Ali prednosti sončne elektrarne odtehtajo njene stroške?

Ugotavljanje, ali se investicija v sončno elektrarno izplača, se morda zdi zastrašujoča naloga, a se je treba zavedati, da je tak sistem dolgoročna naložba. Na skoraj vseh lokacijah so Sloveniji je prehod na sončno energijo s finančnega vidika dobra odločitev. Začetni naložbi v sončno elektrarno navkljub, se s tovrstno naložbo izognete morebitnim prihodnjim nihanjem cen električne energije, znižate svoj ogljični odtis in prihranite pri mesečnih računih za elektriko. Zaradi slednjega se investicija v sončno elektrarno v povprečju povrne v osmih letih.

Energetska neodvisnost in zagotovljena nizka cena električne energije

Moduli BISOL obstajajo v klasični srebrno- ali črno-beli kombinaciji, v elegantni povsem črni različici, ponujajo pa celo barvne module v beli, oranžni, temno rdeči in zeleni barvi.

Lastniki sončne elektrarne so deležni številnih njenih prednosti. Najbolj občutni so zagotovo nižji mesečni računi za električno energijo, ki prispevajo k temu, da se vam takšna naložba v povprečju povrne v osmih letih. V obdobju naraščajočih cen električne energije gre pričakovat, da se to obdobje lahko zniža. Pomembno vlogo pri tem igrajo tudi kakovost sončnih panelov, velikost sistema in njihova lega.

Vrhunska kakovost solarnih modulov BISOL Skupina BISOL Group proizvaja solarne module v okviru najsodobnejše avtomatizirane proizvodnje v Latkovi vas pri Preboldu. Inovativno slovensko podjetje, ki spada med svetovne voditelje fotovoltaične industrije, se podpisuje pod več kot 400 izvedenih projektov na ključ v 12 državah v skupni moči več kot 50 MWp, s solarnimi moduli BISOL pa je podjetje prisotno že v skoraj 100 državah sveta. Skoraj 20 let izkušenj na področju fotovoltaike, najsodobnejša tehnološka oprema, ki so jo z lastnim znanjem nadgradili na raven tipa industrije 4.1, popolna sledljivost proizvodnje in visoko usposobljen kader zagotavljajo vrhunsko kakovost solarnih modulov BISOL.

Zaradi številnih negotovosti pri dobavi energentov, ki smo jim trenutno priča, z odločitvijo za sončno elektrarno niste toliko odvisni od dobave elektrike iz omrežja. Poleg tega bo vaš dom s postavitvijo sončne elektrarne zmanjšal škodljive vplive na okolje.

V 20 letih do 30 tisoč evrov prihranka

Sončna elektrarna proizvede dovolj sončne energije za oskrbo vašega doma, tudi če njena lega ni idealna in tudi ko je v senci oz. je vreme oblačno. Ko sonca ni, ponoči, se bo vaš dom napajal iz omrežja po sistemu neto meritev.

Zmanjšanje stroškov za porabo električne energije bo povečalo vaše prihranke. Po izkušnjah slovenskega solarnega proizvajalca BISOL Group povprečno gospodinjstvo v 20 letih prihrani med 25 tisoč in 30 tisoč evrov, upoštevajoč, da 1 kW nameščene moči na leto proizvede 1100 kWh energije pri sončnem sevanju med 1000 W na m2, kar je relevanten povprečen podatek za Slovenijo.

Četudi lega strehe vaše hiše ni idealna, je v senci ali je vreme oblačno, sončna elektrarna BISOL lahko proizvede dovolj sončne energije za oskrbo vašega doma. Ponoči se bo vaš dom še naprej napajal iz električnega omrežja po sistemu neto meritev, plačali pa boste le morebitno razliko med količino, ki ste jo v tem času prevzeli iz omrežja, in količino proizvedene elektrike, ki ste jo oddali v omrežje. Od trenutne položnice za električno ostanejo zgolj še stroški omrežnine ter prispevkov za SPTE in OVE1, katerih višina je odvisna od obračunske moči odjemnega mesta.

