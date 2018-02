V pravem trenutku: Klinetovo smukaško prebujanje #video

Boštjan Kline je natančnim linijam dodal še agresivnost.

Vincent Kriechmayr je bil najhitrejši na tretjem in obenem zadnjem treningu pred nedeljskim smukom, ki bo eden od vrhuncev olimpijskih iger. Avstrijec je za 12 stotink sekunde prehitel Norvežana Kjetila Jansruda, tretji pa je bil njegov rojak Aksel Lund Svindal (+0,35).

Za razliko od uvodnih dveh treningov, ki sta minila brez Slovenca v trideseterici, je tokrat nekaj svojih zob pokazal tudi Boštjan Kline, ki sicer slovi po tem, da na treningih nikoli ne blesti. Prav zaradi tega sta 15. čas in zaostanek 1,11 obetavna napoved.

Preostali skromnejši

"Trening so namenjeni tudi kakšnih poskusom. Tokrat se je Boštjanu posrečil. Naredil je korak naprej, a bil, če se malo pošalim, še vedno sekundo in dve desetinki prepočasen. Se pa da na tem graditi. No, na vsem se da graditi. Naša naloga pa je, da do potankosti analiziramo te vožnje in se ob upoštevanju vremenske napovedi pripravimo na tekmo," je Klinetov nastop komentiral trener Peter Pen, ki pa ni mogel biti pretirano zadovoljen z učinkom preostalih Slovencev. Martin Čater je bil 32., Klemen Kosi dve mesti za njim, Miha Hrobat pa 45. Nastopil je tudi Štefan Hadalin, ki se bo predstavil v kombinaciji, in z zaostankom 3,74 pristal na 51. mestu.

Miha Hrobat ob spoznavanju olimpijskega smuka. Foto: Reuters

Vetrovna loterija

Olimpijski smuk, na katerem bo naslov prvaka iz Sočija branil Matthias Mayer naj bi bil na sporedu v nedeljo ob enajsti uri po lokalnem času (3.00 po slovenskem). Naj bi? Tekma je namreč zaradi napovedanega močnega vetra pod velikim vprašajem. Mogočih je več scenarijev. "Naša naloga je, da se maksimalno pripravimo. Razmišljati moramo o tem, da bo tekma jutri. Če je ne bo, bomo spremenili načrte," o majavem urniku razmišlja Pen, njegovi drži pa je prikimal tudi Kline, trdno odločen, da v slabši sezoni vendarle pokaže nesporen potencial.

Kline že kot otrok sanjal o kolajni

"Stalno se pogovarjamo. Rešujemo odprta vprašanja, tako glede načina smučanja kot tudi opreme. Verjamem, da bom imel možnost pokazati najboljše, kar znam. Za vsako tekmo rečem, da je to lahko moja tekma. Takšen bo tudi moj pristop. Ne skrivam, da od mladih nog razmišljam o olimpijski kolajni. A to bom moral zdaj potisniti na stran in se posvetiti dejstvom ter pripravi, ki mi omogoča vrhunsko smučanje. Nato pa bomo pogledali številke," pred svojim prvim olimpijskim nastopom razmišlja Kline, ki se je na poti iz domovine proti Južni Koreji s sotekmovalci ustavil v Dubaju, kjer si je nabral novih moči in opravil niz kondicijskih treningov.

Daleč od olimpijskega vrveža

Smukači na teh olimpijskih igrah ne bivajo v olimpijski vasi, saj so nastanjeni v hotelu ob progi v Jeongseonu. "Nimam občutka, da smo na olimpijskih igrah. Bivamo v hotelu, kjer srečuješ iste obraze kot v svetovnem pokalu," pripoveduje olimpijski debitant Miha Hrobat, ki se predlani ni udeležil olimpijske generalke, zato smuk spoznava povsem na novo. "Klasičen smuk, ki vključuje vse - skoke, daljše zavoje, ravninske dela, krajše zavoje … Upam, da bom lahko prav na tekmi pokazal svojo najboljšo vožnjo," pravi Kranjčan.