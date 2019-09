Zvezdnik NFL Brown naj bi spolno zlorabil svojo trenerko za telesno pripravo

Zvezdnik NFL-moštva New England Patriots Antonio Brown se je znova znašel v medijih zaradi suma posilstva svoje trenerke za telesno pripravo. V letih 2017 in 2018 naj bi jo zlorabil kar trikrat in na Floridi so že spisali obtožnico, poročajo ameriški mediji.

"Odločitev, da o tem javno spregovorim, je bila zelo težka. Moč sem našla v svoji veri, svoji družini in pri drugih žrtvah spolnih zlorab. A s tem sem se znebila tudi sramu, ki me je spremljal zadnje leto, in ga predala storilcu," so v pisni obliki izjavo 29-letne Brittney Taylor povzeli njeni odvetniki.

Brown se je na obtožbe že odzval, potrdil spolni odnos, a obenem zatrdil, da je šlo za sporazumno dejanje, in s tem zanikal očitke o posilstvu.

Zanimivo je, da gre pri športniku in domnevni žrtvi za stara znanca. Že leta 2010 sta skupaj obiskovala verski pouk. Sedem let pozneje je Taylorjeva postala njegova osebna trenerka. Leta 2017 naj bi jo spolno zlorabil dvakrat ter eno od dejanj priznal kasneje v neprimernih sporočilih, ki so prav tako del dokazov v tožbi.

Takrat je Taylorjeva prekinila sodelovanje s športnikom, pozneje pa spet začela z njim sodelovati, ko se je ta opravičil. Športnik naj bi takrat obljubil vse mogoče, nato pa naj bi 20. maja 2018 znova zlorabil svojo trenerko.