Edini na svetu, ki nudi 100-odstotno jamstvo izhodne moči V podjetju BISOL vam nudijo fotonapetostni modul BISOL Supreme™, ki jamči 25 let 100-odstotne izhodne moči. Na voljo je vse do moči 365 W. Serija Supreme™ narekuje svetovne trende na področju nove generacije fotonapetostnih modulov ter dovoljuje popolno sprostitev in užitek v udobju čistega prestiža, kjer učinek vaših odločitev ni vaša skrb. Skoraj 20-letno znanje in izkušnje strokovne ekipe BISOL – od elektroprojektantov, konstruktorjev, izkušene prodajne ekipe, natančnih montažerjev do skrbnih vzdrževalcev, ki jim na slovenskem trgu ni para, zagotavljajo izvrstno izvedbo vaše sončne elektrarne.

Vsakdo, ki se odloči za namestitev sončne elektrarne BISOL, prejme brezplačno vodeni ogled njihove proizvodnje z letno kapaciteto več kot 700 MW v Latkovi vasi, da se na lastne oči prepriča o njeni neprekosljivi kakovosti.

Se sončna elektrarna torej izplača za vaš dom?

Ne preseneča dejstvo, da je poraba električne energije v gospodinjstvih visoka. Gospodinjstva so opremljena z vedno več napravami, ki za svoje delovanje potrebujejo elektriko. To so denimo pomivalni stroj, stroj za sušenje perila, kuhinjski aparati, ogrevalna in hladilna tehnika, računalniška in mobilna oprema ... Vedno večje pa je zanimanje tudi za električne avtomobile.

Ko boste opravili vse izračune, boste verjetno na koncu dobili eno samo številko – številko let, ki jih boste potrebovali, da se vam bo investicija v sončno elektrarno povrnila. A dejstvo je, da večina tistih, ki se odločijo za sončno energijo, sčasoma spozna vse koristi tovrstnega sistema. Največkrat bo namestitev sončne elektrarne ponudila tudi večje ugodje bivanja, saj boste ustvarjali prihranke, namesto plačevali visoke mesečne račune za elektriko.

S sončno elektrarno boste poskrbeli za svojo prihodnost energetske neodvisnosti.

Če se že danes spopadate z visokimi računi za električno energijo, je odločitev za sončno elektrarno najboljši začetek nižanja teh stroškov. Če niste prepričani, kako potrošen je vaš dom, si oglejte zadnji račun za porabo elektrike.

Že danes pa lahko pridobite nezavezujočo ponudbo za postavitev sončne elektrarne na strehi domače hiše in naredite korak k nižjim mesečnim stroškom za porabo električne energije.

Zakaj izbrati solarne module BISOL?

Solarni moduli, izdelani po evropskih merilih, so po eni strani neprimerljivo bolj kakovostno izdelani kot večina azijskih, kar je tesno povezano s trajnostjo teh izdelkov, po drugi strani pa se je neizbežno ukvarjati z etičnim vidikom oz. moralnimi vrednotami, na katere se evropska podjetja opirajo.

Trajnostni vidik je mogoče videti z dveh zornih kotov, in sicer z vidika ogljičnega odtisa, ki je pri evropskih izdelkih neprimerljivo nižji, seveda pa tudi z vidika trpežnosti, vzdržljivosti oziroma življenjske dobe solarnih modulov.

Iz delne analize življenjskega cikla (LCA-analiza) proizvodnje solarnih modulov BISOL je razvidno, da je ogljični odtis solarnih modulov BISOL ničen – še več, skupina BISOL Group je kot lastnica 73 sončnih elektrarn v letu 2021 proizvedla desetkrat več zelene električne energije, kot jo je porabila za proizvodnjo fotonapetostnih modulov.

1 Soproizvodnja toplote in električne energije (SPTE), Obnovljivi viri energije (OVE)