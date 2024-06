Spremljajte nogometno vročico EURO 2024 na televizorjih Hisense

Le nekaj dni nas še loči od uradnega začetka nogometnega prvenstva. Ste pripravljeni? Če si tekem ne boste ogledali v živo, pa je skoraj nujno, da si jih ogledate na čim večjem in čim bolj kakovostnem televizorju – tako boste lahko videli vsako podrobnost igre, od hitrih premikov igralcev do napetih trenutkov ob doseženih ali ubranjenih golih.

Hisense si kot uradni partner UEFA EURO 2024™ prizadeva vsem navijačem zagotoviti najboljšo izkušnjo spremljanja nogometnih tekem. Televizor U7 Mini-LED vam s tehnologijo gladkega gibanja Ultra Motion zagotavlja, da brez težav spremljate vsako, še tako hitro potezo, podajo in zadetek. U7, ki je tudi uradni televizor UEFA EURO 2024, podpira vse glavne formate HDR in vas z osupljivo sliko popelje v središče športnega dogajanja. Za popoln užitek pa ponuja še način za šport z umetno inteligenco, ki omogoča visoko kakovost slike in zvoka za kar najbolj tekoče gledanje.

Foto: Hisense

Hisense združil moči z Ikerjem Casillasom in Manuelom Neuerjem

Hisense je v kampanji "Zmaga je le začetek" združil nekdanjega španskega reprezentanta in legendarnega madridskega vratarja Ikerja Casillasa s kapetanom Manuelom Neuerjem, še enim zmagovalcem svetovnega prvenstva.

Iker Casillas je znan po svojih spektakularnih obrambah in velja za enega najboljših vratarjev vseh časov. S tem ko se je pridružil Manuelu kot globalni ambasador blagovne znamke Hisense, bo podprl kampanjo in ikonično linijo izdelkov Hisense, ki slavi največji nogometni dosežek – osvojitev naslova prvaka na EURU.

Foto: Hisense

Drugi na svetu po poslani količini televizorjev

Po podatkih vodilnega inštituta za tržne raziskave Omdia se je Hisense tako v letu 2023 kot v prvem četrtletju 2024 uvrstil na drugo mesto na svetu glede na količino televizorjev, ki jih je razposlal iz svojih proizvodnih obratov. Pri stopalčnih televizorjih pa je celo na samem vrhu. Prav tako Hisense po podatkih istega instituta že drugo leto zapored beleži najhitrejšo rast med vodilnimi svetovnimi znamkami.

Foto: Hisense

Darilo ob nakupu televizorja Kot ponosni globalni sponzor UEFA EURO 2024™ Hisense podpira tudi vse strastne navijače ter vam ob nakupu in registraciji izbranih televizorjev Hisense podari aparat za točenje piva ali ledomat. Tako boste ubili dve muhi na en mah in hkrati poskrbeli tako za dobro sliko kot za hladno pijačo, ki se vsekakor prileže ob gledanju tekem. Akcija traja do 15. 8., več podrobnosti pa najdete na spletni strani https://si.hisense.com/ugodnosti/darilo-ob-nakupu-televizorja.



Foto: Hisense

Naročnik oglasnega sporočila je HISENSE.