kompostu se skriva cela vojska superjunakov – dobri mikroorganizmi! Z njihovo pomočjo boste postali pravi ekološki superjunak vrtnarstva.

Kaj pa pomeni ta ekološka supermoč? Vaše rastline bodo pravilno nahranjene in zaščitene pred zlobnimi škodljivci ter preostalimi zunanjimi napadalci. Kompost Bokashi ustvari zdravo mikrobiomo in bo vzpostavil pravi ekosistem na vašem vrtu. In veste kaj? Ta čarobna mešanica bo poskrbela tudi za pravilno vlažnost, da se bodo vaše rastline počutile kot prave zvezde.

Torej, če želite ustvariti vrtno pravljico, ki bo očarala vse obiskovalce, se prepustite čaru mase bokashi. Vaše rastline bodo hvaležne, vi pa boste postali pravi ekološki junak.

Raziščimo čarobno moč fermentirane mase na vrtu

Dobrodošli v svetu mase bokashi na vrtu! Tukaj je supertrikov, kako jo lahko uporabite na dva načina:

1. Metoda "Vrzi v kompostnik, to je to!": Če imate klasičen kompostnik, je ta metoda kot nalašč za vas. Preprosto dodajte maso bokashi k svojemu obstoječemu kompostniku. Ni treba iskati lopate ali kopati lukenj. Masa bo pospešila delovanje kompostnika, ki bo postal pravi pospeševalnik rasti. Vendar pa bodite pripravljeni na nekaj presenečenj – časovni razponi so lahko malce nepredvidljivi, saj je odvisno od stanja organskih odpadkov v kompostniku. Ampak brez skrbi, vaše rastline bodo na koncu nagrajene s kakovostnim kompostom.

2. Metoda "Zakoplji v zemljo, pa bodo čudeži!": Če želite končni kompost pridobiti hitreje ali pa nimate klasičnega kompostnika, je ta metoda kot nalašč za vas. Zakopljite maso bokashi v zemljo (ne pregloboko) in počakajte vsaj 14 dni. Medtem pa se lahko pripravite na pravi vrtičkarski spektakel. Po 14 dneh prekopljite zemljo, izkopljite svoj superkompost in posadite svoje najljubše rastlinice. Ne pozabite se pripraviti na navdušene klice svojih rastlin, saj bo kompost bokashi bogat s hranili in mikroorganizmi, ki bodo ustvarili čudeže za vaše vrtnarske dosežke. In še bonus: ta čarobna masa bo zadrževala vlago, kar je še posebej koristno, ko si želite sočne pridelke.

Kompost bokashi je res pravi zaklad za vaš vrt. Ne glede na to, ali ste ekipa "Vrzi v kompostnik" ali "Zakoplji v zemljo", se pripravite na pravi vrtnarski šov. Rastline vam bodo hvaležne za vso to čarobnost, ki jo prinaša masa bokashi. Pojdite in ustvarite svoj vrtni raj.

Razkrinkajmo skrivnost: tekočina bokashi – naravno gnojilo za vrtne pustolovščine!

Nerazredčena tekočina ni primerna za rastline.

V kompostniku bokashi se bo fermentacijska tekočina začela nabirati že v samo nekaj dneh. Ampak pozor, ko vse začne divje fermentirati in je kompostnik do roba poln bioloških odpadkov, je čas za akcijo. Vsak drugi ali tretji dan je treba odstraniti tekočino bokashi. In če imate fantastičen kompostnik bokashi, je ta opremljen s posebnim ventilom. Preprosto ujamete tekočino v kozarec ali manjšo posodico.

Ampak pazite, ta tekočina je pravi kisli vihar. Nerazredčena ni primerna za rastline, če želite, da vam zares uspejo. Zato morate tekočino bokashi razredčiti z vodo. Minimalno razmerje je 1:100 (tekočina bokashi : voda), ampak za vas imamo vrhunski trik. Na podlagi naših znanstvenih eksperimentov vam priporočamo, da uberete razmerje 1:200. To pomeni, da lahko samo en deciliter tekočine bokashi spremenite v neverjetnih 20 litrov naravnega gnojila. Kaj pravite na to?

Za zalivanje tekočino razredčimo v razmerju 1:200. Foto: Ana Kovač

Ko imate svoje razredčeno supernaravno gnojilo pripravljeno, ga prelijte po zemlji, in sicer tik ob steblih vaših rastlin. Tako bo rezultat res čaroben. Vaše rastline bodo prejele nujna hranila in postale prave superjunakinje v rasti. Pazite, prihajajo neverjetno močne in zdrave rastline.

Torej, vzemite tekočino bokashi, jo pomešajte z vodo, ustvarite čarobno razmerje 1:200 in občudujte, kako se vaše rastline preobrazijo v prave superzvezde. Vaš vrt bo očaran, vi pa boste imeli srečne in bujne rastline, ki vam bodo hvaležne za čudovito gnojenje. Sledite tem preprostim korakom in ustvarite svojo vrtno pravljico.

Odkrijmo nov način čiščenja: tekočina bokashi – organsko čistilo za odtoke, ki navdušuje

Odtoke očistimo z nerazredčeno tekočino. Foto: Ana Kovač

Postopek zbiranja tekočine bokashi je enak uporabi tekočine kot naravnega gnojila, samo da v tem primeru ne razredčite tekočine. Torej, zbrano tekočino imate že pri roki. Sedaj pa izberite svoj odtok, iz katerega se širijo neprijetne vonjave, in vanj zlijte to čarobno tekočino. Priporočamo vam, da za največjo učinkovitost malo potrpite in ne uporabljate odtoka približno eno uro ali dve po aplikaciji tekočine. Potem pa samo še splaknite odtok z vročo vodo. Tako! Enostavno, kajne?

Zaradi efektivnih mikroorganizmov v tekočini bokashi bodo vaše cevi ostale čiste in neprijetni mikrobi bodo imeli težko delo. To pomeni, da bo vaš dom bolj zdrav. In če ima vaš dom celo svojo greznico, bo redna uporaba tekočine bokashi za čiščenje odtočnih cevi izboljšala tudi zdravje vaše greznice. Super, kajne?

Torej, zberite tekočino bokashi, izberite odtok, zlijte tekočino, počakajte malo, splaknite z vročo vodo in že ste naredili nekaj čarobnega za čiste in zdrave odtoke. Cevi vam bodo "hvaležne", vonjave pa se bodo poslovile. Spremenite svoje odtoke v pravi čudežni svet in se prepustite svežini, ki jo prinaša tekočina bokashi. Preprosto, zabavno in naravno.

